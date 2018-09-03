“跟风”买买买 孩子的财商培养到底该谁来负责

中小学生利用假期国外游已经不是什么新鲜事了，特别是自2016年，教育部等11个部门发布了《关于推进中小学生研学旅行的意见》之后，中小学生海外研学越来越火爆，00后和05后的青少年成了研学市场的主力军。

“孩子说姥爷爱穿马甲，所以买了马甲样子的贺卡，也给家人每人买了一张，每张贺卡合人民币都得70多元，这钱凑起来都能买真马甲了！”范女士的女儿瑶瑶是北京市海淀区一个小学五年级的学生，在这个暑假参加了学校组织的为期14天的美国研学活动。除此之外，女儿回国的行李中还装着几只印着“中国制造”字样，价格却是国内好几倍的小熊玩偶……

中小学生利用假期国外游已经不是什么新鲜事了，特别是自2016年，教育部等11个部门发布了《关于推进中小学生研学旅行的意见》之后，中小学生海外研学越来越火爆，00后和05后的青少年成了研学市场的主力军。

虽然05后还没有成为消费市场的主力，但是国人一向有“穷家富路”的传统，更何况是全家人的“心尖尖”在路上，更得带上充足的“银两”。于是这些十几岁的孩子开始在国外的市场上“小试牛刀”，“高中生海外游学购物刷爆信用卡”“学生海外游学逛奢侈品店”的新闻一浪浪涌来。人们纷纷感叹：这一代孩子在海外真敢花钱！

“跟风”买买买 小学生海外消费主因

对于遭到家人吐槽的“天价贺卡”，瑶瑶表示，“因为同学都买，所以我也就买了”。

因为总是“激情购物”，很多孩子在旅行前半期就把钱花得差不多了，等遇到真想买的东西，已经囊中羞涩。“有的同学花30多美元买了个宠物狗玩具，等到后面只能跟我们借钱了。”瑶瑶说。

孩子不仅跟孩子学，还学他们身边的老师。

“我们很早就到了机场，老师把我们带到登机口前就消失了。”天津的12岁小学生嘉琪说，他刚刚结束为期12天的海外游学，这一行除了丰富多彩的研学内容，他印象最深的就是各种等待，我们办完所有手续后离登机还有两三个小时，老师让我们安静地看书，自己却不见了，“他们肯定是去购物了，回来都大包小包”。在国外的大街小巷，嘉琪也经常发现老师会突然消失。

“确实国外我们看到的一些商品，价格更优惠一些。这是导致很多孩子购买的一个特别重要的原因。其实不光是孩子，成年人也有这个问题。”北京市东城区某小学的刘老师说，刘老师有非常丰富的带领学生海外研学的经历，如果家长在出门前没有给孩子更多的教育，再加上带队的老师自己不停地“买买买”，孩子基本都是“家长给多少就花多少，似乎花不完就吃亏了”。

孩子的财商培养到底该谁来负责

来自南京的付女士表示，孩子出国容易花“冒”了，可能也跟孩子在汇率和价格的计算上还不熟悉有关。确实，造成孩子出国大手大脚花钱的原因绝不仅是“跟风”，那么，孩子的消费习惯到底应该由谁来培养呢？

范女士在北京某小学任教，先生也在北京的一家事业单位就职。对于孩子出国如何消费，范女士坦言“没有什么特别的指导”“就是根据自己家庭的财力和以往的经验，给她带上一些美元和少量人民币，遇见喜欢的就可以买，但是要买有用的，别买‘made in China’ 的”。结果是，孩子遇到喜欢的东西根本不会在意产地。

不少家长跟范女士持相同观点，孩子的海外消费似乎跟财商、理性消费没有多大关系，“反正出去次数也不会太多，还不让他们尽了兴。”一位家长说。

那么学校呢？

据了解，很多中小学生海外研学活动中，学校会对学生携带现金的数量设有上限，例如要求不许超过300美元或300欧元。其次，除了研学行程单中的行程，学校也要求老师在国外避免给学生提供太多的购物机会。

虽然会对学生所带的金额进行一定的限制，但北京史家小学的郭志滨主任表示这并不是养成学生理性消费习惯的根本方法。“这只是学校的一些管理举措，学校不能用强行的管理制度去要求家长，因为每个家庭的条件和实际情况不一样，学生的这种购物心理在很大程度上跟他家庭的物质收入有一定关系。家长要先给孩子养成一个良好的消费习惯”。

“单靠学校教给学生如何理性消费还是有一定难度的。”郭主任说，因为消费习惯在某种程度上属于个人隐私或者家庭隐私。所以从学校角度来说，很难在这个方面做过多的干预，只能是对学生进行正面的引导。

据了解，现在一些中小学教材也开始涉及消费观念的内容，比如目前北京市一些小学所使用的《品德与社会》四年级教材中有一节课叫做“买东西的学问”，还有一些地方课程和校本课程中也有相关的内容。

如何花钱、花多少钱是理财观念的培养，单靠几节课是很难实现的，“教学的作用是能够让学生养成一个理性思考问题的习惯和建立逻辑思维能力，这类课程的价值和作用的根本不仅是日常消费会怎么样。”郭主任说“懂得怎样思考问题，才是更重要的”。

对于05后消费观的培养，天津财经大学经济学院教授丛屹表示，“消费观、消费习惯的培养不仅是教算账的技巧，而是做事的优化思维，更要注重学生品行、做事能力的培养。从自立的角度全面培养，该学的东西很多”。