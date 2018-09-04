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记者卧底写手群揭秘代写论文江湖 本科包过论文800元

2018-09-04 09:25 来源：钱江晚报
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　　开学季到了，不少大四学生已经开始为毕业论文发愁，“没工夫”“不会写”的论调层出不穷。市场是敏感的，大量需求下论文代写的灰色产业越来越繁荣。

　　甚至，在不少高校将“在刊物上发表文章或论文”列为自主招生报名资格条件之一后，高中生也加入进来，不惜花数千元雇人捉刀代笔。日前，曾有网文爆九省市高中名校学生涉嫌论文造假。

　　尽管近年来国家三令五申，教育部也再次印发通知，要求严厉查处高等学校学位论文买卖、代写行为。但钱江晚报记者深入调查，发现“一字千金”之下，论文代写市场依然明目张胆，从拉客引流、代写降重，到后续的修改答辩、代发刊物，已形成了完整的产业链。

　　大四学生：

　　我先花200元买篇开题报告看看效果

　　安顺在北京上学，大四开学后，学校公布了论文开题报告的时间。他开始焦虑，前三年学得不算认真，毕业论文该怎么写他心里没数。“论文导师让我给他几个题目，可我根本不知道写什么。”

　　没招了的他这几天在贴吧里闲逛，“吧里不少人在讨论开题，下面很多回复帮忙代写的。”他加了头像是一个“写”字的中介，对方称一篇本科毕业论文只需800元，免费修改，包他通过最后论文答辩。

　　他还在考虑，但无疑有些心动。“我打算先花200元买篇开题报告，看看效果。”对方承诺，一旦确定题目，开题报告5天就能搞定，论文在15天内也能完成。

　　像安顺这样的学生不在少数，小张去年从省内某高校毕业，在他看来，现在不只是所谓的“差学生”才会找人代写。

　　“现在保研名额、奖学金评比，大部分都包含科研成果一项。”他说，所谓“科研成果”，其实主要就是指论文发表。据了解，各高校院系针对保研和奖学金评比，为了鼓励学生多做科研，都会依照论文发表的刊物等级，予以不同程度的加分。没想到却被人钻了空子。

　　小张班里有好几个同学，都曾花钱代发过论文，更有甚者直接“一条龙”——代写代发都由人包办。“原先有个和我成绩差不多的，靠着两篇论文直接就从三等升到一等奖学金了。”小张说，大家的成绩折算之后差距本不大，而论文加分后直接拉开差距。

　　2015年，中国高校传媒联盟曾随机抽取318名大学生，就“论文代写”进行了调查。结果显示，31.13%的大学生考虑过找人代写，73.9%的大学生身边出现过代写论文，而“工作压力大”，“考研出国忙”及“偷懒和拖延症”，则成了找人代写论文的主要原因。有人评估，中国的论文代写市场的产值已超过10亿元。

　　记者调查：

　　成功应聘当写手了解代写接单流程

　　钱报记者在某电商网站上找了一家论文代写店铺，对方告知他们的代写老师有专门团队，写手主要是在读硕博士，甚至还有高校老师。

　　真是这样吗？

　　记者辗转找到了李天，硕士毕业前他在网上看到招聘信息，也曾兼职做过几个月的论文写手。

　　他告诉记者，所有写手都会被拉入一个写手群中。中介会不时在群里发出各个专业的约稿启示，有意的写手可以自己和群主联系，获取更多约稿信息。依照难度和时限要求不同，价格也会有一些差异。

　　李天说，第一次接单时，他还认认真真地查了资料，好好构思了之后才开始动笔，花了好大精力。“后来我才发现，人家水平有限，你写得好他也看不出来。”对大部分代写毕业论文的人来说，达标才是最要紧的。

　　后来，李天专接一些本科专科毕业论文降低重复率的约稿。做法很简单，只要替掉修饰用词，删改下语句顺序，调换一些顺序，最多花个一两天时间，就能撺掇出一篇完全可以通过查重系统的论文了。“最快的一次，花了一个小时，把一篇百分百抄袭的论文降到了15%以内。”

　　不到半年的时间，只有空闲才接单的他也写了至少十几篇论文。“我这个量还算少的，有些全职，一两个礼拜的量都比我多。”

　　钱报记者也以应聘写手的身份，和中介取得了联系。在大致了解了学历和专业以后，他将记者拉入了写手群。

　　群里只允许群主和管理员发言，不时会发出约稿信息，主要包括论文主题、字数、重复率、时限等要求。“农村淘宝现状调查，1500字，今晚就要。”目前群里的约稿，以社会实践报告为主。中介告诉记者，现在还不算论文代写的高峰期，“等到明年三五月份，群里一天的单子就有几十条”。

　　在群文件里的一份合作协议上，记者看到了更详细的接单流程。

　　接到订单后，写手须根据题目拟定提纲，通过客户要求后再开始创作。创作完成后，写手还要负责文章的后期修改，只有查重过关、客户满意后，才能拿到稿费。

　　据了解，一般的专科、本科毕业论文，依据专业和题目难易程度，稿费在35-80元每千字之间，其中医学论文由于专业性较强、写手稀缺，收费也相对偏高。而硕博士论文和核心期刊发文则费用更高，每千字在150元以上。记者咨询了一名在校博士，他认为和花费的精力相比，“代写如果真能达到核心期刊的标准，这样的收费算不上贵”。

　　愈演愈烈：

　　论文代写已成产业链

　　在互联网上，论文代写现象正愈演愈烈。

　　钱江晚报记者在QQ中以“论文”为关键字进行搜索，瞬间弹出近百个搜索结果，其中多半是以“毕业论文”、“论文查重降重”为名的论文代写群。一圈看下来，不少两千人上限的大群，已经有一千八九百名群成员。在商业平台上同样有不少论文代写代发店铺，排序靠前的几乎每家的销量都在千人以上，最多的一家付款人数甚至接近万人。

　　除了代写论文，他们的主营项目还包括论文代发、查重以及修改降重等。

　　通过对店家，写手群的调查，钱报记者梳理出了店家——中介——写手的论文代写产业链。

　　客户在店铺中下单后，店家会根据订单需求派分给其下的各个写手群群主。群主再把相关代写信息发布在写手群内，由写手们接单完成。

　　而现在，类似代写店家越来越多。为了争夺客源，店家间大打价格战。一名客服表示，以最火的本科专科毕业论文代写为例，去年一篇8000字左右的论文收费还在1000元左右，而现在已经降到了700元。

　　相关部门发文严厉查处但收效甚微

　　对于论文代写，不是没有惩戒措施。

　　今年7月，教育部发通知，要求严厉查处高等学校学位论文买卖、代写行为。通知要求，对出现学位论文买卖、代写行为的学位授予单位，要视情节轻重分别核减招生计划，甚至可暂停或撤销相应学科、专业授予学位的资格；对参与购买、代写学位论文的学生，则给予开除学籍处分，已获得学历证书、学位证书的依法予以撤销的处理办法；同时，多部门协调配合，对发现的涉及学位论文买卖、代写等违法违规信息予以整治。

　　但效果不算显著。

　　已经毕业的小张对此依然有些愤懑，“早知道查不出来，当初我还不如找人代写两篇。”小张一人的想法并不可怕，可怕的是这样的人正越来越多。

编辑： 唐巧燕

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