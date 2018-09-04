开学季：“00”装备升级 新六样成“标配”

近期各大高校陆续开学。作为00后集体迈入大学生活的一年，这批成长在新世纪的年轻人都准备了什么?有怎样的消费观?近日，天府早报记者在走访成都市内各大数码城时发现，越是临近开学，电脑城的生意比往日红火许多。

近期各大高校陆续开学。作为00后集体迈入大学生活的一年，这批成长在新世纪的年轻人都准备了什么?有怎样的消费观?近日，天府早报记者在走访成都市内各大数码城时发现，越是临近开学，电脑城的生意比往日红火许多。不少店家门口，坐满了学生和家长。销售人员透露，最高峰一天能够卖出电脑30多台。电脑、手机、平板这老三样的开学标配如今也丰富起来，增加了数码相机、蓝牙耳机、智能手表，六件配齐最少也要3万元。

走访：“00”装备升级 新六样成“标配”

临近开学，这群千禧年后的年轻人会如何购买新生开学配置呢?天府早报记者近日在走访成都各大数码城时发现，原本冷清的电脑、手机、平板柜台如今每天都客流不断。许多家长在询价，而孩子坐在一旁板凳上打游戏等着领取新装备。

这些多年的老装备虽然依旧受到喜爱，但远不及新三样的追捧。据了解，今年00后开学的装备升级了三样，数码相机、蓝牙耳机、智能手表。在数码相机、单反的柜台前，多名家长带着孩子都在仔细询问价格、性能等。“每天都有人来问价，买的人也多，7月份就有人来买，但是最近一两个星期集中购买。”据磨子桥佳能数码店的工作人员透露，如今大学生买的都是基本款，一套下来将近1万左右。除了数码相机店内客流不断外，手机店内的学生更是数不胜数。

“每天都有家长带着学生来买，原来只是来买电脑，现在是四件套。”据太古里苹果店内的工作人员介绍，临近开学每天都有家长带着孩子来买装备，手机、电脑、平板、手表。“原来是周末人多，现在即将开学每天人都不少。”该工作人员介绍，四件套的费用算下来将近3万块钱。“有的家长也舍不得，但经不起孩子闹着要。”该工人员说，来买一套的还是占少数，大部分都是挑选着买。

销售：最多一天卖30台电脑 相机成新宠

每年八九月份是不少数码城的旺季，因为新一轮的大学生即将开学添置装备。在省体育馆附近的数码城内，不少销售都一改往日的懒散，积极地向家长介绍电脑配置。“这两天忙到嗓子哑，从上午开始就有人来询问购买。”某电脑品牌店内销售人员邱女士说，8月份最多一天店内能销售出30多台电脑。“根据以往经验，提前一个月备货，不会出现售空的情况。”邱女士说，电脑算是标配，现在的高配是一旁的单反相机。

“因为是中端品牌，所以电脑价格上也就四五千元，而旁边的数码相机动辄就上万。”邱女士说，女生一般都选择平板、手机、电脑老三样，男生都选择新六样，其中最费钱的除了电脑就是单反相机。天府早报记者在数码城内看到，有几个学生在单反相机前对其家长阐述产品性能，熟悉度堪比店内的销售人员。“一般来买新装备的学生，早就从网上选好了配置和产品。”邱女士说，几乎不需要太多介绍，他们早就有中意的产品。

而在苹果店内，最受欢迎的要属手机。“大一买苹果电脑的少，毕竟价钱摆在那里。”据苹果店内的销售人员介绍，店内最受欢迎的就是手机、平板。“一般家长在高考前都会答应孩子的愿望，只要考上大学，家长一般都会实现承诺。”该销售人员介绍，这个月自己接待的学生家长就不 下 500人。“从高考结束到现在，店里接待买新装备的人有几千人了，等开学后每天店内就不会有这么多人流量了。”

家长：开学有些吃不消 开支动辄两三万

孩子即将开学开心地买买买，但对于家长来说，开学季让他们觉得压力太大。“为孩子大量采购，感觉经济压力大。”带着孩子正在数码城内买电脑的张女士说道，高考之前就答应孩子开学前给买电脑、手机、平板，如今眼瞅着还有十多天就要报到了。在女儿的多番要求下，张女士只能请假带孩子前去买开学装备。“一台电脑6000多，刚买的手机4000多。”张女士说，校门还没有进去，已经花了1万多元了。

对于每个月工资仅有5000元的张女士而言，孩子开学前的准备就花费了自己将近4个月的工资。“电脑、手机、平板加起来的费用就1.5万了，还有生活必需品、机票的开支。”张女士算了笔账，在孩子正式开学之前，家里总共要开支3万元左右。“学费就将近1万元，加上这些开支，孩子开学我们有些吃不消。”张女士说，要不是高考前答应了孩子的要求，自己根本不舍得如此高额花销。

不过，据张女士透露，孩子班上的其他家庭条件好一些的，花费比自己家还要厉害。“她同学高考结束就出去旅游，加上买的这些新装备，最少5万元了。”张女士说，现在孩子玩的新科技多，很多家长都给孩子买了VR、手游这些，自己花的算下来属于中等水平。“考上大学是人生大事，奢侈地花一次也是情理之中。”张女士表示，孩子考上二本，花费半年的工资做奖励，也算物有所值。不仅如此，如今00后的生活费也比前几年高出许多。“开学前就已经商量好，高中时1000元一个月，大学生活费控制在2000—2500元。”张女士认为，孩子一个人即将去外地读书，在生活开销上不能太苛扣孩子，所以增长了1000元左右。

专家:量力而行 树立正确消费观

对于如今00后开学动辄消费上万元，生活费按千增加一事，天府早报记者采访了西华大学人文学院武小军教授。

武教授认为，孩子在大学开学初期，置办必要的开学装备是必须的，但家长不能因为所谓的维护孩子在同学面前的自尊心或面子而盲目消费。这样不 仅会影响到孩子今后的消费观念以及消费方式，也极大可能会因为虚荣而造成孩子之间的攀比炫富行为，导致孩子心思不用在学习上，最终导致学业荒废。同样，大学新生们也应该有一个自我认识的升级——与其把眼光放在手机电脑的表面光鲜上，不如多关注一些更重要的心理和思想上的准备，开学了，首先要带上理性。

武教授提醒广大新生和家长，大学是学生人生观、价值观形成的重要时期，过于追求名牌、攀比炫富不仅会增加家长的经济负担，也会影响大学生的学业及身心发展。开学置办装备要根据自己的家庭经济情况量力而行，适度消费，不要成为这些电子产品的俘虏，也不要成为一个所谓的开学经济的俘虏。