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中戏北影新生报到：压力从哪来？对未来怎么看

2018-09-03 09:44 来源：中国新闻网
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　　30日，中央戏剧学院、北京电影学院同日开始新生报到。今年的新生有什么特点？中新网记者探访了这两所高校。

　　新生的压力：来自于年龄，不来自于明星

　　历年艺术院校的新生报到，“明星新生”是无法绕开的话题。今年也是如此。

　　备受关注的新生易烊千玺早前已晒出中戏的录取通知书，但当日他并未现身中戏校园报到。

　　30日下午，中戏另外两位“明星新生”李兰迪、胡先煦先后现身校园。胡先煦在接受采访时透露，自己与易烊千玺被分到同一宿舍，“他就在我前面那个铺”。

　　而北影的“明星新生”吴磊、宋祖儿当日下午也并未现身。

　　对于这些身边的“明星”，新生如何看？

　　中戏表演系的一位新生告诉记者，自己还“挺期待见到同学们”。这位同学称，自己在艺考时就曾接触过“明星考生”，但也未曾觉得他们有什么不同。“他们没有架子，很好相处，所以即使身边有‘明星’，也没有什么压力。”

　　而作为“明星新生”吴磊下铺的兄弟，北影新生黄俊捷坦言，自己没觉得会有压力。

　　黄同学的压力来自于年龄。事实上，不只一位新生向记者表示，第一批“00后”进入大学，已经让“95后”“老年人”感受到压力。生于1998年的黄俊捷在看到周围“00后”新生后直言，毕竟大了两岁，“肯定是有压力的”。

　　关于未来：有迷茫也有期待

　　“明星新生”之外，新生对于大学四年的展望以及未来的规划也是媒体关注的焦点。

　　胡先煦就坦言，自己很期待大学四年的生活。“住宿舍，再认识几个新朋友，一起聊聊天、吃吃东西，多好啊。”

　　对于校园生活，受访新生给出的答案无非是“好好学习”“谈一场恋爱”之类。不过也有人显得对未来的四年有些迷茫。

　　中戏的偶剧系今年首次招生25人。小付就是其中的一员。对于他和他的家长来说，偶剧系要学什么都是“很未知的”，只是“听说也会有表演的内容”。

　　小付说自己当初报考表演系和偶剧系，但“考试结果是表演系被刷了，偶剧系有名次”。不过他告诉记者，自己大学四年的任务仍然是要踏踏实实地学好专业知识。

　　另一种迷茫关乎大学四年之后的未知。

　　北影的吴同学就坦言，自己对四年后的生活并无明确规划。“走着看吧，未来的环境不一样心态也不一样，现在也不知道未来会怎样。先好好学习吧，计划赶不上变化。”

　　北影新生林同学的家长也持此种观点。“我们能做的就是把她送进大学，其余就都看她了。”

　　不过林妈妈告诉记者，虽然未来难以预测，但当下要做的就是“先好好读书”，“发展自己”。

编辑： 唐巧燕

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