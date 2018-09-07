南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 时尚 文娱 房产 IT 旅游 教育 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>国内教育新闻

“00后”如何规划大学时代？高校校长们这样说

2018-09-07 08:57 来源：中国新闻网
字号减小 字号增大

　　今年开学季，“00后”们集体迈入了大学时代。连日来，在各大高校的开学典礼上，大学校长们的“开学第一课”，向这些“00后”们阐释大学精神，传授修身治学的道理。

　　大学生该怎么做？

　　——“应该有挺身任事的担当”

　　从苏轼的《晁错论》到《墨子·修身》，为上好2018年新生的“第一课”，校长们引经据典，用古人的智慧告诫着每位学子修身治学之道。

　　湖南大学校长段献忠在开学典礼的致辞中，引用了《墨子·修身》一文里的“志不强者智不达”一句，告诫同学们做学问需下苦功夫。

　　他谈到，湖大学生应该有放眼天下的气度，承朱张之绪，取欧美之长，探求真理，追求卓越，止于至善；应该有挺身任事的担当，楚材蔚起，奋志安壤，振兴中华，心忧天下，敢为人先。

　　吉林大学校长李元元的开学发言辞也同样“文绉绉”。

　　李元元鼓励同学们要把读书学习作为大学的第一要务，他用陶渊明《杂诗》中：“盛年不重来，一日难再晨。及时当勉励，岁月不待人。”以此说明，求学之要贵在勤奋、贵在钻研、贵在有恒，切不可有松散之意、懈怠之心。

　　此外，他还引用苏轼《晁错论》名句：“古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志”，要求学生回归本位，始终发扬勤奋拼搏的治学精神，勉励大家勤奋拼搏一直是改变人生命运、成就人生梦想的“奠基石”。

　　南京大学校长吕建则用《逍遥游》的一段古文：“北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知几千里也。”他对新生们说：“在南京大学，你们能真切地感受到这种舒展的愉悦和成长的收获，发现自己，学以成人。”

　　要做什么样的人？

　　——“说真话、做真人、求真理”

　　对于走进大学课堂的新生们，如何以德育人、以德为先，成了校长们多次挂在嘴边的叮咛。

　　面对清华大学2018级3800余名新生，校长邱勇在开学致辞中就告诉新生，要“说真话、做真人、求真理”。

　　他以达尔文在1859年发表著作《物种起源》为例，讲起达尔文遭受污蔑，仍不畏强暴，始终坚守自己的学术观点。以此激励新生们追求真理、拒绝虚假、恪守诚信。

　　邱勇说：“诚信是每个人都应该遵循的基本准则。希望同学们能够始终说真话、做真人，在追求真理的过程中成就有意义的人生。”

　　邱勇在发言中引用了1931年爱因斯坦的一段演讲：“如果你们想使你们一生的工作有益于人类，那么，只懂得应用科学本身是不够的。关心人的本身，应当始终成为一切技术上奋斗的主要目标。”他借此提醒新一批大学生们应重视人文关怀，敬畏生命。

　　南京大学校长吕建也在开学致辞上，为新生们的处世之道提出建议：“在大学里，你们将面对更加强力的竞争对手，以后可能碰到的困境或许比预想的还多。你们要对自己提出更高的要求：强健身体、强韧心理；自主学习、自我管理；融入集体、与人为善。成为人格更加独立，身心更加健康，学习更加主动，行动更加合群的大学生。”

　　如何做学问？

　　——“审视自身，学习要变被动为主动”

　　告别初高中课堂，走进大学之后，如何成为一名合格的大学生，在专业领域做出成绩来，是不少新生迷茫的一点。别急，校长们在开学“第一课”就把一些学习方法传授给了大学新生。

　　8月24日晚，浙江大学2018级6000余名本科新生迎来了开学典礼，校长吴朝晖发表题为《构建自主学习的卓越能力》的讲话。

　　他告诫新生们，进入大学，首先要做的是审视自身，寻找内心的学习激情与创造活力，摆脱传统学习路径的依赖，从“被动性学习”转向“自主性学习”，成为一个爱学习、会学习、能学习的大学生。

　　围绕自主学习话题，吴朝晖向同学们强调自主学习的重要性，“浙大主张四课堂实质性融通，大家可以在第一课堂聆听名师授课，在第二课堂从事科研创新，在第三课堂投身社会实践，在第四课堂参与国际交流。”

　　西安交通大学校长王树国也鼓励新生，学会主动做事。他建议大家一定要采取主动和积极的态度对待任何事情，理解它，了解它，并且主动参与其中，这是做人做事的基本之道。我希望大家努力做一个主动的学习者，而不要做被动的接受者。

　　向来以创新而备受关注的南方科技大学，校长陈十一也为同学们提出了“多重维度构建丰富立体的大学生活”的建议。他鼓励大家，要探索认知的深度、开拓视野的宽度、延展胸怀的广度、磨练意志的韧度、构建生命的强度、注入生活的温度、紧跟时代的速度。

　　并且，陈十一以美国作家唐娜•莱文《今天是新的一天》中的诗句与同学们共勉：

　　今天你要了解自己，给自己足够的爱心和耐心。

　　今天你会勇往直前，奔向那灿烂的明天！

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 国内教育新闻

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第287期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235