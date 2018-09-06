课外班预收费乱象该管管了

新学期伊始，又到了校外培训机构报名的旺季。不少家长吐槽，这个月要掏出上万元给孩子交各种培训班的费用。

新学期伊始，又到了校外培训机构报名的旺季。不少家长吐槽，这个月要掏出上万元给孩子交各种培训班的费用。

目前培训班几成中小学生的标配，一门功课一学期的补习费用都在两三千元，许多孩子都是同时报几门功课，一开学就成了家长们钱包大缩水的日子。而且，还有不少培训班都是按年缴费的，少则几千元，多则十几、二十万元，部分培训机构为促销课程，还推出了各式预付费算法，变相拉长缴费时长。

这样的付费方式不仅给家长们造成很大的经济压力，而且，预付费存在极大的隐患。有的看似优惠多多，实则暗藏消费陷阱。一旦出现纠纷，解释权在于机构，退课退费都非常困难。如果培训机构出现财务问题或者跑路了，家长们预付的学费就很可能打水漂了。尤其值得注意的是，目前在线培训越来越火，收费、教学都通过电脑来完成，一旦机构失联，家长们连上哪里去找人退钱都找不到。之前全国已发生多起因预付费消费引发的纠纷。

为了规范校外培训机构收费，8月22日，国务院办公厅印发的《关于规范校外培训机构发展的意见》中明确提到，培训机构不得一次性收取超3个月费用。这对于减轻家长的压力、保障家长学生权益、规避预付费带来的风险来说，确实是对症之药。可是，好的政策要保证执行到位，方能发挥出其重要作用。

从现状来看，不少培训机构却并没有按相关规定执行。之前已经收取的费用不仅未见退回，许多新课程也并未执行相关收费规定。要保证政策能够落到实处，必须要明确三个问题。一是谁来监管？是工商还是教育部门？缺乏具体的管理主体就会产生监管真空与漏洞。这也是当前培训市场管理过程中，最亟待解决的一个难题。二是如何监管？培训机构应该和食品安全一样，建立起标准化、常态化的监管流程和规范。对于预收费，是否也应该有第三方机构或者收取一定的保证金，来保障学生和家长权益。三是如何追责？不仅对于违规机构应该追责，对于监管机构，也应该有追责和倒查的规定，层层落实责任，才能将监管落到实处。

规范校外培训机构虽然是个复杂的系统工程，但将问题一项一项分解开来，加强监督，严格执行，必将终结各种培训乱象。