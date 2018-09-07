幼教应彩云：为孩子播下一生幸福的种子

她是上海市杨浦区本溪路幼儿园教师应彩云，从教35年，淡视园长、科长这样的头衔，眼里最看重的是教师岗位，心里想得最多的是孩子。她开展幼儿自主学习、墙面布置、情景阅读等方面课题研究，出发点和落脚点是让孩子成长得更完善。她相信“孩子是天我是云”，用自己的教育实践把孩子的世界装扮得更绚丽。

“学前教育是播种的教育，把情感和探索精神埋在孩子心里，不知什么时候就会发芽开花，为孩子带去一生的幸福。”——应彩云

新学期伊始，她如约出现在幼儿的教室里，陪大家玩警察、护士、舞蹈家等职业体验游戏。身影与孩子相伴相随，似乎没有身份的差别。

她说：“学前教育是播种的教育，把情感和探索精神埋在孩子心里，不知什么时候就会发芽开花，为孩子带去一生的幸福。他们长大后不一定记得，这却是学前教师职业价值的体现。”

她是上海市杨浦区本溪路幼儿园教师应彩云，从教35年，淡视园长、科长这样的头衔，眼里最看重的是教师岗位，心里想得最多的是孩子。她开展幼儿自主学习、墙面布置、情景阅读等方面课题研究，出发点和落脚点是让孩子成长得更完善。她相信“孩子是天我是云”，用自己的教育实践把孩子的世界装扮得更绚丽。

不当园长科长，只为走近孩子

在应彩云的心目中，学前教育有个非常明显的特点，就是只有老师喜欢孩子，才能开展教育活动。她说：“对于小孩子来说，如果他不喜欢老师，就不肯学习。无论外部的教育条件如何改进，老师的作用始终不可替代。老师带着饱满的情感去面对孩子，教育就有了可能。”

应彩云是学前教育专业的师范生，从教35年，心里装满了对孩子的爱。早在2002年，她就评上了特级教师，成为上级部门重点关注培养的对象。领导找到她，希望她当幼儿园园长，应彩云却不同意，她说：“如果教学上稍微有点成绩就去做行政，孩子谁来教？好老师需要在课堂。”

过了一些时间，教育局又找到应彩云，希望她去当幼教科长，这样可以成为全区幼教领域的“领头羊”，发挥更大的专业辐射作用。应彩云脱口而出的却是：“我到那里去干吗？那里又没有小孩。”就这样，她既没当园长，也没当科长。

出于一些现实的考虑，应彩云还是担任了本溪路幼儿园副园长，分管教学和教师队伍建设，不过她主动“约法三章”：不能把时间都耗在行政职务上，每周要有两到三天进教室带班，确保可以经常和孩子在一起。

“全国有那么多幼儿园教师，而园长在每所幼儿园只有一个，这个岗位不必成为老师们追求的目标，好老师对孩子更有意义。对我来说，不离开教学工作一线，把我所掌握的育人方法带给孩子，我的工作就落到了实处。”应彩云说。

扎根课堂开展研究，情景阅读贴近孩子

应彩云爱琢磨，时常和孩子在一起，也总想着怎样让教育更加高效。从30多岁开始，她尝试做课题研究，但在研究内容、语言选择上，她心里很没底。

“面对孩子的时候，说话不能太理性，一件事情需要说两三遍，他们才能听清楚，所以幼师往往形成了这样的思维和表达习惯，轻柔，和风细雨。但写课题报告却要求干脆利落，要写出凝练的语言，实在很难。”应彩云对当时的困境记忆犹新。

转机发生在她遇到上海教科所的一位前辈之后。他劝应彩云，不必去瞄准市级、区级课题，也不必去学那种严格搞研究的文字风格，既然是在教学一线，就可以用自己擅长的语言系统去写身边的课题。这给了应彩云直接的启发，她说，那是一个云开雾散的午后，直接影响了她开展课题研究的路径。

有段时间，园长常检查每个班的墙面环境，判断能否起到好的教育效果。应彩云说，她不喜欢被任务推着走，索性围绕墙面布置进行研究，明确墙面的功能是什么、如何在合适的时间布置合适的内容、教师和孩子分别承担什么职责。《创设有学习价值的墙面环境》课题完成了，用起来得心应手，再也不怕园长检查。

这些年，应彩云做研究都坚持一个原则，就是不求构建宏大的理论，而是让课题研究服务于教学。《幼儿自主学习的环境创设》《幼儿整合课程的构建与实施》……一个个课题都是这么来的，着眼点不大，通过研究发挥反哺课堂的效应。

应彩云曾参与两套儿童阅读课程的编写，但限于课程主旨，个人的心愿无法落实，萌生了编写《情景阅读》的念头。其中贯穿的核心理念在于，站在孩子而不是大人的角度去推动阅读，把教育作为阅读活动的暗线。“家长往往关注孩子阅读时的学习能力，是不是能读懂，而对孩子来说，那是借助图画书的情境认识世界的活动，他们会好奇这一页里面有些什么，而不在乎是否读通每句话。”应彩云说。

如今，《情景阅读》教材完成了第一季、第二季教师用书的修订，受到众多幼儿园欢迎，每学期售出近9万套。

向家长传递科学育儿理念，为青年教师赋能鼓劲

一花独放不是春。应彩云感到，她怀着一种使命感，要把科学的育儿理念传递给家长们，把自己积累的教学经验传授给青年教师，为他们赋能鼓劲。开展这些知识普及与传帮带活动的最终指向，则是孩子的健康成长和终生幸福。

有的家长一心想让孩子提前学习学科内容，在入园咨询的时候，得知公办幼儿园不提前教学科知识，就想改到民办幼儿园去。应彩云劝家长：“小孩子的人生就像容器，如果太早填满，以后就放不进去了。幼儿园是孩子该玩的时候，就应让他们玩。6岁以前，孩子会形成个人品行、行为习惯，建立起语言表达思维、数学逻辑思维，这就需要家校共育，帮助孩子养成一生受益的好习惯，而不是在学业上‘抢跑’。”

应彩云带的班里，曾有一个家庭经济条件很好却让人头疼的孩子：不在草地上踢球玩耍；吃水果一定要剥皮；不喝幼儿园的桶装水，自带瓶装矿泉水……家长的过度保护导致孩子认识事物存在缺陷。面对强势的家长和未能充分发展的孩子，应彩云写了一份近2000字的报告给家长，提出孩子面临的情况和可能的改善方案。家长看到她从心底对孩子好，就放心地把孩子交给她。应彩云每个周末拿出两小时陪孩子，玩泥巴、折纸，带他去室外踢球，持续了近一年，帮他认识了更丰富的世界。

大至“浙江市民大讲堂”这样的省级活动，小至杨浦区四平街道的“亲子学堂”，应彩云利用各种机会与家长们交流，带去实用的家庭教育指导。她每年向本溪路幼儿园、杨浦区内、上海市内以及全国各地区教师开放教学课堂观摩约30次，开展专题讲座约20次。

应彩云还利用“应彩云名师基地”、国培计划讲学、名师讲坛等渠道，向青年教师、边远地区教师等传授教学方法和心得。她带教的学员中，已有5名成为上海市特级教师，4名成为各自省内的特级教师，超过50名学员在自己的区域内开设名师工作室，11名学员完成了个人专著。