孩子上一年级父母们花式“求关注” 唯恐其受委屈

在孩子踏进社会的第一个脚印里，写满了家长的焦虑和不安。他们渴望孩子能像在家一样被优待、受瞩目；他们更担心因为自己的“能力不足”或“怠慢”，而让孩子受了委屈、待遇不如人。为了帮助孩子从众人中脱颖而出，家长们纷纷使出浑身解数，力求在老师那里博好感、求关注。

初入一年级 父母花式“求关注”

第一次松开牵引的手，目送孩子独自走进校门。这对很多父母来说，并不是一件轻而易举的事。

“今日开学，从此便入江湖。”开学第一天，天津一位家长在朋友圈晒出孩子的背影，配上如此评论。话中深意自现，学校无疑是大社会的小缩影，酸甜苦辣、人情世故，多多少少会映射其中。

在孩子踏进社会的第一个脚印里，写满了家长的焦虑和不安。他们渴望孩子能像在家一样被优待、受瞩目；他们更担心因为自己的“能力不足”或“怠慢”，而让孩子受了委屈、待遇不如人。为了帮助孩子从众人中脱颖而出，家长们纷纷使出浑身解数，力求在老师那里博好感、求关注。

不想送，又不敢不送

陈裕清的焦虑大抵源于此。在单位从来都不会讨好领导的她，如今整天都在绞尽脑汁地琢磨一件事——送礼。

女儿今年上小学，前几天，她去开了人生中第一个家长会。在老师发下来的座次表上，她发现孩子被安排在了最后一排，而且是单独一个人坐。瘦瘦的女儿孤零零坐在教室最后面的场景时刻在她脑中浮现，“女儿胆子本来就小，眼睛又有些散光，自己一个人坐最后一排一定害怕得不行！”她鼓起勇气请老师给孩子换个靠前的位子，可老师指着全班学生排成的队伍说，“你看，这孩子确实个子最高啊！”

陈裕清无话可说，但又放心不下。办公室里一些“过来人”纷纷为她指点迷津，“得给老师表示表示，起码多关注咱孩子啊！”可陈裕清记得，那天走进孩子的学校大门，操场上大喇叭高声广播几个“严禁”，其中一条她记得清楚——“严禁家长给老师送任何现金或实物的礼物”。听了她的顾虑，另一个同事冷笑着插话道，“回头别人都送就你不送，还不得给孩子小鞋穿啊！”

回家和老公一合计，她觉得这礼是必须得送，“别让老师觉得咱不懂事！”可“送什么、怎么送”成了摆在夫妻二人面前的大难题。她申请加入了几个小学生家长网上社区和微信群，隐藏了实名后提问：“给小学老师送礼，该送什么好？”

没多久，这个话题引起了群里的热烈讨论，一位昵称是“花在笑”的网友给出了一个明确的答案：“现在的市场价是每次2000元，每年至少2次。”陈裕清倒吸一口凉气，没想到群里不少家长附和说，“送一次就要让老师记住，少了还不如不送！”

还有“好心人”提醒她，“也可以细心观察老师喜欢背的包、常戴的围巾等，从细节判断老师的品牌喜好和消费水平，送等价礼物也可以。”还有人称，听说前些年，一所热门私立小学就有土豪家长“给语数外老师一人送了一个LV包！”

陈裕清坦言自己并不想送，可确实有所顾虑，不敢不送。她算了算，按照所谓的“官价”，一年光给老师送礼就要花万元左右，“说实在话，对像我这样每月收入不到5000元的工薪阶层来说，真是一笔不小的负担”。