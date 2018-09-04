升学不能升度数 携手打好儿童青少年视力保卫战

人类所能感知的外界信息，超过90%来源于视觉。人人都希望有一双清晰明亮的眼睛，享受持久舒适的健康视觉。然而，近年来我国儿童青少年近视率居高不下，近视低龄化、重度化日益严重。“小眼镜”们越来越多、镜片越来越厚，如何共同呵护好孩子们的眼睛？成为全社会普遍关注的议题。

人类所能感知的外界信息，超过90%来源于视觉。人人都希望有一双清晰明亮的眼睛，享受持久舒适的健康视觉。然而，近年来我国儿童青少年近视率居高不下，近视低龄化、重度化日益严重。“小眼镜”们越来越多、镜片越来越厚，如何共同呵护好孩子们的眼睛？成为全社会普遍关注的议题。

开学重的不仅是书包还有眼镜

暑假白天去上补习班，晚上关着灯躺在床上玩手机游戏、刷短视频APP，高一的小雅（化名）开学第一天发现自己又看不清楚黑板了，即使她坐在教室的前排，而且上学期前刚刚新配了150度的眼镜。到吉林大学第二医院验光发现，不到半年，小雅的双眼均上涨了100度，医生警告小雅，必须注意用眼卫生了。

多年前，新学期家长往往会为孩子们准备好书本衣物等学习生活用品，现在很多家长开学前最重要的行程变成了带孩子去医院检查视力。据长沙市第一医院眼科主任方家华介绍，每到寒暑假，医院眼科门诊就挤满了来验光配镜的学生们，平均一天40人左右，开学前后门诊量还会有所增加。

据教育部基础教育质量监测中心最新发布的《中国义务教育质量监测报告》显示，我国四年级、八年级学生视力不良检出率分别为36.5%、65.3%。而据此前由北京大学中国健康发展研究中心发布的《国民视觉健康报告》白皮书显示，我国高中生和大学生的近视患病率都超过了70%，而且还在逐年增加。

孩子们的健康观念急需转变

根据中国青少年研究中心开展的2017年中美日韩四国高中生健康状况调查显示，高达95.1%的美国高中生平时非常注意或比较注意自身的健康，中国高中生这一比例仅为76.8%。其中在视力方面，调查结果显示裸眼视力小于1.0的中国高中生高达78.5%。

“大家都戴眼镜，我的度数不算高，我感觉近视了也没有太大的问题吧，就是爸妈总会跟着说怎么又涨度数了……”小雅介绍道，班级里同学戴眼镜很普遍，大家对近视基本上都抱着“接受”的态度，甚至有时候会怕爸妈埋怨总玩手机伤害眼睛而不敢坦言视物模糊的情况。

无独有偶，据方家华介绍，在眼科门诊不时会碰到这种情况，家长发现孩子总是眯着眼睛看电视，觉得不对劲儿来验光，往往已经是中度近视了，而小孩子完全没有这方面的意识，或是害怕父母责怪，以致于延误了病情。

方家华认为，家长应引导孩子树立正确的健康观念，尤其是对于近视的重视程度，切不可因近视患者众多便不以为然，要做到尽早发现、尽早干预。根据当下的医学条件，儿童近视是可以预测的，通过到正规医院进行眼部精确测量，建立屈光发育档案进行跟踪分析，按照科学的近视防控策略就可以延缓近视发生的时间和度数上升速度，尽量避免发展成为高度近视。

多方携手共同呵护孩子们的双眼

要想打好儿童青少年视力保卫战，仅靠转变家长和孩子的观念是不够的，防控儿童青少年近视需要政府、学校、医疗卫生机构、家庭、学生等各方面共同努力。

近日，教育部、国家卫健委等八部门制定的《综合防控儿童青少年近视实施方案》公布。诸如确保小学生每天睡眠10个小时，孩子在家时每天接触户外自然光60分钟以上，非学习目的电子产品使用每天累计不宜超1小时，严禁学生将手机等电子产品带入课堂，控制新增网络游戏上网运营数量，近视防控、总体近视率和体质健康纳入政府绩效考核等方案列出一系列为儿童和青少年“护眼”的硬措施。

方家华特别指出，对于视力健康的孩子来说，建议每半年检查一次视力，并要多补充含钙量高的食物例如豆腐、牛奶等，多参与户外体育锻炼对儿童视力有着重要的保健作用。对于已经近视的孩子来说，提醒家长一定要带着孩子定期验光、及时更换眼镜。就目前的患者追踪随访数据来看，方家华认为相对于框架眼镜来说，角膜塑形镜虽然不能完全阻断近视的发展，也不能使现有的近视度数消失，却可以起到延缓近视发展的辅助作用，但是佩戴角膜塑形镜一定要到正规的医院。（孙竞 姜虹羽）