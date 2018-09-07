广东省2019年普通高等学校招生统一考试舞蹈术科考试大纲公布

广东省2019年普通高等学校招生统一考试舞蹈术科考试大纲公布啦！明年的考试大纲有哪些内容？速往下看吧！

广东省2019年普通高等学校招生统一考试舞蹈术科考试大纲公布啦！明年的考试大纲有哪些内容？速往下看吧！

一、考试性质

广东省普通高等学校招生统一考试舞蹈术科考试（以下简称舞蹈术科统考）是面向报考普通高等学校舞蹈类专业的考生进行的专业基础技能测试，是我省普通高考的组成部分。舞蹈术科统考主要考核或检测考生的舞蹈素质（其中包含舞蹈的身体条件、表现力、节奏感、美感）、舞蹈的创造意识、创造能力以及综合素质。通过考试选拔出具备有一定舞蹈专业技能和学习潜能，毕业后能从事舞蹈表演或舞蹈教育与编导的合格学生。

二、考试科目

考试成绩计算方法:

各科目均按照满分100分进行评分。

考生舞蹈术科统考的总成绩=（基本功得分×35% ＋舞蹈片段得分×40% ＋命题即兴表演得分×15% ＋舞蹈、音乐基础知识机考得分×10%）×3，四舍五入取整数计分。舞蹈术科统考总分满分为300分。

三、考核目标、内容及形式

（一）基本功

1. 考核目标

基本功主要考核考生是否具有舞蹈表演应有的身体能力，是否经过了系统、扎实的基本功训练。考试主要从软开度、旋转、弹跳、翻身、翻腾等方面进行综合考核。

2. 考试内容

3. 考试形式

考试采取现场面试的形式，十人一组，先一起完成必考项的内容，然后按序号依次进行自选技巧动作的展示。

（二）舞蹈片段

1. 考核目标

舞蹈表演主要考核考生对于舞蹈风格、作品情绪的把握能力。

2. 考试内容

考生准备一个舞蹈片段进行考试，应试舞种为中国古典舞、中国民族民间舞、芭蕾舞、现代舞、当代舞，时长在2分钟以内。

3. 考试形式

考试采取现场面试的形式，每次1位考生进场考试，自备音乐和道具。

（三）命题即兴表演（文字或音乐）

1. 考核目标

命题即兴表演主要考核考生对于题目准确的理解力、思维反应能力、创造意识和表现力。

2. 考试内容

考生根据题目在必须运用舞蹈肢体表达的同时，还可以把多种相关的艺术元素进行合理性嵌入来完成自己综合能力的即兴表演，时长不超过2分钟。

3. 考试形式

考试采取现场面试的形式，每次1位考生进场考试。

（四）舞蹈、音乐基础知识

1. 考核目标

主要考核考生舞蹈和音乐的常识及基本理论。

2. 考试内容

舞蹈基础知识部分：隆萌培，徐尔充，欧建平编著《舞蹈知识手册》（上海音乐出版社，2015年12月版）。

音乐基础知识部分：李重光著《基本乐理简明教程》（人民音乐出版社，2018年4月版）第一章至第七章。

3. 考试形式

机考，时间为45分钟。

4. 考试题量

共25题，其中舞蹈基础知识有13题，音乐基础知识有12题，每题4分。

备注：考试服装要求

1. 不得佩戴任何头饰、配饰等装饰物。

2. 自备练功服。

女生：

黑色吊带芭蕾连体服；白色芭蕾袜；粉色舞蹈练功鞋（剧目表演时可穿黑色练功裤）。

男生：

紧身白色短袖衣；黑色短裤；肉色舞蹈练功鞋（剧目表演时可穿黑色练功裤）。

3. 剧目不得穿演出服，如表演民间舞剧目，只能穿课堂训练服，规定在红、白、蓝之中选其一，鞋子（含靴子）为黑色。

（广东省教育考试院）