[开学季]提示：象牙塔里也需学法知法守法

由于大学生活相对开放，学生会有意或无意地参与了一些社会活动。作为特殊社会群体的他们，却因为长期处于象牙塔中，缺乏充足的社会经验和明辨是非的能力，在民事活动中存在法律盲区，进而无法妥善维护自身权益。时逢开学季，海淀法院通过三起案例，向大学生介绍常见的法律纠纷问题。

由于大学生活相对开放，学生会有意或无意地参与了一些社会活动。作为特殊社会群体的他们，却因为长期处于象牙塔中，缺乏充足的社会经验和明辨是非的能力，在民事活动中存在法律盲区，进而无法妥善维护自身权益。时逢开学季，海淀法院通过三起案例，向大学生介绍常见的法律纠纷问题。

为购买手机校园贷 学生被判偿还借款

小郑系北京一所高校的大三学生，看到同学纷纷购买新手机，他也难以按捺内心的冲动。可因手头拮据，没有钱款购买，看到网上有人经营“校园贷”业务，小郑左思右想后决定找到他们贷款买手机。

2017年11月8日，小郑从一家小额贷款平台借款3000元，借款期限半年，借款利率年息10%，平台按照年息1%收取服务费。约定的借款期限届至，平台向小郑发送还款通知函，但他没钱，迟迟未向平台返还借款、利息和服务费。后这家校园贷平台诉至法院。小郑答辩称，他确实向平台借过款，但是平台贷款利率高于银行贷款利率，服务费也没有收取依据，只同意按照银行贷款利率的标准归还本金和利息，不同意其他诉讼请求。

法院经审理认为，小额贷款平台与小郑之间存在合法的借款合同关系，小郑收到借款后未及时归还本金和利息是造成本案纠纷的主要原因。现小额贷款平台依据双方达成的借款协议主张归还本金、利息及服务费并无不当，应予支持。

■法官提示

应提高自我保护风险防范意识

海淀法院上地法庭徐星星法官表示，正规合法的校园贷具有一定的存在必要，可以适时地解决大学生的紧迫经济问题。但较多不良非法借贷平台利用大学生社会经验缺乏、判断是非能力薄弱，多采取虚假宣传、降低贷款门槛、隐瞒实际资费标准等不合规手段诱导大学生过度消费或恶意贷款。大学生应当树立理性科学的消费观，避免盲目消费，克服虚荣攀比从众的消极心理，提高自己甄别是非的能力，切忌随意听信虚假广告宣传和他人怂恿诓骗。

大学生深陷校园贷的案例数不胜数，今年7月就有一名大学生因开支无度，向多家校园贷借钱。在无力偿还贷款后，甚至盗走母亲银行卡的案件发生。虽然最终这名女大学生免于刑事处罚，但此事应引起社会关注。

徐星星提示大学生们，如果遇到经济上的困难，应首先选择向家长老师求助，或者去正规的金融贷款部门解决，谨防陷入非法校园贷的圈套。大学生身处校园象牙塔，也应当提高自我保护意识和风险防范意识，积极学习法律法规知识，成为懂法守法的合格公民，学会运用法律武器保护自身合法权益，防止因为法律知识缺乏而致上当受骗。

此外，学校等部门应当适时开展普法活动，运用真实案例让学生们理解非法校园贷的恶果，实现防患于未然。当发现处于危险紧急的泥淖时，学生们应当及时告知父母和老师，必要时尽快向公安机关、法院等部门寻求帮助。