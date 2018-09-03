游戏成瘾 手机依赖——农村孩子很“受伤”

截至2018年6月30日，中国网民规模已达到8.02亿，互联网普及率为57.7%。在这个庞大的人群中，智能手机给农村孩子带来了怎样的影响？当网络的便利惠及大部分人群时，为何游戏成瘾、手机依赖会让农村孩子更容易“受伤”？

如果想毁掉一个孩子，就给他一部手机。对于农村孩子而言，这绝不是危言耸听。

暑假刚结束，在广州建筑行业打拼了近15年的王宏建，就返回了老家湖南省岳阳县。促使他作出这个艰难决定的，并不是逐渐清冷的市场，也不是在老家找到了更合适的工作，而是留在老家即将上初中的一对儿女。他们沉迷于手机游戏，“几乎就要荒废学业了”。

截至2018年6月30日，中国网民规模已达到8.02亿，互联网普及率为57.7%。在这个庞大的人群中，智能手机给农村孩子带来了怎样的影响？当网络的便利惠及大部分人群时，为何游戏成瘾、手机依赖会让农村孩子更容易“受伤”？

1、青少年网民数量庞大

平时，王宏建和妻子远在广州务工，儿女由爷爷奶奶看管。原本对于儿女沉迷手机游戏，仅仅是“隐隐的担忧”，但是暑假里，他被“彻底激怒”。

这个暑假，孩子们完全“放飞自我”了。儿子王宇轩多种手机游戏轮番上阵，不分昼夜。满格电池的手机，半天就没电了。有时，他就直接坐在电源插座旁，边充边玩。王宏建说，“女儿也好不了多少，追剧、刷抖音、看直播，不亦乐乎”。

王宇轩告诉记者，他的同学几乎人手一部智能手机，“总会有人凑成一局联机游戏。平时上课不能玩，下课后，躲开老师就能开始”。暑假天气热，又不能游泳，对于他来说，在家玩手机是“最好的选择”。

“除了吃饭、睡觉，就是盯着手机，根本不与人交流，一天就这样过去了。”无奈之下，远在广州的王宏建给父母支招，让他们把孩子们的手机没收并藏起来，可不到半天，又会被孩子们翻出来。爷爷每次都叹气，“根本管不了”。

中国互联网络信息中心（CNNIC）曾多次发布《中国青少年上网行为调查报告》，2015年青少年网民规模达到2.87亿，6—18周岁的比例为51.9%，18—24岁的比例在48.1%，其中农村青少年网民比例为27.6%。据估算，农村青少年网民约近九百万。

当年的统计显示，青少年网民平均每周上网时长为26小时，小学生、中学生的周上网时间分别为14.9小时、22小时，平均每天超过2个小时。

随着智能手机的普及，这些数据依然呈上升趋势。

2、“网络诱惑”和“学习动力”此消彼长

面对网络的吸引，由于缺乏监督，农村孩子毫无抵抗力，反而更“受伤”。

当智能手机“入侵”农村校园，许多学校的做法是出台“禁令”——禁止带手机入校。但记者调查发现，这种做法收效甚微，总有学生“想方设法”在校园内玩手机。

为了获得手机的使用权，农村孩子们往往与老师们“斗智斗勇”。一些农村寄宿制学校管理上不到位，老师检查完之后就回去休息了，有同学会拿出手机玩到深夜甚至通宵。

河南省温县杨磊镇中学教师刘素梅告诉记者，有学生经常在就寝后躲在被窝里玩手机，看视频直播，白天上课打不起精神，“不到一个学期，成绩一落千丈”。

更让刘素梅无奈的是，当她把这些事情告诉孩子爷爷时，老人根本认识不到事情的严重性并回应道：“我孙子可厉害了，手机啥都会玩，我都不会。”此后，孩子依然手机不离手。

东北师范大学中国农村教育发展研究院副教授凡勇昆长期从事农村教育、留守儿童研究，在多次实地调研时也接触到此类现象。他表示，农村孩子家长目前最大的问题是认识不到孩子沉迷手机的危害。尽管他们也会认为“玩手机对孩子不好”，但很多人的态度依然是不重视、推卸责任或刻意隐瞒，有些家长甚至以此炫耀自己的孩子有多厉害。

对农村孩子来说，“网络诱惑”和“学习动力”此消彼长，与智能手机相伴随的是新的“读书无用论”在农村蔓延。

去年，手机游戏《王者荣耀》推出了“防沉迷”的三大措施——限制登录时间、父母一键禁玩、加强实名认证。但是一年多过去了，这些防沉迷措施在农村地区起到的作用微乎其微，并未改变农村学生沉溺于游戏的基本事实。有报道称，有些学校门口的小商店则专门为学生提供充电服务，充一次电两元钱，而有的学生则备有充电宝。

“由于群体的特殊性，农村孩子沉迷手机的问题更加突出和严重。”凡勇昆表示，目前大量农村孩子的父母外出务工，这些留守儿童虽然有监护人照顾生活，但学习和生活习惯相对较差，缺乏有效监督和引导，处境仍然不乐观。

3、增强自主管理意识和能力

陕西省渭南市高塘镇离城区25公里，曾在这里支教的大学生李姿（化名）在上课时发现，“有学生趴在桌上把手机藏在桌底下玩，有玩游戏的，也有看小说的。”课后，一些没有手机的学生甚至缠着支教老师索要手机。

上个学期，她原本打算将“合理使用智能手机”的主题纳入拓展课程，但被“意外打断”，每次开展拓展性的课程时，总会受到家长质疑：“怎么不好好上课，光是带着孩子瞎玩。”

李姿曾有意引导学生合理使用手机，但是当她真正着手准备时却发现，“这个答案太难找了，关键是我自己也不知道”。

“沉迷游戏最大的责任不在孩子自身，而在其监护人、同伴群体、学校和社会。”在凡勇昆看来，一旦孩子沉迷手机，不应该对其一味横加指责甚至谩骂，而是要反思其所受到的教育方式。“既要重视，也要保持足够耐心。对于那些沉迷手机的孩子而言，想要效果立竿见影也很难。放任虽然不对，但采取绝对高压、谈手机色变的心态也没有必要。”

因此，凡勇昆建议，在防止农村孩子沉迷手机的问题上，农村学校宜采取“类型化思维”，即针对不同年龄采用不同方法。幼儿园和小学阶段的孩子普遍在乎老师的态度，这时就需要教师在教育教学中渗透，甚至倾向于多制定和使用硬性规定；中学生更在乎同辈群体的影响，因此利用同伴的力量，效果可能会更好。引导、控制、治疗等方法要注重对象，对于存在沉迷风险的学生，则可以鼓励他们多参加线下活动，转移注意力。

一些实践经验表明，不同年龄阶段的孩子更愿接受和遵守自己制定的规则，增强农村学生自我管理意识可能是答案之一。

家长、教师都有必要在制定“手机使用规则”的时候，让孩子参与进来，增强他们的自主管理意识和能力。凡勇昆表示，在制定规则的时候可以使用“底线+约束条件+奖惩”原则，其中“底线”可包括尊重孩子合法权益、不影响身心健康、不影响社会交往，“约束条件”可包括时间、空间、时机、内容，“奖惩”可包括不同的奖励和惩罚措施。“一旦树立起自我管理的意识，不仅能够避免沉迷手机的风险，对于孩子的学习、身心成长都大有裨益”。