“00后”如何规划大学时代？高校校长们这样说

今年开学季，“00后”们集体迈入了大学时代。连日来，在各大高校的开学典礼上，大学校长们的“开学第一课”，向这些“00后”们阐释大学精神，传授修身治学的道理。

今年开学季，“00后”们集体迈入了大学时代。连日来，在各大高校的开学典礼上，大学校长们的“开学第一课”，向这些“00后”们阐释大学精神，传授修身治学的道理。

大学生该怎么做？

——“应该有挺身任事的担当”

从苏轼的《晁错论》到《墨子·修身》，为上好2018年新生的“第一课”，校长们引经据典，用古人的智慧告诫着每位学子修身治学之道。

湖南大学校长段献忠在开学典礼的致辞中，引用了《墨子·修身》一文里的“志不强者智不达”一句，告诫同学们做学问需下苦功夫。

他谈到，湖大学生应该有放眼天下的气度，承朱张之绪，取欧美之长，探求真理，追求卓越，止于至善；应该有挺身任事的担当，楚材蔚起，奋志安壤，振兴中华，心忧天下，敢为人先。

吉林大学校长李元元的开学发言辞也同样“文绉绉”。

李元元鼓励同学们要把读书学习作为大学的第一要务，他用陶渊明《杂诗》中：“盛年不重来，一日难再晨。及时当勉励，岁月不待人。”以此说明，求学之要贵在勤奋、贵在钻研、贵在有恒，切不可有松散之意、懈怠之心。

此外，他还引用苏轼《晁错论》名句：“古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志”，要求学生回归本位，始终发扬勤奋拼搏的治学精神，勉励大家勤奋拼搏一直是改变人生命运、成就人生梦想的“奠基石”。

南京大学校长吕建则用《逍遥游》的一段古文：“北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知几千里也。”他对新生们说：“在南京大学，你们能真切地感受到这种舒展的愉悦和成长的收获，发现自己，学以成人。”

要做什么样的人？

——“说真话、做真人、求真理”

对于走进大学课堂的新生们，如何以德育人、以德为先，成了校长们多次挂在嘴边的叮咛。

面对清华大学2018级3800余名新生，校长邱勇在开学致辞中就告诉新生，要“说真话、做真人、求真理”。

他以达尔文在1859年发表著作《物种起源》为例，讲起达尔文遭受污蔑，仍不畏强暴，始终坚守自己的学术观点。以此激励新生们追求真理、拒绝虚假、恪守诚信。

邱勇说：“诚信是每个人都应该遵循的基本准则。希望同学们能够始终说真话、做真人，在追求真理的过程中成就有意义的人生。”

邱勇在发言中引用了1931年爱因斯坦的一段演讲：“如果你们想使你们一生的工作有益于人类，那么，只懂得应用科学本身是不够的。关心人的本身，应当始终成为一切技术上奋斗的主要目标。”他借此提醒新一批大学生们应重视人文关怀，敬畏生命。

南京大学校长吕建也在开学致辞上，为新生们的处世之道提出建议：“在大学里，你们将面对更加强力的竞争对手，以后可能碰到的困境或许比预想的还多。你们要对自己提出更高的要求：强健身体、强韧心理；自主学习、自我管理；融入集体、与人为善。成为人格更加独立，身心更加健康，学习更加主动，行动更加合群的大学生。”

如何做学问？

——“审视自身，学习要变被动为主动”

告别初高中课堂，走进大学之后，如何成为一名合格的大学生，在专业领域做出成绩来，是不少新生迷茫的一点。别急，校长们在开学“第一课”就把一些学习方法传授给了大学新生。

8月24日晚，浙江大学2018级6000余名本科新生迎来了开学典礼，校长吴朝晖发表题为《构建自主学习的卓越能力》的讲话。

他告诫新生们，进入大学，首先要做的是审视自身，寻找内心的学习激情与创造活力，摆脱传统学习路径的依赖，从“被动性学习”转向“自主性学习”，成为一个爱学习、会学习、能学习的大学生。

围绕自主学习话题，吴朝晖向同学们强调自主学习的重要性，“浙大主张四课堂实质性融通，大家可以在第一课堂聆听名师授课，在第二课堂从事科研创新，在第三课堂投身社会实践，在第四课堂参与国际交流。”

西安交通大学校长王树国也鼓励新生，学会主动做事。他建议大家一定要采取主动和积极的态度对待任何事情，理解它，了解它，并且主动参与其中，这是做人做事的基本之道。我希望大家努力做一个主动的学习者，而不要做被动的接受者。

向来以创新而备受关注的南方科技大学，校长陈十一也为同学们提出了“多重维度构建丰富立体的大学生活”的建议。他鼓励大家，要探索认知的深度、开拓视野的宽度、延展胸怀的广度、磨练意志的韧度、构建生命的强度、注入生活的温度、紧跟时代的速度。

并且，陈十一以美国作家唐娜•莱文《今天是新的一天》中的诗句与同学们共勉：

今天你要了解自己，给自己足够的爱心和耐心。

今天你会勇往直前，奔向那灿烂的明天！