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做学生尽责的陪伴者（老师，您好）

2018-09-06 09:43 来源：人民日报
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　　临近教师节，不少已经毕业的学生，会陆续返校，去看看他们曾经的校园和老师。济南第二十中学的老师焦奇静，就被她教过的学生团团围住。这些已经读高二的孩子，正七嘴八舌地向班主任分享他们如今的高中生活。

　　焦奇静的班主任生涯已经来到第九个年头。每隔3年，焦奇静都得把初三毕业生送走，迎接初一新生。9年班主任生涯，作为“济南市优秀班主任”的焦奇静有心得，也有不少困惑。

　　我和大家在一起

　　如果不是出租车师傅提醒，初次来济南第二十中学的人，很难发现这所藏在市区里的初级中学。二十中的规模不算大，共有30个班，在校生1313人。二十中在济南虽非出类拔萃，但在槐荫区还是名列前茅，是周围孩子上初中的首选。

　　2010年9月，焦奇静成为这所学校第一个有硕士研究生学历的老师。正因此，刚刚走出校园，焦奇静就当上了班主任。“42名同学的学习、生活都由我负责，当时的压力别提多大了，即便是现在，我的神经也一直是紧绷的。”焦奇静坦言。

　　要说一所学校中最忙碌的人，除了校长，就属班主任了。小到同桌闹别扭，大到举行集体活动，都要班主任操心。有不少班主任，常常忙得脚不沾地，在其他班上完课，就要赶紧跑回去，查看课间秩序。即便放了学，班主任还要在微信、QQ上与家长沟通情况。焦奇静在担任班主任的同时，还要兼顾两个班的英语课，因此备课常常只能在深夜完成。

　　每天早上7点，赶在大部分学生到校前，焦奇静就得赶到班里，开始一天的工作。焦奇静的学生说，焦老师最常挂在嘴边的一句话就是：“我和大家在一起。”在焦奇静看来，班主任可不就是个陪伴的角色嘛。从学生最初进入陌生校园参加军训，到运动会前的排练；从每天的早自习，到课后复习，班主任的陪伴无处不在。“当然，这种陪伴一定要是高质量的，而不是单纯的监管。”焦奇静说。

　　每一个合格的班主任，都有自己管理班级的小窍门。焦奇静的妙招是一个颇具特色的“班旗”制度，以旗帜为象征，凝聚班级向心力。不过，这面旗帜可并不是简简单单一面写上班级名称的红色旗帜，而是由全体同学共同创作完成。同时，旗帜的交接也特别强调仪式感，一般都由老学长在专门举行的仪式上亲手交给新生，以示传承，为班旗增添一份厚重感和使命感。

编辑： 唐巧燕

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