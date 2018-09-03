南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 时尚 文娱 房产 IT 旅游 教育 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>国内教育新闻

调查显示超八成大学生满意暑期社会实践活动经历

2018-09-03 09:44 来源：中国青年报
字号减小 字号增大

　　今年暑假，王娟去往甘肃的一个乡村，参加“三下乡”暑期社会实践活动。她与当地居民近距离接触，听他们讲述自己的所思所感。王娟一行人还去到孤儿学校，和那里的小朋友一起上课、玩游戏。

　　今年6月，中央宣传部、中央文明办、教育部、共青团中央、全国学联决定，2018年继续组织开展全国大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动，并发布《关于开展2018年全国大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动的通知》。暑期，一些大学生跟王娟一样，参加了社会实践活动。

　　近日，中国高校传媒联盟面向全国100余所高校的511名大学生发起暑期社会实践活动相关调查，调查结果显示，80.43%的受访大学生参加了暑期实践活动，84.91%的同学对自己的暑期社会实践活动经历表示满意，70.56%的受访大学生认为暑期社会实践是很有必要的。

　　90.51%的受访大学生表示，参加暑期社会实践主要为获得社会实践经验

　　“当那个坐在滑板车上的自闭症小姑娘，第一次把我的手拉起来时，我感到很温暖，很感动。”王梦媛回忆起自己第一次在社区服务中心，与自闭症儿童接触时，这样说道。

　　王梦媛是山西一所高校社会工作专业的一名学生，从学期中旬到暑假期间，她和班里的几个同学，轮番来到太原市一家社区服务中心担任志愿者。参加活动的初衷很简单，她想“在空闲的时间中，为有需要的人带去一些力所能及的帮助”。

　　随着与自闭症儿童接触增多，王梦媛逐渐发现，这些自闭症儿童与一些人口中所言并不一样。“他们可能只是没有跟别人沟通的能力，需要有人去激发他们的这种能力。”王梦媛说：“我本身是社会工作专业的，我们的专业要求我们应当有这样的社会工作经历。和这些孩子接触，走进他们的内心世界，让我更接近一个社会工作者，让我的专业知识有了更多的积累。”

　　服务中心工作人员的干劲儿同样也感染了王梦媛。“整个服务中心的热情是最震撼我的，我觉得他们是用自己的热情，在完成帮助自闭症儿童的工作。”在王梦媛看来，自己所学的社会工作专业，书本中有很多的沟通的技巧，她通过实践能够更加熟悉。

　　辽宁一所高校的赵雪斌，暑期随团队赴大理进行了关于少数民族非物质文化遗产调研，他认为这是一个学习少数民族传统文化的好机会。他作为大理人，在团队扮演着“导游”和“翻译”的角色，赵雪斌帮助团队免去了很多交流和安排上的困难。

　　在发放调查问卷的过程中，赵雪斌发现一些定居大理的外地人对扎染的了解几乎为0，仅仅出于“好看”就买了，这让他感到十分痛心。他觉得社会实践的意义不仅仅在于感受的过程，更在于结果的呈现，“如何把扎染更好地宣传出去，让少数民族文化走进大众视野”依然是他在思考的问题。

　　中国高校传媒联盟的调查显示，90.51%的受访大学生表示参加暑期社会实践主要为获取社会实践经验，39.42%的受访大学生认为参与暑期社会实践的动机是践行公益。25.79%受访大学生选择的暑期社会实践形式是志愿服务，14.11%受访大学生实践形式是支教，还有28.47%和7.79%的大学生选择勤工俭学和公益宣讲。

　　76.16%的受访大学生表示所在实践团队得到学校帮助

　　“这次暑期实践，让我获得一些实践经验和技能的同时，我也变得更成熟了，最大的影响是对自我认知的提高。作为大学生，一方面应该用自己的知识能力发挥作用，另一方面还应该不断学习，更好地适应社会。”王娟说。

　　这是王娟第二次参加大学生暑期实践活动，在项目开始策划筹备时，遇到了由于宣传不到位，无人报名的尴尬情况。心灰意冷的她以为要“光杆司令”亲自出征了。但是，学校提供了适时的帮助，为她解决了人员危机。

　　王娟所在的甘肃一所高校，给予大学生暑期社会实践团队不少支持。“学校提供了一些资金支持，同时，学校也为我们请了一些有丰富实践经验的学长学姐为我们做指导，这一点很重要。”

　　中南民族大学的徐睿哲暑期参与了田野调查的社会实践项目，出发前学校就开具了相关实践介绍信，使他的实践可以顺利进行。“我们在考察当地博物馆时，这座博物馆很少对外开放，正是有了学校的证明，工作人员不仅向我们开放，还给我们作了介绍。”他说。

　　在一些高校，学校会对提交暑期社会实践申报书的团队，进行资料审查，对予以立项的团队提供经费支持；还有一些高校，学校会联系一些暑期社会实践基地，每年都有团队前往，形成良性循环；一些暑期社会实践团队，会有学校老师全程跟随，指导团队进行实践……

　　中国高校传媒联盟的调查显示，46.23%的受访大学生表示学校为暑期实践提供了渠道与专业指导支持，27.25%的受访大学生表示学校提供了资金支持。

　　暑期社会实践仍有优化空间

　　教育部将“实践育人”作为培养德才兼备大学生的重要途径，社会实践就是要为培养时代新人服务。山西大学教育科学学院辅导员吕昊妗，把暑期社会实践高校的出发点归结为三方面内容：第一，配合教学，学以致用；第二，实践育人，磨练意志。第三，团队协作，通情练达。吕昊妗认为，大学生是社会新生代的生力军，代表了新鲜的血液和新生代思想。“当大学生尝试去探索一些社会问题时，这件事就能够汇聚更多力量、受到更多关注，大学生群体又能提供新的解决问题的思路。”她说。

　　“大学生暑期社会实践主要是让学生加入社会，增强报效祖国的社会责任感。”兰州交通大学马克思主义学院副院长王永斌，对暑期实践的学校出发点这样理解。从组织策划实践选题、组建团队到开展活动、撰写报告，高校应该始终大力支持大学生暑期社会实践项目，并为其提供多种形式的帮助。对于大学生暑期实践的评定，王永斌表示，学校应有严格的评价标准和要求。“根据调查报告的规范程度、内容丰富程度、字数要求等判定成绩。”王永斌认为，大学生参与暑期社会实践活动，事关高校“培养什么人、怎样培养人”这一根本问题。“实践让大学生深入到基层去了解现实、了解中国国情、懂得中国社会，加深对国情、党情、社情、民情的了解和把握。在社会这所‘学校’里，社会实践能够引导大学生掌握真才实学并学以致用，培养其实践动手操作能力。” 王永斌说。

　　不过，暑期社会实践也伴随着一些不足。吕昊妗提到“实践前缺乏专业培训、人手不足、后期书面资料整理工作不足等问题”。王永斌提到“暑期社会实践中，仍存在一些组织管理不到位、学生人数多指导教师少等问题，这启发着我们对今后的实践工作再作优化。”王永斌认为，可以通过提高对实践活动的重视程度、构建实践育人体系、加大投入力度等方面来完善大学生暑期社会实践。

 

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 国内教育新闻

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第287期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235