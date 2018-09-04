预防“小眼镜” 广州出三招

正值广州中小学开学的第一天，在新学期，有关中小学生视力的问题引起各界关注。不少学校都亮出“新招”对付“小眼镜”。

3日，正值广州中小学开学的第一天，在新学期，有关中小学生视力的问题引起各界关注。不少学校都亮出“新招”对付“小眼镜”。

开学季成了“小眼镜”就诊高峰

“几乎每年寒暑假过后，眼科中心都会迎来儿童近视的就诊小高峰。”昨天，中山大学中山眼科中心屈光科杨晓教授感叹。

今年暑假，因为看东西时总是下意识地眯眼，刚满5岁的菲菲（化名）在家长的陪同下来到中山大学中山眼科中心就诊，检查后，发现她的近视度数已经达到200度。

“这怎么可能？”面对这一检查结果，菲菲的妈妈惊讶不已，她跟爱人都不近视，平时也很注意控制孩子对电子产品的接触时间，怎么小小年纪还会近视？在医生进一步追问下，才知道原来菲菲很小就开始上早教班，长时间室内练钢琴。杨晓说，研究显示，室内近距离用眼的时间越长，发生近视的风险越大。

她告诉记者，一旦近视之后，度数会逐年加深，如果发展为高度近视，容易并发严重的眼病，如青光眼、白内障、视网膜脱离、视网膜出血和变性等。

今年开学，除了常规的开学典礼和安全课以外，不少学校还要求重新学习眼保健操。在朝天小学，“我们行政班子在开学前讨论学期重点工作时，就把保护孩子们的视力健康、控制近视率纳进去了。” 朝天小学校长孔虹说。为此，学校老师们重新下载了正确做眼保健操的视频，并且跟着视频学了一遍，经校医甄别过，动作正确才可以。昨天的开学第一课，朝天小学各班学生都收看了眼保健操的视频，一年级的同学学做，其他年级的同学纠正动作。而在8月30日，朝天小学的微信公众号就推送了护眼小知识，列出了7个用眼坏习惯，提醒家长们注意。

对此，杨晓表示，眼保健操一定程度上可以缓解眼疲劳问题，不过也要注意，眼保健操也并非万能，目前的研究结果表明，其对预防近视、延缓近视进展并无临床意义。

近两年近视率有所回落

据介绍，近半个世纪以来，中国的青少年近视率不断上升。世界卫生组织公布的研究报告称，目前中国青少年近视率高达70%，位居世界第一。而在60年前，只有10%~20%的中国人患近视。

为何中国孩子容易近视？中山大学中山眼科中心儿童眼病中心丁小燕教授介绍，中国孩子近视发生率居全世界之首，原因有很多，其中包括亚洲人种确实容易近视。此外，这也与中国孩子用眼习惯有关。

在广州，2017年中小学生近视率达49.1%，也就是说，在中小学校有近一半学生都是近视眼。其中，中心城区的近视情况高于外围城区。全市中小学生近视率最高的区是越秀区，初中生近视率超过75%，高中生则是逼近九成，相当于10个高中生就有9人戴眼镜。与此同时，荔湾区的高中生近视率也近九成。

不过，在多方共同努力下，近年来广州学生的近视率已经有所回落。此前，2015学年近视检出率小学为38.1%、初中为70.7%、高中为80.7%，总检出率为52.4%。2016学年，近视检出率小学为37.8%、初中为69.2%、高中为79.5%，总检出率为50.5%，比2015学年略有下降。2017年，广州中小学生近视率为49.1%，从2016年开始连续两年递减。

对此，近日，教育部、国家卫生健康委员会共同起草的《综合防控儿童青少年近视实施方案（征求意见稿）》，要将儿童青少年近视防控工作及总体近视率纳入政府绩效考核指标，到2030年，将小学生近视率下降到38%以下，初中生近视率下降到60%以下，高中生近视率下降到70%以下。将这样的“小目标”纳入政府绩效考核，是为了探索学生近视防控的更有效措施。对此，广州近年来已经开始一系列措施降低学生的近视率，尤其在今年开学，不少学校更是屡出新招，对付“小眼镜”。