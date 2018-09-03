海外学子不仅毕业时间和国内不一致，在课业安排上也和国内有较大不同。国内应届毕业生的最后一个学年，往往课程较少，有比较充足的时间参加校招，把握各种机会；而海外学子，由于留学目的国不同，其毕业的时间也不一样，许多人不可能在秋招季有时间回国参加校招面试。

时间不对应、距离远 海外学子赶不上秋招怎么办？

2018年09月03日08:38 来源：人民网-人民日报海外版分享到： 原标题：时间不对应、距离远 海外学子赶不上秋招怎么办？

毕业时间不同

课程设置特点不同

这是2018年8月15日，上海华庭宾馆大厅的一个场景：学生们排起了几条长长的队伍。大多数人的装束都差不多：背着书包，手上捧着一沓简历。这些即将毕业的海外学子，带着精心准备的简历，等待向招聘方展示和“推销”自己。

庞奕波也在队伍里，她希望能在这场海外学子招聘会上有所收获。

庞奕波的家在浙江绍兴，现在就读于英国伦敦帝国理工学院，将于明年12月毕业。虽然距离毕业还有一年多的时间，但她还是利用这个暑假来上海参加面试。

国内校园招聘每年两次，一是9月至11月的“秋招”，二是次年3月至5月的“春招”。

但庞奕波发现，自己的毕业时间不符合国内许多企业的招聘要求。“有的企业只接受2019年6月之前毕业的学生。就算我们顺利通过面试，拿到offer，也没法入职，只能自动放弃。”庞奕波说。

针对海外学子回国求职的难题，目前国内已出现多家相关的咨询服务机构。广州趣职课咨询有限公司创始人蔡武亮创立了“熊猫校招实习自媒体平台”。他表示，“针对海外学子的招聘，企业一般都会注明其要求的毕业时间。因为海外学校毕业时间与国内不同，这会对学子回国应聘有一定影响。”

海外学子不仅毕业时间和国内不一致，在课业安排上也和国内有较大不同。国内应届毕业生的最后一个学年，往往课程较少，有比较充足的时间参加校招，把握各种机会；而海外学子，由于留学目的国不同，其毕业的时间也不一样，许多人不可能在秋招季有时间回国参加校招面试。

庞奕波对此也表示担心，“校招的时候，刚好是我研究生课业最多的时候。很多公司招聘时要求必须本人亲自到场。我们远在海外，往往难以参加面试。”

丁森(化名)于去年12月从美国罗彻斯特大学毕业，同年10月赶上了国内的“秋招”。他也认同庞奕波的担心，觉得是一个普遍性问题，只不过自己比较幸运罢了。他说：“我们学校的硕士是一年半学制，到2017年下半年的时候只有一门课。这使我有条件在10月回国，一口气参加了所能参加的所有面试，然后回美国继续完成学业。但这对于其他许多留学生来说，是较难实现的。”

距离阻隔、信息不对称

错失许多机会

除了毕业时间与国内不一致带来的难题，海外学子参加国内校招，还有其他不便。

去年9月，杨光开始向国内企业投递简历。同年11月，他拿到法国特鲁瓦技术大学的毕业证书，12月即参加了国内企业的专场招聘。2018年4月，他正式入职了。

完成这一整套求职流程，最让杨光头疼的是如何及时获取校招信息。“当时，我的职业规划还不太清晰，人又在国外，消息相对闭塞。许多一起参加校招的同学都有朋友圈，而我只能通过网上搜索。这样做效率低，错过很多机会。”

丁森也表示，相对于国内的应届毕业生，海外学子在获取校招信息上，没有太多的渠道。“国内的很多企业会在各个高校举办宣讲会，但很少有企业将这类宣讲会办到国外的。一些海外学子甚至不清楚国内企业何时开始招聘，信息获取不及时。”他说道。

空间距离的阻隔也影响着学子应聘。身在海外，不可能随时回国；但是不回国，就没法参加面试。丁森说：“大多数留学生没办法随时回国，而很多公司又没有针对海外学子设置的远程面试。特别是一些大公司的面试，很可能有现场‘无领导小组讨论’环节，这肯定需要本人到场。”

同时，他认为面试通知的“突然性”也是一个令人手忙脚乱的问题。“大多数公司都是临时发布面试通知，面试的时间和地点可能会在前一两天才通知我们。这样的安排，国内的学生尚能应对，留学生却很难赶得上。而公司又不可能为了相对少数的留学生而调整面试的时间和地点。”

加入求职论坛、校招群

多种方法应对难题

“积极加入各种论坛和校招群！”杨光笑着说。

随着互联网的普及应用，获取校招信息的方式越来越多，微信公众号、校招群、论坛和招聘网站等均可利用。在准备秋招时，杨光可是在多个求职论坛、校招群和招聘网站中“摸爬滚打”了一番。

庞奕波还提到，国外高校往往有就职办公室。“那里的工作人员会帮学生整理好招聘信息，发到个人邮箱。”

丁森的经验是：目标要明确。“我对求职的目标比较明确，自己列了一个时间表，把要去的公司都填上去之后，再到各公司的官网上查询这些公司的校招时间填到表上。接下来再根据时间表来安排自己的求职时间。”

关于回国面试难的问题，根据多年的校招咨询服务经验，蔡武亮介绍说，随着回国就业的留学生人数逐年增加，国内很多企业已经开始注意到这一庞大群体。“在近几年的秋招中，不少企业会针对留学生设置了海外专场招聘。由于海外招聘人力资源成本较高，企业一般会选择在海外留学生群体密度较大的城市或高校举办海外招聘会。”

如果心仪的企业没有赴海外招聘，而学子又无法回国面试，这时该怎么办？主动找招聘单位联系是一种积极的办法。“留学生也可以主动联系招聘单位的人力资源部门，咨询是否能够进行远程面试。如果可以，再考虑时差等因素，选择适合双方的时间进行面试。”蔡武亮建议道。

庞奕波则表示，若想毕业后回国工作，需要提早做准备。“我明年年底毕业，尽管这不符合有些企业的毕业时间要求，但总的来说，今年和明年都能参加校招。今年我会多去留学生专场招聘会，实在不行还可以参加明年的校招。”

“即使错过国内‘秋招’和海外专场校招，仍可以参加社会招聘或明年的‘春招’。另外还可以利用‘间隔年’这一机会，积累一些招聘单位看重的实际工作经验。”蔡武亮说。

“间隔年”的大概意思是指在升学或者毕业之后、工作之前，并不急于盲目踏入社会，而是用一段时间(通常是一年)去做自己想做的事情。“间隔年”可以帮助学生通过社会实践，进一步了解自己，体验生活，以一种“间隔”当前社会生活的方式，达到更好地融入社会的目的。海外学子毕业回国后，可以花一年时间适应和了解国内社会，明确职业发展方向，全力准备第二年的秋招、春招。“近几年，国内也开始接受‘间隔年’这种人生规划方式。”蔡武亮补充道。