淘汰“水课” 教育部要求提升本科教育教学质量

从教育部获悉，为加快振兴本科教育，构建高水平人才培养体系，教育部日前印发通知，要求全面整顿本科教育教学秩序，严格过程管理。

从教育部获悉，为加快振兴本科教育，构建高水平人才培养体系，教育部日前印发通知，要求全面整顿本科教育教学秩序，严格过程管理。

通知要求，各高校要认真查找课堂建设和管理中存在的突出问题和薄弱环节，严管、严抓教学秩序，制定整改措施，明确时间节点，落实责任到人，把从严管理的规矩立起来、把课堂教学建设强起来、把课堂教学质量提起来。同时，要全面梳理各门课程的教学内容，淘汰“水课”、打造“金课”，合理提升学业挑战度、增加课程难度、拓展课程深度，切实提高课程教学质量。要切实加强学习过程考核，加大过程考核成绩在课程总成绩中的比重，严格考试纪律、严把毕业出口关，坚决取消“清考”制度。

通知提出，要修订完善本科毕业生论文(设计)管理制度，强化指导教师责任，加强对选题、开题、答辩等环节的全过程管理。要严格实行论文查重和抽检制度，建立健全盲审制度，严肃处理抄袭、伪造、篡改、代写、买卖毕业论文等违纪问题，确保本科毕业生论文(设计)质量。

为强化教师教学主体责任，通知要求，制定教授给本科生上课的专门管理规定，确保教授全员给本科生上课。要严格执行师德师风一票否决制，对于师德表现失范的，要依法依规严肃处理。要进一步修订完善教师评价考核制度，把教学质量作为教师专业技术职务评聘、绩效考核的主要依据，在教师专业技术职务晋升中施行本科教学工作考评一票否决制。