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教育部：我国学生资助工作实现“三个全覆盖”

2018-09-07 09:03 来源：中国广播网
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　　近日，教育部举行新闻发布会，介绍2018年秋季开学前全国学生资助工作有关情况。

　　教育部财务司副司长赵建军表示，目前，我国已建立起覆盖学前教育至研究生教育的、具有中国特色的学生资助政策体系。这些资助政策，使我国的学生资助工作做到“三个全覆盖”，即各个教育阶段全覆盖、公办民办学校全覆盖、家庭经济困难学生全覆盖，基本做到“应助尽助”，在我国基本实现“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的目标。

　　今年7月1日起，各地助学贷款受理工作已全面启动。针对交通不便的山区、牧区等，以及贷款数量较多的县、市（区），贷款受理点“下沉”至乡镇、村委、中心校、高中等，让助学贷款办理地点前移到学生“家门口”，既方便又快捷。同时，通过简化手续、推行合同电子化、错峰受理、分散受理、手机及网上预约办理等创新方式，进一步提高助学贷款的受理效率。

　　据全国学生资助管理中心主任田祖荫介绍，全面落实各项学生资助政策，实现“三个全覆盖”。高等学校正在努力实现入学前、入学时、入学后“三不愁”，广大家庭经济困难学生和家长的“获得感”明显增强。

　　教育部连续14年开通高校学生资助热线电话，并自去年开始，提前开通时间，延长服务期限，服务期由1个月延长至52天（7月23日至9月12日每天8:00-20:00开通），同时督促全国31个省市区、中央各部属高校全部开通资助热线电话。通过热线电话畅通民意渠道，为广大学生和家长提供政策咨询、受理求助，为困难学生建立起点对点的沟通机制。

　　最后，提醒广大学生警惕电信诈骗，警惕各种打着奖助学金旗号的诈骗行为，警惕各种不良“校园贷”“套路贷”和“回租贷”等。“校园贷”不是国家和金融机构设立的正规的金融产品，实际上是一种非法的、变相的高利贷。各地教育部门和学校要引导学生树立正确的消费观，引导学生不要盲目攀比，不要盲目消费。

编辑： 唐巧燕

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