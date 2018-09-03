多样“第一课” 多彩新学期

秋日的晨光，迎来新学年的开始。9月1日上午，北京市海淀区翠微小学举行“京黔情，缘聚翠微；新学期，并肩启航”2018—2019学年开学典礼，欢迎1246名新生入学、5709名学生走进新学期。

秋日的晨光，迎来新学年的开始。9月1日上午，北京市海淀区翠微小学举行“京黔情，缘聚翠微；新学期，并肩启航”2018—2019学年开学典礼，欢迎1246名新生入学、5709名学生走进新学期。

“开学啦！”今天是新学年开学第一天。连日来，全国各地大中小学认真部署秋季开学工作，积极开展特色鲜明的“开学第一课”和新生入学教育，做好新学期学生入学工作。

精心筹备，迎接秋季新学期

9月1日上午8点，浙江省常山县新桥小学物品分发处早早排起了长队，被褥、拖鞋、脸盆……每一名新生和寄宿生都能领到一套崭新的生活用品和文具。

“学校一共有150名学生，其中留守儿童占80%以上。为孩子们送上入学礼，让孩子和家长感受到学校的关怀。”新桥小学校长郑志荣说。为了做好留守儿童关爱活动，开学前一周，新桥小学组织部分教师美化校园，为寄宿生布置了温馨、整洁的寝室。

为了准备新学期，四川省广元市利州区范家小学校长张平原整个暑假几乎没有休息。作为一所乡村小规模学校，把乡村学校办得“小而美、小而优”，给留守儿童一个温暖的家，一直是张平原的追求。为了让孩子们学得有意思，张平原带着教师们去北京、贵州、杭州参加课程建设与教学培训，希望在新学期给孩子们一个不一样的课堂。

利用暑假，张平原带着工人们将教学楼粉刷一新，绿色的操场也建起来了，孩子们可以随意在地上奔跑。为了让寄宿的孩子们睡得安心，所有上下铺的床都装上了梯子，给孩子们一个更好的生活环境。“看着孩子们高高兴兴上学、快快乐乐成长是我最大的愿望。”张平原说。

新疆日前召开会议部署秋季开学工作，要求加大投入保障，完善困难群体入学保障体系，确保基本办学条件，全面细致地做好学生食宿、卫生等服务保障。为确保工作落实有效，新疆将以“县（市、区）自查、地（州、市）抽查、自治区重点督查”的方式，组织开展2018年秋季开学专项督导检查工作。

形式多样，上好“开学第一课”

8月31日，由高中生担任演员的话剧《青春之歌》在上海市虹口区首次公演，展现青年知识分子爱国进步的形象，成为虹口全区近2500名中学生的“开学第一课”。

虹口区近年开展“戏剧进校园”项目，融合美育和德育，已推出《东方之舟》《赤子之心》《黎明之前》3部以红色历史为主线的原创大戏，以及文教结合版《鲁迅在上海》，4部高中生主演的大戏成为2015年至2017年“开学第一课”。

9月1日，北京市第二中学的学生们迎来了特殊的“开学第一课”，担任学校法治副校长的最高人民检察院党组书记、检察长张军来到校园，讲授了主题为“学法懂法用法，做社会主义法治的崇尚者遵守者捍卫者”的首次法治课。“希望同学们尊崇法律，崇尚法治，从我做起。”张军说，尊崇法律要从家风、校规、道德开始，养成良好习惯。国家长治久安、人民生活幸福、同学们毕业干事创业，离不开法治。要从自身做起，强化网络法治意识、安全意识，严格自律，遵守法律法规。

“学校按照全面落实一年级‘零起点’教学要求，为2018级学生量身定做了‘小学，你好’新生入学课程，开启一年级新生的轻松入学之路。”近日，山东省济南市槐荫区营市东街小学校长董庆锋告诉记者，学校还通过调研学情，制定“动静”结合、适合小学生特点的特色校本课程，“‘动’指跆拳道课程，‘静’指围棋课程”。

“这一节课和以往的课不一样，我请来了一位大名鼎鼎的科学家和我一起给大家上第一节课，大家猜猜他是谁呢？”8月27日，甘肃省麦积区三岔中心小学开课，科学课教师李建军走上讲台，板书课题“无所不能的材料”，一点一体机按钮，视频上科学家丁洪微笑着和同学们打招呼。

上课期间，李建军主要组织课堂，播放视频教具，提出问题，引导学生猜想，进行小组讨论，丁洪为学生一一解答问题，并利用视频和动画形式，生动有趣地讲解了科学原理，双师教学使整节课上得有声有色。

耳目一新，新学期有“科技味儿”

近年来，南开大学用好新媒体、新平台，新生教育微课资源日益丰富。学校自2016年开始在暑期录制新生微课，并通过新媒体平台面向即将入学的新生和社会各界播放。

8月28日下午3点30分，南开大学2018级新生王康准时打开手机，进入“南开慕校”微课直播室，收看学校开展的新生入学教育微课直播。直播中，南开大学校史研究室主任张健教授走进直播室，对新生进行校史教育。

直播中，2018级新生代表们来到南开大学校钟前，诵读校钟铭文并庄严宣誓。张健为新生介绍了校钟的有关历史，并鼓励大家以杰出校友周恩来为楷模，发愤图强，努力为祖国发展建设贡献力量。随后，历经沧桑的校钟被敲响，先连敲9响，再敲9响，象征着南开大学建校99周年。

“我在收到录取通知书时，看到江西工程学院有个智慧校园软件，在上面能自主交费，可以看到宿舍分配情况，还有老师和舍友信息，我可以及早与他们沟通交流，开启我的大学生活。”来自宁夏的江西工程学院新生武金辉说。今秋，该校实行“数字化迎新”，实现大数据资源共享，提高迎新工作效率和学生管理工作质量。

新学期开学，贵州省贵阳市中小学生每人从学校领到了一本新教材——《人工智能与大数据》，分为小学版、初中版和高中版。这是贵阳市在中小学生群体中普及和加强人工智能与大数据教育工作的一项重要举措。

为在学生中营造学习人工智能与大数据知识的氛围，贵阳市教育局与上海科学技术出版社合作，邀请中科院等多家科研院所专家共同编制了这套普及读本。读本内容涉及科技、环境、人文、科技发展史、商业等领域，还融入了中国天眼等案例。经过一年的反复论证、完善，决定从本学期开始正式进入全市中小学课堂。