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孩子沉迷于网络游戏 家长不可一味高压限制

2018-09-06 09:43 来源：人民日报
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　　管孩子不是钉钉子，只管敲就行。钉子没自我意识，孩子可有自己的主意。

　　孩子沉迷于网络游戏，茶不思饭不想，耽误了学习、损害了身体——相信但凡是做家长的，谁也不想这样的情况出现。可是，光有愿望没用，关键在于怎样做才有效。

　　实话实说，不少家长的做法，并不能实现帮孩子远离网络沉迷的目标。

　　有的家长轻信一些来历可疑、没有正规资质的戒网瘾中心，把孩子送了进去，发生过不少悲剧。让人联想起《笑林广记》里头说的黑色笑话：为了治驼背，拿俩木板夹着病人使劲踩。“医生”还振振有词：我治的是罗锅，还管人死不死？

　　更多的家长是自己上马，劳心费力，没少折腾，但是效果总不令人满意。和一些困惑的家长交流后，我梳理了一下他们的管理过程，往往是这样：家长发现苗头，马上陷入焦虑，采取高压政策：全面禁网禁手机！然而，互联网社会里，维系这样一个全方位的“真空”状态非常困难，自己加班、爷爷奶奶心软、小伙伴互通有无……不知哪个环节有漏洞，就使管理变成旷日持久的猫鼠游戏。

　　管孩子不是钉钉子，只管敲就行。钉子没自我意识，孩子可有自己的主意。尤其在青春期，这是建立自我意识的关键时期，逆反心理强烈。家长一坚决反对，孩子反而觉得，不玩是听家长的，玩是“做自己”，对自主的渴求压倒了自制，事情于是棘手。

　　管理要想有效，就不能忽视孩子的心理特点。先要取信于子女，别扣道德帽子。然后，靶向治理，精准施策。与其全面禁网，不如摸清楚，到底哪一款游戏最让孩子沉迷、沉迷点在什么地方，进行重点管理。和孩子一起认识危害、讨论办法，让孩子自己拿出防沉迷举措，家长督促落实，尊重孩子的自主心理。孩子假如给自己留了继续玩游戏的空间，只要保证可控制、有分寸，比如完成作业玩半个小时，可以开个小口，毕竟危害在于丧失自制。另外，“自然界讨厌真空”，抽走网络游戏这一块，就要考虑填上什么。踢球、遛狗、家庭名著读书会……只有另一种有意思，才能替代一种有意思。

　　防止沉迷，也不能光让家长使劲。制定更精准的政策、有效识别青少年、不设“玩得越长奖励越多”式的激励、定时强制下线……这些措施，期待游戏公司和管理部门的继续发力。

编辑： 唐巧燕

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