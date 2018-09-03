调查显示超八成大学生满意暑期社会实践活动经历

今年暑假，王娟去往甘肃的一个乡村，参加“三下乡”暑期社会实践活动。她与当地居民近距离接触，听他们讲述自己的所思所感。王娟一行人还去到孤儿学校，和那里的小朋友一起上课、玩游戏。

今年暑假，王娟去往甘肃的一个乡村，参加“三下乡”暑期社会实践活动。她与当地居民近距离接触，听他们讲述自己的所思所感。王娟一行人还去到孤儿学校，和那里的小朋友一起上课、玩游戏。

今年6月，中央宣传部、中央文明办、教育部、共青团中央、全国学联决定，2018年继续组织开展全国大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动，并发布《关于开展2018年全国大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动的通知》。暑期，一些大学生跟王娟一样，参加了社会实践活动。

近日，中国高校传媒联盟面向全国100余所高校的511名大学生发起暑期社会实践活动相关调查，调查结果显示，80.43%的受访大学生参加了暑期实践活动，84.91%的同学对自己的暑期社会实践活动经历表示满意，70.56%的受访大学生认为暑期社会实践是很有必要的。

90.51%的受访大学生表示，参加暑期社会实践主要为获得社会实践经验

“当那个坐在滑板车上的自闭症小姑娘，第一次把我的手拉起来时，我感到很温暖，很感动。”王梦媛回忆起自己第一次在社区服务中心，与自闭症儿童接触时，这样说道。

王梦媛是山西一所高校社会工作专业的一名学生，从学期中旬到暑假期间，她和班里的几个同学，轮番来到太原市一家社区服务中心担任志愿者。参加活动的初衷很简单，她想“在空闲的时间中，为有需要的人带去一些力所能及的帮助”。

随着与自闭症儿童接触增多，王梦媛逐渐发现，这些自闭症儿童与一些人口中所言并不一样。“他们可能只是没有跟别人沟通的能力，需要有人去激发他们的这种能力。”王梦媛说：“我本身是社会工作专业的，我们的专业要求我们应当有这样的社会工作经历。和这些孩子接触，走进他们的内心世界，让我更接近一个社会工作者，让我的专业知识有了更多的积累。”

服务中心工作人员的干劲儿同样也感染了王梦媛。“整个服务中心的热情是最震撼我的，我觉得他们是用自己的热情，在完成帮助自闭症儿童的工作。”在王梦媛看来，自己所学的社会工作专业，书本中有很多的沟通的技巧，她通过实践能够更加熟悉。

辽宁一所高校的赵雪斌，暑期随团队赴大理进行了关于少数民族非物质文化遗产调研，他认为这是一个学习少数民族传统文化的好机会。他作为大理人，在团队扮演着“导游”和“翻译”的角色，赵雪斌帮助团队免去了很多交流和安排上的困难。

在发放调查问卷的过程中，赵雪斌发现一些定居大理的外地人对扎染的了解几乎为0，仅仅出于“好看”就买了，这让他感到十分痛心。他觉得社会实践的意义不仅仅在于感受的过程，更在于结果的呈现，“如何把扎染更好地宣传出去，让少数民族文化走进大众视野”依然是他在思考的问题。

中国高校传媒联盟的调查显示，90.51%的受访大学生表示参加暑期社会实践主要为获取社会实践经验，39.42%的受访大学生认为参与暑期社会实践的动机是践行公益。25.79%受访大学生选择的暑期社会实践形式是志愿服务，14.11%受访大学生实践形式是支教，还有28.47%和7.79%的大学生选择勤工俭学和公益宣讲。

76.16%的受访大学生表示所在实践团队得到学校帮助

“这次暑期实践，让我获得一些实践经验和技能的同时，我也变得更成熟了，最大的影响是对自我认知的提高。作为大学生，一方面应该用自己的知识能力发挥作用，另一方面还应该不断学习，更好地适应社会。”王娟说。

这是王娟第二次参加大学生暑期实践活动，在项目开始策划筹备时，遇到了由于宣传不到位，无人报名的尴尬情况。心灰意冷的她以为要“光杆司令”亲自出征了。但是，学校提供了适时的帮助，为她解决了人员危机。

王娟所在的甘肃一所高校，给予大学生暑期社会实践团队不少支持。“学校提供了一些资金支持，同时，学校也为我们请了一些有丰富实践经验的学长学姐为我们做指导，这一点很重要。”

中南民族大学的徐睿哲暑期参与了田野调查的社会实践项目，出发前学校就开具了相关实践介绍信，使他的实践可以顺利进行。“我们在考察当地博物馆时，这座博物馆很少对外开放，正是有了学校的证明，工作人员不仅向我们开放，还给我们作了介绍。”他说。

在一些高校，学校会对提交暑期社会实践申报书的团队，进行资料审查，对予以立项的团队提供经费支持；还有一些高校，学校会联系一些暑期社会实践基地，每年都有团队前往，形成良性循环；一些暑期社会实践团队，会有学校老师全程跟随，指导团队进行实践……

中国高校传媒联盟的调查显示，46.23%的受访大学生表示学校为暑期实践提供了渠道与专业指导支持，27.25%的受访大学生表示学校提供了资金支持。

暑期社会实践仍有优化空间

教育部将“实践育人”作为培养德才兼备大学生的重要途径，社会实践就是要为培养时代新人服务。山西大学教育科学学院辅导员吕昊妗，把暑期社会实践高校的出发点归结为三方面内容：第一，配合教学，学以致用；第二，实践育人，磨练意志。第三，团队协作，通情练达。吕昊妗认为，大学生是社会新生代的生力军，代表了新鲜的血液和新生代思想。“当大学生尝试去探索一些社会问题时，这件事就能够汇聚更多力量、受到更多关注，大学生群体又能提供新的解决问题的思路。”她说。

“大学生暑期社会实践主要是让学生加入社会，增强报效祖国的社会责任感。”兰州交通大学马克思主义学院副院长王永斌，对暑期实践的学校出发点这样理解。从组织策划实践选题、组建团队到开展活动、撰写报告，高校应该始终大力支持大学生暑期社会实践项目，并为其提供多种形式的帮助。对于大学生暑期实践的评定，王永斌表示，学校应有严格的评价标准和要求。“根据调查报告的规范程度、内容丰富程度、字数要求等判定成绩。”王永斌认为，大学生参与暑期社会实践活动，事关高校“培养什么人、怎样培养人”这一根本问题。“实践让大学生深入到基层去了解现实、了解中国国情、懂得中国社会，加深对国情、党情、社情、民情的了解和把握。在社会这所‘学校’里，社会实践能够引导大学生掌握真才实学并学以致用，培养其实践动手操作能力。” 王永斌说。

不过，暑期社会实践也伴随着一些不足。吕昊妗提到“实践前缺乏专业培训、人手不足、后期书面资料整理工作不足等问题”。王永斌提到“暑期社会实践中，仍存在一些组织管理不到位、学生人数多指导教师少等问题，这启发着我们对今后的实践工作再作优化。”王永斌认为，可以通过提高对实践活动的重视程度、构建实践育人体系、加大投入力度等方面来完善大学生暑期社会实践。