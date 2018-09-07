南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 时尚 文娱 房产 IT 旅游 教育 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>国内教育新闻

国内外授课方式大不同 海外学子可获双重收获

2018-09-07 09:07 来源：人民日报海外版
字号减小 字号增大

国内外大学的教育模式存在差异。这种差异体现在教师授课方式、考评制度以及教育理念上。对于海外学子来说，在两种教育模式间进行切换，能够亲自比对出不同的特点，吸取两种教育模式的优势，也有机会获得不同教学模式下的双重收获。

授课模式有何不同？

国内讲求：循序渐进

国外鼓励：多元融合

谈及国内外授课方式的差异，曾在荷兰阿姆斯特丹大学就读的张一诺说：“在国内上课时，总觉得课堂氛围比较严肃，老师会强调‘教与学’的不同，即使互动也带着较为明显的身份标识进行，因此学生在意见表达时或多或少会受到局限，状态也不如在国外课堂上那般轻松自然。”“但是，国内老师在课上讲授的知识更多，这能让我们在思考时有明确的方向。”

对于国外大学的课堂氛围张一诺用“更高的自由度、更强的互动性和更深的参与感”来概括。“在荷兰学校里，老师的授课方式十分自由，课堂上也没有那么多的规矩，老师很少会严格把控课堂的流程。学生们不需要举手发言，一旦有了自己的看法，或者联想到了什么可以随时打断老师发表意见，老师也会把更多的发言机会留给学生。”

“我有一门课叫做《公共文化》，在讨论课上常常涉及‘社会性别’或者是‘种族’的议题。”张一诺举例说：“在老师的鼓励下，班上不同性别、不同种族的同学纷纷发表自己的观点，分享自己的经历和感受。这样一来，一个问题就可能有了一百种答案。课堂上多元观点的碰撞、交流和融合给予我更多思考和想象的空间，让我有了加倍的收获。”

张羽琦曾在英国格拉斯哥大学就读，她在谈到国内外老师在课堂引导方式上的差异时说：“国内的老师讲课循序渐进，常常由浅入深地引导；而英国的老师喜欢用多样化、趣味化的方式引入课堂的主题。国内的老师常常先巩固前一次课程的内容，在此基础上讲授新的知识点；英国的老师通常会提前准备讨论的提纲和参考文献，或是让大家观看相关的视频。”

张羽琦还举了她在《电影和电视史》这门课上的课堂体验作为例子：“有一节课的主题是电视的普及对欧美国家家庭的影响。老师便让我们观看与之相关的、当时流行的美国影视剧，还专门找了当时电视企业刊登在报纸上的广告加以说明。这种引人入胜的引导方式让我们快速地进入课堂状态，但可能也更容易分散我们的注意力；国内老师课堂引导的方式虽然形式上不够丰富，但是更侧重巩固基础知识，能帮助我们扎实地掌握新知识。”

张一诺的感受是：“我在荷兰上学，有的课堂讨论议题是荷兰特殊国情下才生成的，一开始我觉得好像和自己没有多大关系，但是老师讲课的方式提升了我的参与感。慢慢地，我在课上也会跳脱出政治、经济因素以及地理边界的限制，站在人类共同体的角度，更有代入感地去思考。

课程任务有何不同?

国内强调：深度挖掘

国外侧重：广泛发散

“荷兰大学里的老师很少在课程考评中设置考勤制度。”张一诺说道：“国内的不少老师上课时常常点名，期末成绩的评定也会考虑出勤率；而在荷兰大学里，老师对于迟到、早退这样的行为似乎并不很在意。有一次，班上有一位同学需要赶火车，便在课上到半截时离开了教室，老师不仅没有生气还幽默地开了个玩笑，这让我挺惊讶的。”

“但是在论文的审核上，英国老师的要求可能比国内的老师更严格。”张羽琦回忆起自己的留学时光，说：“写论文是一件很头疼的事情。英国的老师不仅仅在论文写作的形式上有很严格的标准，比如注重引用格式的规范性；而且对文章通篇的逻辑性要求也特别高。国内的老师则比较侧重论文的核心内容，对细节上的要求没有那么严格。”

在课程任务的安排上，国内外老师也各具特点。对此张羽琦总结道：“无论是国内还是国外的老师都十分看重阅读量，学生在完成平常的作业或是期末论文的时候都需要做大量的阅读。但是国内的老师更侧重深度，经常会让我们精读一本书或者某几个主流学说的观点，希望我们向更深的层次挖掘，去萃取理论的精华。英国的老师倾向于阅读的广泛性，希望学生阅读不同学者的观点，在比较分析的基础上提出自己的见解。”

在学习能力的考核上，国外的老师更注重学生的批判思维。“国内考试内容的设置中会考查学生对知识点的记忆和复述情况；而在荷兰，老师一再强调的是批判性的思考，希望学生不是一味地完全认同所学的理论，而是提出认同的和不认同的地方，这种考核方式让学生更加主动地去消化一些较为生涩的理论。正是通过这种训练，我开始学会从不同的角度去思考，批判性地看待不同的理论，更容易记住所学，无论在考试还是在论文写作中，能更加灵活、辩证地运用它。”张一诺从另一个角度补充道。

此外，海外学子还提到了国外课程考评环节中的教师反馈机制。张一诺说，荷兰学校在老师和学生之间设有专门的反馈系统，老师对论文的批改以批注的方式在系统中呈现，希望改进的地方和认为写得好的地方都清晰地标注出来，同时还会附加很多评语。而在国内，上交论文后很难得到这么细致的反馈。

课余互动有何不同？

国内整合：讲座分享

国外细化：个别辅导

留学生在国外求学时，面临着适应全新的学习环境的挑战。除课堂教学外，在课余互动中也能体验到不同教学模式的特色。

“如今，国内的老师似乎更经常与同学在线上进行交流，他们会上传与课程相关的阅读材料，还会转发一些优质的公众号内容，以拓宽学生的知识面和视野。而在英国，老师和学生的互动更多集中在线下。很多老师都有特定的咨询时间，学生可以提前预约，就自己的疑问向老师求助。”李帅在英国伦敦政治经济学院获得了地产经济学硕士学位。他曾多次利用咨询时间和老师进行交流互动。

“我在写论文的时候常常会去找老师讨论选题，老师十分耐心地为我解答，也会提出建议。如果觉得我的选题需要修改，便会推荐一些文献让我阅读，引导我找到答案和修改的方法。”李帅说道：“我觉得这种方式很锻炼学生自主学习的能力。我开始主动地与老师沟通，更加独立地解决困难，完成课业任务。”

李帅已经工作一年有余，他谈到了求学时课下与老师的交流对自己职业规划的影响。“国内外的大学都设置有职前教育的相关课程内容。国内大学多通过邀请专家，以讲座等形式开展该课程；国外大学则更侧重实践性。”

在上学期间，学校给李帅安排了一名专门指导职业规划的老师。“她在伦敦的花旗投资银行工作，我们常常约在伦敦的金融城喝咖啡，她也会带我参观相关的企业，分享自己的故事和工作的经历，这对我有很大的激励作用。而且老师还帮助我写推荐信、修改简历，给予了我很大的帮助。”回忆起这位职业规划导师，李帅言语里满是感激。

张羽琦也分享了她在留学期间收获的感动：“刚到英国上学的时候，老师和同学的语速我无法适应，常常跟不上，错过了重要的内容。但是第一节讨论课后，老师特地问我上课是否遇到了困难。我把情况告诉他后，他跟我说抱歉，并且说以后会放慢语速。果然，第二节课老师的语速明显变慢了。这让我觉得十分温暖。”

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 国内教育新闻

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第287期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235