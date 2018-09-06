新生开学点名 生僻字难住大学教授 你能读正确吗？

頔、葳、芫……这些字你都认识么?9月3日，同学们陆续迎来了“开学第一课”。而在开课的点名环节，一些生僻字难倒了部分老师，成都信息工程大学的杜江教授就遇到了这样的问题，幸亏他提前几天查字典了解了读音和含义才化解了尴尬。

頔、葳、芫……这些字你都认识么?9月3日，同学们陆续迎来了“开学第一课”。而在开课的点名环节，一些生僻字难倒了部分老师，成都信息工程大学的杜江教授就遇到了这样的问题，幸亏他提前几天查字典了解了读音和含义才化解了尴尬。

提前打印点名册在不确定的字旁注音

我拿到点名册的时候，发现有些生僻字是第一次见到。”9月3日，开学一天，杜江教授要为该校大三的同学上《现代通信原理》课程。这是他第一次给这些同学上课，按照惯例，他会在课上点名，“既可以认识新同学，也是考勤的需要。”

9月1日，他提前将点名册打印出来，并把名字念了几遍。“一些同学的名字中含有頔、訾、葳等字。”杜江说，为了在点名时准确念出同学们的名字，他每次都会提前查阅字典，搞懂发音和含义，并在不认识的字旁注音，“课上，我还会向其他同学介绍这个名字的含义。”

杜江说，这些生僻字的读音很好听，寓意都很美好，形成的名字读起来也很顺口。如，頔(dí)，美好;訾(zī)，古同“恣”，恣纵，狂放;葳(wēi)，草木茂盛，枝叶纷披下垂的样子;芫(yuán)落叶灌木，开紫色小花，也读芫(yán)。

名字中的生僻字增多点名时不会特别“照顾”

“这两年，学生名字中的生僻字在增多。”杜江说，从2006年开始，他就在该校任教。“那几年，点名的时候很少遇到生僻字。”四川一高校招生办的吴老师也坦言，有的学生名字的确很少见，遇到不认识的字只能直接粘贴复制。“这几年紫萱、子睿、子轩、可馨等名字的频率也在增加。”吴老师说。

在杜江看来，名字寄托了家长美好的期望。名字越来越个性化和多元化，这与父母文化层次的提高，追求个性、文雅，让孩子的名字独一无二有关。

老师认识了这些生僻字后点名时会不会特别“照顾”呢?“不存在这个问题，我在课堂上抽问的时候，一般喊学号。”杜江说。

新闻链接

新生开学点名 生僻字难住班主任

“王子萏、何杲、李心焮、马甡、王翀……”2015年9月，西安市碑林区一小学一年级4班班主任刘老师反映，点名时被学生名字里的生僻字给“噎住”了。刘老师无奈提醒家长说，“太过生僻的字，在以后考试、建立学籍档案等录入电脑过程中都比较麻烦，稍有疏忽，就有可能给学生升学埋下隐患。”(封面新闻见习记者杨金祝 实习生刘书铭)