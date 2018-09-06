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最高法发布校园暴力报告 宿舍成为案件高发地

2018-09-06 09:43 来源：北京晨报
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　　近日，最高人民法院发布了《校园暴力司法大数据专题报告》。《报告》显示，校园暴力案件中，55.12%因发生口角、小摩擦等琐事引发，而“宿舍”已成为校园暴力案件中高频词语。在涉及故意杀人罪的校园暴力案件中，65.12%的案件出现了“宿舍”一词。

　　近三年呈逐年下降趋势

　　《报告》显示，近三年，校园暴力案件呈逐年下降趋势。2015年，全国各级人民法院一审审结校园暴力案件共计1000余件，2016年和2017年分别同比下降16.51%和13.37%。2015年，全国校园暴力案件有近2000名被告人。2016年，被告人数同比下降24.59%。2017年，被告人数进一步下降6.78%。而被告人为未成年人的占比也呈逐年下降趋势，从2015年的64.87%下降为2017年的60.79%。

　　从被告人情况来看，涉抢劫罪校园暴力案件超八成被告人为未成年人，涉强奸罪和强迫卖淫罪校园暴力案件中16至18周岁未成年人占比最大，呈作案年轻化趋势。被告人年龄为14岁至16岁的校园暴力案件涉及罪名较少，81.02%抢劫罪的被告人为未成年人，其中以16至18周岁为主。校园暴力案件中，被告人数在5人以上的案件占比为6.27%，10人以上占比1.1%，36.89%的被告人有自首情节。

　　从案发地域来看，校园暴力案件主要集中在河南、贵州、山东等地。北京、上海等人口密集地区校园暴力案件量占比不高，案件量占比分别为2.35%和0.48%。校园暴力案件涉及的罪名包括故意伤害罪、抢劫罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、故意杀人罪、强奸罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、侮辱罪、强迫卖淫罪等。2015年至2017年，57.5%的校园暴力案件为故意伤害案件。

　　五成校园暴力因琐事引起

　　报告显示，五成校园暴力案件因琐事而起。校园暴力案件中，55.12%因发生口角、小摩擦等琐事而引发；因满足个人私欲进行抢劫、敲诈勒索、强迫卖淫、侮辱、强奸等犯罪行为的案件仅占18.08%。

　　在涉及故意杀人罪的校园暴力案件中，近七成也是因琐事引发。《报告》显示，校园暴力案件中，诱发故意杀人罪的原因及占比分别为：67.44%是因琐事而起；21.74%是因感情问题引起；4.65%是为发泄个人情绪；其他原因占6.17%。

　　此外，超八成校园暴力案件为无预谋的突发性冲突犯罪，而近七成涉故意杀人罪案件为预谋犯罪。2015年至2017年，13.46%的校园暴力案件中有事先谋划情形，并且近三年案件量基本持平。在这些案件中，被告人实施犯罪目标明确、并进行了事前准备工作，其大部分原因为心怀怨恨或不满进行打击报复。在涉故意杀人罪的校园暴力案件中，69.76%是有预谋的犯罪。

　　宿舍最易发生校园暴力

　　报告显示，“宿舍”已成为校园暴力案件中高频词语。通过对校园内教室、宿舍等场所进行词频分析发现，有35.31%的校园暴力案件中出现了宿舍一词，而在这些案件中绝大部分案件的案发地就是在宿舍。在涉及故意杀人罪的校园暴力案件中，65.12%的案件出现了“宿舍”一词。除了宿舍，校园暴力发生地点依次为教室、厕所、走廊楼道、操场等地。

　　2015年至2017年，88.74%的校园暴力案件受害人存在不同程度的伤亡情况。其中，11.59%的案件受害人死亡；31.87%的案件受害人涉及重伤；38.54%的案件受害人涉及轻伤；27.94%的案件受害人涉及轻微伤。

编辑： 唐巧燕

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