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成瘾需引导 家长有啥招

2018-09-06 09:06 来源：人民日报
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　　青少年好奇心强、自制力弱，容易沉迷网游。严管，效果不好，反而刺激孩子的叛逆情绪。这对家庭教育提出新课题。专家建议，不宜把游戏视为洪水猛兽、一禁了之，而应该培养孩子的自律意识；家长自己要发挥示范作用，不妨多花点时间，和孩子一起运动、旅行，一起听音乐会、参观博物馆，让孩子接触到丰富多彩的现实生活；游戏开发者、运营者，要承担社会责任，净化网游。

　　精彩刺激的画面、变化无穷的情节、操纵一切的快感……虚幻网络游戏世界的种种，对于好奇心强、自制力弱的青少年来说，无疑是一种巨大的诱惑。

　　第四十一次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2017年底，我国网民规模达7.72亿，其中学生群体规模最大，占比为25.4%。孩子们“触网”的年龄也越来越小，甚至低于3岁。

　　网络本身并没有好坏之分，但沉迷网络游戏无法自拔，就会严重影响孩子的学习成绩和身心健康。如何有效防止学生沉迷游戏？是严管，是放任，还是引导？记者采访了相关各方。

　　怎么看

　　视为洪水猛兽

　　反而刺激好奇

　　小阳是武汉市的一名初中生，平时家教甚严。一次偶然的机会，他在同学的怂恿下来到网吧，接触到电子游戏。厮杀、竞技的快乐，让小阳一下子“陷”了进去。

　　小阳开始逃培训班的课，找机会偷偷去网吧玩。没过多久，这一情况就被母亲刘女士发现了。

　　刘女士勃然大怒，决定好好管教一番：她将家里的电脑搬到自己卧室，并设置了密码；每天接送孩子上学、放学，不让小阳有机会偷偷溜去网吧；还联系了和小阳一起打游戏的同学的家长，禁止他们再和小阳往来。

　　但事与愿违，刘女士的“严防死守”不但没有起到效果，反而更刺激了小阳和几个同学的叛逆情绪。他们与家长的关系愈发恶化，开始逃课去打游戏，整日沉浸在虚幻世界里。

　　“在游戏里，我感觉找到了自己。”数次被学校和家长在网吧“抓到”后，小阳说：“游戏的吸引力太大了，我控制不了自己。”而刘女士更是感到失望、悲伤、无奈，不知如何是好。

　　“游戏光靠压是压不住的。家长强行禁止玩游戏，往往反倒把孩子推向了游戏。”在一场家长公开课上，游戏开发者李涛表示，中小学生处在人生的叛逆期，家庭和学校如果将游戏视作洪水猛兽，反而会刺激孩子的好奇心与窥探欲。“想防止游戏沉迷，就应该教导孩子去做游戏的主人，而不是成为游戏的俘虏。”

　　“很多家长在指导孩子使用电子产品方面，有些‘任性’。”华中科技大学教育科学研究院刘长海说，“一方面，仓促为孩子配备数码产品，却没有思考过‘孩子做好拥有数码产品的准备了吗’‘孩子知道如何合理使用数码产品吗’等问题；另一方面，一旦发现孩子成绩下降、视力减退等情况，就严加管束，甚至立即没收电子设备。这不但不能使孩子形成理性上网的规则意识，还可能引发严重的亲子冲突。”

　　帮孩子走出网络游戏的泥淖，是一个长期的、循序渐进的过程。有不少家长反映，自己确实晓之以理、动之以情，但孩子就是不听劝；本来是想平心静气地去沟通，结果常常被气到大发雷霆。“遇到这样的情况，家长先要冷静。毕竟，教育常常有一个反复的过程。孩子的自律，是逐步建立起来的。”刘长海表示。

　　怎么教

　　家长以身作则

　　多花时间陪伴

　　福建福州的小强，父母做小生意，平日工作繁忙，很少和小强面对面沟通。在小强上小学3年级的时候，父母就给他买了手机。由于疏于管教 ，小强很快就染上了手机游戏的瘾。

　　为了帮孩子戒掉网瘾，小强的母亲黄女士也曾采取过围追堵截、全程监控的方法，但并不奏效，小强仍然整天抱着手机不撒手。“我们也尝试过请保姆照看、让爷爷奶奶帮忙的方法，但都没什么用。我们毕竟精力有限，自己还有事情要忙，不能整日看着孩子 ，所以有时候会想：就随他去吧，总有一天他会玩腻的。”黄女士说。

　　“学生沉迷网络，如今又有新的表现。”北京教育科学研究院研究员耿申说，“2017年的一项专项调查显示，学生在家上网的占96.76%，上网使用手机的占71.14%，用电脑的占25.69%。如果说使用固定终端时的‘沉迷’还比较容易被发现，那么用移动终端的‘沉迷’则更为隐蔽。”

　　有专家表示，对于中小学生而言，无论其沉迷的是网游、影视、群聊抑或是其他网络产物，只要是长时间沉浸其中，都会对孩子的生理、心理、学习和交往等行为的正常发展产生不良影响。所以，家长决不能放任孩子接触网络而不做任何引导。

　　然而，在现实生活中，一些家长为了让孩子安静下来，用游戏来吸引孩子的注意力；一些家长把玩网络游戏作为奖励孩子的手段；还有一些家长不让孩子玩游戏，自己却玩得不亦乐乎……

　　“如果家长管理不好自己的网络行为，那么孩子的网络沉迷问题也会随之加剧。” 南京师范大学心理健康教育咨询中心裴涛说，“所以，家长必须强化自身榜样示范作用，有意识地放下手机、离开电脑，多和孩子进行面对面的交流。”

　　“更重要的是，家长要培养孩子健康广泛的兴趣爱好。现实世界比虚拟世界精彩得多，家长不妨多花点时间，和孩子一起运动、旅行，一起听音乐会、参观博物馆，让孩子在学习之余接触到丰富多彩的现实生活，让他们掌握获得快乐的能力。”裴涛说。

　　怎么管

　　商家责任盯紧

　　正规措施治瘾

　　怎样科学有效地防止青少年沉迷网络？除了父母，学校、政府、社会都应该齐抓共管、密切配合。

　　“教育并不拒绝学习现代信息技术。相反，信息技术课应当是所有学校都开设的课程。”北京小学校长李明新说，“但信息教育不应止步于技术的学习，更应着眼于学生信息素养的培养。信息素养中的一个重要方面，就是信息免疫的能力，就是要抗击网络中的各种诱惑与干扰。”李明新认为，网络学习需要学生有很强的学习自主性。现阶段，也不宜夸大手机学习的正面功效。

　　“要盯紧网络游戏制造和运营平台的公共道德责任。”南京师范大学教育科学学院教授冯建军说，“对于网络游戏开发者、运营者而言，投资网络游戏主要是为了谋利。他们最先考虑的，是如何吸引更多的人来玩。所谓‘好游戏’，一定是‘黏性’很大的游戏。但基于对未成年人的保护，网络游戏相关方必须把社会责任放在重要位置，净化不良因素，制作有意义的、适合青少年的网络游戏，营造良好的网络环境。”

　　“现在，中小学生一旦出现网络沉迷问题，家长往往束手无策。无奈之下，他们只好把孩子送往一些非正规的网瘾训诫机构。那些非正规机构，往往用极端手段强行对孩子进行管束，效果常常适得其反。”浙江省宁波国家高新区实验学校校长罗树庚建议，由政府出资成立公办的网瘾消解学校，由专业人员对沉迷网络、不能自拔的学生采取积极的干预措施。

 

编辑： 唐巧燕

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