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我省2018年下半年中国书画等级考试报名9月5日开始

2018-09-04 09:25 来源：南方网
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　　2018年下半年中国书画等级考试定于11月17至18日举行，考生报名时间为9月5日9:00至9月25日16:00。如何报考？考试如何安排？随小编一起来看看↓↓↓

　　考试安排

　　2018年下半年中国书画等级考试开考科目为书法、硬笔书法、素描、色彩、动漫画、国画山水、国画花鸟和国画人物8个科目（其中书法、硬笔书法开考1-9级；其它科目开考1-6级）。

　　报名安排

　　（一）报名方式

　　2018年下半年中国书画等级考试继续使用网上报名系统（考生报名平台：http://www.neea.edu.cn/），全国统一网上报名时间、网上缴费方式。

　　（二）报名费用

　　根据《关于中国书画等级考试有关事宜的通知》（教试中心函〔2017〕46号)，一级至三级（各科目）报名费标准为130元/科次，四级至六级（各科目）报名费标准为180元/科次，七至九级（各科目）报名费标准为260元/科次，考生通过报名网站进行缴费，缴费完成方为报名成功。

　　（三）准考证打印

　　准考证打印时间为11月1日9:00开始，报名成功的考生可登录考生报名平台下载打印准考证。

　　（四）成绩及证书发布

　　考试成绩取得合格以上的考生才发放成绩证书，成绩证书将由考点发放给考生。获得证书的考生可登录中国教育考试网（网址：chaxun.neea.edu.cn）进行证书查询。

　　2018年下半年广东省中国书画等级考试

开考科目及考试时间表

（广东省教育考试院）

编辑： 唐巧燕

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