教育大计，教师为本　大国良师怎样炼成？

打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教师队伍，需要不断推进教师队伍建设治理体系和治理能力现代化。

办好人民满意的教育，要努力培养越来越多的好老师。

打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教师队伍，需要不断推进教师队伍建设治理体系和治理能力现代化。

百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。

教师承担着传播知识、传播思想、传播真理的历史使命，肩负着塑造灵魂、塑造生命、塑造人的时代重任，是教育发展的第一资源。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将教师队伍建设摆在突出位置，作出一系列重大决策部署，广大教师牢记使命、不忘初衷，爱岗敬业、教书育人，改革创新、服务社会，教师队伍建设取得显著成就。

兴国必先强师

到2035年培养造就数以百万计的骨干教师

时代越是向前，知识和人才的重要性就愈发突出，教育和教师的地位和作用就愈发凸显。面对人民更加迫切的对公平而有质量的教育的向往，全面加强教师队伍建设，既是一项重大的政治任务，更是一项根本性的民生工程。然而，面对新方位、新征程、新使命，教师队伍建设还存在一些不平衡不充分的发展问题，如有的地方对教育和教师工作重视不够，师范教育体系有所削弱，有的教师思想政治素质、职业道德和专业化水平难以适应新时代需要，中小学教师地位待遇有待提高，教师管理体制机制亟须理顺等。

2018年1月，《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（以下简称《意见》）印发，具有里程碑意义和战略意义，为我国全面加强教师队伍建设提供了千载难逢的历史机遇，为全面深化教师队伍建设改革打造了坚实的平台。

《意见》印发以来，聚焦教师队伍建设重点热点难点问题，教育部谋划开展了一系列行动：全面振兴教师教育，启动师德师风建设工程，开展了高校思政课教师队伍建设年工作，打好落实乡村教师支持计划攻坚战，大力加强幼儿园教师队伍建设，启动人工智能助推教师队伍建设行动，尽快完成教师法修订。此外，我国还将建设一批平台基地，包括师德教育涵养基地、教师教育基地、高水平综合大学教师教育学院、职教“双师型”教师培养培训基地等；推进“县管校聘”改革，全面实施中小学教师资格考试制度与定期注册制度，推动教师编制管理改革，推进教师绩效工资改革；出台深化高校教师队伍建设改革的实施意见，制定教师公开招聘办法，出台中职和高校教师职称制度改革指导意见，修订中小学、高校和中等职业学校岗位设置管理意见；进一步加强国家层面教师工作力量，配齐建强教师工作管理队伍。

蓝图已经绘就。根据《意见》，我国将经过5年左右的努力，让教师培养培训体系基本健全，职业发展通道比较畅通，事权人权财权相统一的教师管理体制普遍建立，待遇提升保障机制更加完善，教师职业吸引力明显增强。教师规模、结构、素质能力基本满足各级各类教育发展需要。到2035年，教师综合素质、专业化水平和创新能力大幅提升，培养造就数以百万计的骨干教师、数以十万计的卓越教师、数以万计的教育家型教师。教师管理体制机制科学高效，教师主动适应信息化、人工智能等新技术变革，积极有效开展教育教学。尊师重教蔚然成风，广大教师在岗位上有幸福感、事业上有成就感、社会上有荣誉感。

振兴教师教育

造就教育情怀深厚的高素质复合型教师

办好人民满意的教育，要努力培养越来越多的好老师。

好老师从何而来？2018年2月，教育部等五部门联合印发《教师教育振兴行动计划（2018—2022年）》，明确了未来5年振兴目标和十大振兴行动。目前，师范专业认证已经铺开，教育部成立了认证专家委员会，召开了部署会议，明确了实施方案，各地正在积极推进，将进一步提高师范教育门槛、提升教师培养质量。

大力振兴教师教育，必须不断提升教师专业素质能力。根据《意见》，将建立以师范院校为主体、高水平非师范院校参与的中国特色师范教育体系，推进地方政府、高等学校、中小学“三位一体”协同育人，造就学科知识扎实、专业能力突出、教育情怀深厚的高素质复合型教师。其中引人注目的，便是“免费师范生”升级为“公费师范生”，将履约服务期由10年调整为6年，以吸引更多有志于从教的优秀学生进入师范专业。

育有德之人，需有德之师。教育部有关负责人介绍，将健全师德建设长效机制，注重加强对教师思想政治素质、师德师风等的监察监督，强化师德考评，体现奖优罚劣，推行师德考核负面清单制度，建立教师个人信用记录，完善诚信承诺和失信惩戒机制，着力解决师德失范、学术不端等问题。

“希望音乐能给维吾尔族小朋友带来快乐！”8月22日，拖着重重的行囊、装着四五种乐器，浙江省衢州市开化县北门小学江海蓉老师来到新疆阿克苏地区乌什县，开始为期一年半的支教生活。

近日，浙江、上海、广东、江苏、山东、江西、湖北等地“援藏援疆万名教师支教计划”的老师们相继出征，今年首批向西藏、新疆新增援派教师4000人，于2018年秋季开学前到位，加上各对口支援省市已经援派的教师和顶岗实习的师范生，总计达5500人。教育部教师工作司司长王定华介绍，在西藏、新疆工作一年半的老师，只要具备条件，考核合格，育人达标，那么就可以优先评聘高一级职称，不占晋升的名额，不受名额的限制。

一支下得去、留得住、教得好的乡村教师队伍正在成长起来。教育部有关负责人介绍，我国加大乡村教师公费培养力度，今年将吸引4.5万名高校毕业生到乡村任教；扩大实施特岗计划，2018年将招聘9万人，比去年增加1万人；启动银龄讲学计划，2018年计划招募1800名退休优秀教师到乡村支教，到2020年将招募1万名；大力实施国培计划，2018年将培训中西部乡村教师100多万人次；大力实施乡村教师生活补助政策，2013年以来中央财政划拨127.5亿元，惠及8万所学校130万名教师；启动实施乡村优秀青年教师培养奖励计划，每年遴选300人，每人奖励1万元，连续实施5年。

全面深化改革

不断推进教师队伍建设治理体系和治理能力现代化

打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教师队伍，需要聚焦管理顽疾，实施破解之策，不断推进教师队伍建设治理体系和治理能力现代化。

“现在，中小学教师已经可以评聘高级职称，以后中职老师也将可以评聘高级职称，以此来解决广大老师的关切，拓宽他们职业发展的通道。”王定华介绍，目前已出台一批配套政策，适当提高中小学中高级教师岗位比例，在中职学校设立正高级职称，将职称评审权下放至高校。

值得注意的是，中小学教师到乡村学校、薄弱学校任教1年以上的经历将作为申报高级教师职称和特级教师的必要条件。同时，深化考核评价制度改革，突出教育教学实绩和师德要求，努力扭转中小学单纯以升学率和学生考试成绩评价教师的倾向，努力扭转高校教师重科研轻教学、重数量轻质量的倾向，引导广大教师潜心教书育人、静心研究学术。

“待遇问题不解决，其他问题都很难落实，广大老师教书育人的积极性就很难调动起来。”王定华表示，将把提高教师地位待遇作为教师工作改革的真招实招，确保中小学的平均工资收入水平不低于或者高于当地公务员的平均工资水平。记者在近日的教育部新闻发布会上获悉，和2012年相比，2017年我国教育行业工资收入增幅74%，其中公办中小学在岗人员年平均工资约为8.2万元。

为庆祝教师节，我国各地将开展多种形式的教师表彰奖励活动，大力宣传教师中的“时代楷模”和“最美教师”，重点奖励贡献突出的教学一线教师，做好乡村学校从教30年教师荣誉证书颁发工作。

“下一步，我们将狠抓执行落实，在部级层面重行动出实招，在推动地方工作上破难题求实效，在落实督导上对准基层，切实提升广大教师的获得感、幸福感，书写教育改革的奋进之笔。”王定华表示。