国内外授课方式大不同 海外学子可获双重收获

国内外大学的教育模式存在差异。这种差异体现在教师授课方式、考评制度以及教育理念上。对于海外学子来说，在两种教育模式间进行切换，能够亲自比对出不同的特点，吸取两种教育模式的优势，也有机会获得不同教学模式下的双重收获。

国内外大学的教育模式存在差异。这种差异体现在教师授课方式、考评制度以及教育理念上。对于海外学子来说，在两种教育模式间进行切换，能够亲自比对出不同的特点，吸取两种教育模式的优势，也有机会获得不同教学模式下的双重收获。

授课模式有何不同？

国内讲求：循序渐进

国外鼓励：多元融合

谈及国内外授课方式的差异，曾在荷兰阿姆斯特丹大学就读的张一诺说：“在国内上课时，总觉得课堂氛围比较严肃，老师会强调‘教与学’的不同，即使互动也带着较为明显的身份标识进行，因此学生在意见表达时或多或少会受到局限，状态也不如在国外课堂上那般轻松自然。”“但是，国内老师在课上讲授的知识更多，这能让我们在思考时有明确的方向。”

对于国外大学的课堂氛围张一诺用“更高的自由度、更强的互动性和更深的参与感”来概括。“在荷兰学校里，老师的授课方式十分自由，课堂上也没有那么多的规矩，老师很少会严格把控课堂的流程。学生们不需要举手发言，一旦有了自己的看法，或者联想到了什么可以随时打断老师发表意见，老师也会把更多的发言机会留给学生。”

“我有一门课叫做《公共文化》，在讨论课上常常涉及‘社会性别’或者是‘种族’的议题。”张一诺举例说：“在老师的鼓励下，班上不同性别、不同种族的同学纷纷发表自己的观点，分享自己的经历和感受。这样一来，一个问题就可能有了一百种答案。课堂上多元观点的碰撞、交流和融合给予我更多思考和想象的空间，让我有了加倍的收获。”

张羽琦曾在英国格拉斯哥大学就读，她在谈到国内外老师在课堂引导方式上的差异时说：“国内的老师讲课循序渐进，常常由浅入深地引导；而英国的老师喜欢用多样化、趣味化的方式引入课堂的主题。国内的老师常常先巩固前一次课程的内容，在此基础上讲授新的知识点；英国的老师通常会提前准备讨论的提纲和参考文献，或是让大家观看相关的视频。”

张羽琦还举了她在《电影和电视史》这门课上的课堂体验作为例子：“有一节课的主题是电视的普及对欧美国家家庭的影响。老师便让我们观看与之相关的、当时流行的美国影视剧，还专门找了当时电视企业刊登在报纸上的广告加以说明。这种引人入胜的引导方式让我们快速地进入课堂状态，但可能也更容易分散我们的注意力；国内老师课堂引导的方式虽然形式上不够丰富，但是更侧重巩固基础知识，能帮助我们扎实地掌握新知识。”

张一诺的感受是：“我在荷兰上学，有的课堂讨论议题是荷兰特殊国情下才生成的，一开始我觉得好像和自己没有多大关系，但是老师讲课的方式提升了我的参与感。慢慢地，我在课上也会跳脱出政治、经济因素以及地理边界的限制，站在人类共同体的角度，更有代入感地去思考。

课程任务有何不同?

国内强调：深度挖掘

国外侧重：广泛发散

“荷兰大学里的老师很少在课程考评中设置考勤制度。”张一诺说道：“国内的不少老师上课时常常点名，期末成绩的评定也会考虑出勤率；而在荷兰大学里，老师对于迟到、早退这样的行为似乎并不很在意。有一次，班上有一位同学需要赶火车，便在课上到半截时离开了教室，老师不仅没有生气还幽默地开了个玩笑，这让我挺惊讶的。”

“但是在论文的审核上，英国老师的要求可能比国内的老师更严格。”张羽琦回忆起自己的留学时光，说：“写论文是一件很头疼的事情。英国的老师不仅仅在论文写作的形式上有很严格的标准，比如注重引用格式的规范性；而且对文章通篇的逻辑性要求也特别高。国内的老师则比较侧重论文的核心内容，对细节上的要求没有那么严格。”

在课程任务的安排上，国内外老师也各具特点。对此张羽琦总结道：“无论是国内还是国外的老师都十分看重阅读量，学生在完成平常的作业或是期末论文的时候都需要做大量的阅读。但是国内的老师更侧重深度，经常会让我们精读一本书或者某几个主流学说的观点，希望我们向更深的层次挖掘，去萃取理论的精华。英国的老师倾向于阅读的广泛性，希望学生阅读不同学者的观点，在比较分析的基础上提出自己的见解。”

在学习能力的考核上，国外的老师更注重学生的批判思维。“国内考试内容的设置中会考查学生对知识点的记忆和复述情况；而在荷兰，老师一再强调的是批判性的思考，希望学生不是一味地完全认同所学的理论，而是提出认同的和不认同的地方，这种考核方式让学生更加主动地去消化一些较为生涩的理论。正是通过这种训练，我开始学会从不同的角度去思考，批判性地看待不同的理论，更容易记住所学，无论在考试还是在论文写作中，能更加灵活、辩证地运用它。”张一诺从另一个角度补充道。

此外，海外学子还提到了国外课程考评环节中的教师反馈机制。张一诺说，荷兰学校在老师和学生之间设有专门的反馈系统，老师对论文的批改以批注的方式在系统中呈现，希望改进的地方和认为写得好的地方都清晰地标注出来，同时还会附加很多评语。而在国内，上交论文后很难得到这么细致的反馈。

课余互动有何不同？

国内整合：讲座分享

国外细化：个别辅导

留学生在国外求学时，面临着适应全新的学习环境的挑战。除课堂教学外，在课余互动中也能体验到不同教学模式的特色。

“如今，国内的老师似乎更经常与同学在线上进行交流，他们会上传与课程相关的阅读材料，还会转发一些优质的公众号内容，以拓宽学生的知识面和视野。而在英国，老师和学生的互动更多集中在线下。很多老师都有特定的咨询时间，学生可以提前预约，就自己的疑问向老师求助。”李帅在英国伦敦政治经济学院获得了地产经济学硕士学位。他曾多次利用咨询时间和老师进行交流互动。

“我在写论文的时候常常会去找老师讨论选题，老师十分耐心地为我解答，也会提出建议。如果觉得我的选题需要修改，便会推荐一些文献让我阅读，引导我找到答案和修改的方法。”李帅说道：“我觉得这种方式很锻炼学生自主学习的能力。我开始主动地与老师沟通，更加独立地解决困难，完成课业任务。”

李帅已经工作一年有余，他谈到了求学时课下与老师的交流对自己职业规划的影响。“国内外的大学都设置有职前教育的相关课程内容。国内大学多通过邀请专家，以讲座等形式开展该课程；国外大学则更侧重实践性。”

在上学期间，学校给李帅安排了一名专门指导职业规划的老师。“她在伦敦的花旗投资银行工作，我们常常约在伦敦的金融城喝咖啡，她也会带我参观相关的企业，分享自己的故事和工作的经历，这对我有很大的激励作用。而且老师还帮助我写推荐信、修改简历，给予了我很大的帮助。”回忆起这位职业规划导师，李帅言语里满是感激。

张羽琦也分享了她在留学期间收获的感动：“刚到英国上学的时候，老师和同学的语速我无法适应，常常跟不上，错过了重要的内容。但是第一节讨论课后，老师特地问我上课是否遇到了困难。我把情况告诉他后，他跟我说抱歉，并且说以后会放慢语速。果然，第二节课老师的语速明显变慢了。这让我觉得十分温暖。”