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新高考“玩”起来，名校名师带你演绎高考生涯路！

2018-09-03 19:51 来源：南方网 唐巧燕
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　　21场线下活动、20家高校和5名专家进行了共计41次高校招生宣讲和专业辅导，带来了超5000万线上直播流量，影响人群过千万！作为“南方青春高考季”系列品牌活动，“广东高考招生咨询会”已率先打造出广东高考招生工作中的公益金字品牌。

　　新高考新挑战！为探索新高考全新模式，助推我省“分类考试、综合评价、多元录取”考试招生模式的有效落地，“南方青春高考季”推出更有趣，更丰富，更“燃”的活动——“高考实验室”，通过开展“实战演绎高考生涯路”系列趣味体验类精品公益活动，帮助中学、考生（考生家长）提供公益资讯服务。

　　本周日（9月9日）我们首站活动将走进广东实验中学，小伙伴们还在等什么呢，跟着小编一起来看看怎么“玩”转高考吧~

　　活动时间

　　2018年9月9日下午2:30-5:30　

　　活动地点

　　广东实验中学崇实楼一楼圆厅

　　活动形式

　　模拟面试选志愿互动游戏+教育巅峰对话室

　　花式玩法“燃爆”全场，等你来get

　　高考实验室活动将以“模拟综合评价面试”开场，以“教育巅峰对话”压轴，南方＋客户端全程情景式直播。

　　团队争夺、思维碰撞

　　高二/高三生现场模拟高考面试

　　精彩互动、专业指引

　　职业规划名师专业点评，

　　高校老师现场指导

　　创意玩法解读面试，独家“爆款”等你来get！

　　名校+导师+媒体，打造趣味体验活动

　　结合当前高中生职业生涯规划特点，经过资深专家的多次实操演练，活动以南方报业传媒集团作为活动全程传播的主导机构，联合广东省首批国家级示范性高中（广东实验中学）、广东省综合评价试点高校（UIC）、华南师范大学生涯指导规划名师（陈璐），打造颠覆传统教学的示范活动。让高中生提前树立职业生涯规划目标，奠定高考志愿填报合理选择的基础。

 
 
　　活动免费派票，如何报名？

　　我们将于明天（9月4日）下午5点派发免费电子门票，请各位学生及家长抓紧机会吧！

　　各位学生及家长可在扫描上方“广东考试”（gdks_nfw）微信公众号二维码，免费领取现场论坛电子门票。

编辑： 柯丹洁

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