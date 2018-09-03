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今年开学季 体育球类培训热

2018-09-03 09:44 来源：北京晨报
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　　今年开学季 体育球类培训热

　　本市中小学学生今天起才正式开课，可学生家长早就绷紧了弦儿，与文化课课外培训一贯的热度相比，如今体育应试培训也悄悄火起来。记者从部分培训机构了解到，在中考环节，球类项目仍是培训热门，而针对本届起中考体育新增过程性考核中的体质健康测试内容，建议家长不用操之过急。

　　报名：考生重应试 新生重素质

　　从现在距离中考体育考试还有约9个月的时间，但初三学生家长田女士心里早就打了鼓，准备给孩子物色一个体育培训班，“我闺女文化课成绩起起伏伏，体育成绩必须十拿九稳才行，可偏偏体育是她稳定的弱项。所谓‘一分一操场’，真是得抓紧了。”

　　初一新生家长刘女士也早早关注起课外体育培训班来。“学校班群里，有人一提报课外体育班可热闹了，分分钟拉出一个群接龙报名。”刘女士解释，在此前公布的北京市2021年中考过程性改革方案中，过程性考核内容新增了一个体质健康测试，初中三年测试两次，每次成绩都关系到孩子中考时的体育总分。“看来还真得注重平时的体育锻炼，临时抱佛脚是不行了。尤其是应试那几项，早点练起来呗，加强孩子的身体素质。”

　　培训：球类受热捧 提前做准备

　　昨日，记者在走访过程中发现，目前家长熟悉的传统课外培训品牌均以文化课为主，体育培训鲜有涉及。而专注于中考体育培训的机构，也已经开始招生，名额比前几年紧俏许多。

　　记者了解到，体育培训授课形式多为1对1和小班授课，10次课的价格在1500元至4000元，学生可选择放学后或周末上课。培训机构人员透露，虽然中考球类项目可从排球、足球、篮球中三选一，但因为足球的不稳定性大，所以篮球和排球的培训课程更受青睐。除了球类项目，800米/1000米长跑和单杠引体向上等必考项目也都有开设专门课程。“老师们会根据考试内容对学生进行基础、专项以及强化训练，让孩子在提高身体素质的同时，掌握中考体育项目的技术要领。”

　　而针对新生家长的疑虑，培训机构老师称，学生确实可早做准备，先报名较为轻松的周末班打基础，后期再进行针对性的一对一训练。不过也有老师表示，根据过程性考核中体质健康项目的分值分配情况和考核时间，新生家长也不用心急，“两次考核时间分别在初二和初三上学期，考试内容并不难，总分评定等级为及格便能得分。不过这一项成绩往往会和学生参与三好生评定挂钩，这点就需要依照学生的自身情况而定了。”

编辑： 唐巧燕

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