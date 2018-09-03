孩子迷网游 都有啥理由

青少年沉迷网络游戏，一直是社会关注的热点。一旦有时间、条件，不少孩子们就对着电脑、捧着手机玩得不亦乐乎。对此，家长有家长的担忧，孩子有孩子的理由。到底该咋看？本版联合本报中央厨房碰碰词儿工作室，推出“网络游戏防沉迷”系列报道，聊聊青少年和网络、网游的那些事儿。

青少年沉迷网络游戏，一直是社会关注的热点。一旦有时间、条件，不少孩子们就对着电脑、捧着手机玩得不亦乐乎。对此，家长有家长的担忧，孩子有孩子的理由。到底该咋看？本版联合本报中央厨房碰碰词儿工作室，推出“网络游戏防沉迷”系列报道，聊聊青少年和网络、网游的那些事儿。

家长为啥不让玩

耽误学习成绩

影响身体健康

“要想毁了一个孩子，就给他一部手机！”当问到手机游戏对孩子的影响时，金阿姨一脸愤懑，又显得无奈。

金阿姨的女儿小琳正上初中，尽管小升初成绩不错，但她对游戏的沉迷令金阿姨十分忧心。小琳爱玩游戏，到了可以不吃饭不睡觉的程度，有时候还会趁半夜家里人都睡了的时候，偷偷爬起来玩手机。

“玩游戏特别影响学习。她不玩游戏的时候大概在班里排10多名，沉迷游戏的时候就得下降20多名。”提到小琳忽高忽低的学习成绩，金阿姨很是头疼。

影响孩子身体健康，也是家长反感网络游戏的重要原因之一。

家长们普遍认为，孩子在玩了游戏之后，视力情况比之前糟糕很多。“正常学习、正常用眼，根本不可能这样。就这两年没怎么管他，他近视已经500多度了。”家长王先生懊恼地说，“他们班学霸，也刚200度。他少考那300分，倒是在眼睛上给我找回来了！”

张阿姨家的高中生小睿，每天玩游戏都要玩到半夜一两点钟。“你看他天天熬夜，满脸青春痘，还影响身体发育。1米8的个子，刚120斤，佝偻着身子，像个老头儿一样，一点青少年的朝气都没有。”说到这里，张阿姨叹了口气，“你说哪怕他爱打篮球也行啊，就算不学习，好歹能有个好身体。偏偏喜欢打游戏！”

这些年，为了让小睿戒掉游戏，张阿姨没少花心思，母子二人好一番斗智斗勇。怕小睿上网玩游戏，家里早就断了网，可是张阿姨回家一摸电脑显示器，还是热的。后来才知道，原来还有单机游戏这种玩法，于是张阿姨接受了同事的建议，每天上班都把显示器的连接线拔下来带走，以为能一劳永逸了。

“后来发现，他身上有烟味儿，可是我们家里没人抽烟啊。”跟其他家长交流之后，张阿姨才知道，原来是网吧的烟味儿。“他打游戏这事，就够我上火的了。这下又去网吧，那个环境多乱啊，学坏了可怎么办？”为了不让小睿去网吧，张阿姨决定对小睿严加看管，却引起了小睿的逆反心理，“我俩这几年吵的所有架，几乎都是因为他打游戏。”

无独有偶，胡女士也表示，她11岁的弟弟平时性情非常温和，从来不会和同学吵架。但如果玩游戏的时候被打断，就会很暴躁。“有时会说出一些比较暴力的话，然后会拿着他的玩具枪，模拟游戏里的场景射击。”

孩子为啥非得玩

为社交和放松

图荣誉和满足

家长们如此反感的游戏，孩子们却为何这么喜欢呢？

小帅今年上初二，周围的同学都在玩几款热门手机游戏。相较以往的单机手游，这些网络手游更注重好友之间的互动。一下课，小伙伴们经常就聚在一起讨论游戏。

“如果你不去了解一下这些游戏的话，周围人聊天你插不上嘴，其实挺尴尬的。”小帅说，刚开始玩游戏的动机，就是不想被同学们叫“书呆子”。小帅的想法，其实也代表了很多孩子——其实没那么喜欢玩，但是迫于社交压力，得去了解一下。

“你们那个时代的娱乐是打纸牌，我们这个时代就是打游戏。同样是娱乐，为什么你能打牌，我就不能打游戏啊？”今年刚升入高中的小强，对父亲限制自己打游戏的行为十分不理解。小强认为，游戏不过是一种放松方式，不必妖魔化。

小强还希望，家长能相信他已经有足够的自制力，去控制游戏时间，并不会耽于游戏荒废学业。反而是和家长的反复掰扯，更浪费时间和精力。“我都不觉得学业压力有多大，倒是我爸妈搞的这些幺蛾子，让我压力更大。”只要聊起跟游戏相关的话题，小强就觉得自己和父母之间有一道不可逾越的鸿沟。

学习成绩一般，戴着厚厚眼镜的高二学生小钰，在人群里看起来毫不起眼。其实，她却是某游戏“全服第三公会”的会长。

“论操作和意识，他们都得服我。在这个游戏里，我还是比较有话语权的吧。”小钰扶了扶眼镜，稚气的脸上带着藏不住的自豪。为了维持公会的排名，小钰平均每天要在游戏上花7个小时左右。游戏，能带给她现实生活所不能提供的荣誉感和满足感，这是她玩这款游戏3年之久的一个重要原因。

社会到底该咋办

封堵不如引导

鼓励社会实践

为了防止未成年人沉迷网络游戏，社会各界采取了一些相应的措施。例如：游戏公司核实用户身份、推出防沉迷系统，网吧禁止未成年人进入等。

对此，高中生小玉却不以为然：“你要是好好学习的话，就不会玩这个游戏了；你要是不好好学习的话，就算你不玩游戏，也会干别的。”在小玉看来，粗暴地制止，是治标不治本的方法。

“对于沉迷游戏的学生来说，游戏的刺激太强了。而社会、学校的交往和学习，如果无法提供对等的刺激，自然对他们不具有吸引力。”已有10年教龄的米老师说，如果学校为孩子提供参与校园生活的成功体验，家长给予孩子关心陪伴及一些积极的刺激，比如：旅游、打球、唱歌、画画等有趣味的活动，就更容易把孩子的注意力从网络世界拽回到现实生活。

对此，北京市呼家楼中心小学校长马骏深有同感。她认为，与其封堵，不如正面引导，倡导学生积极参与实践活动，与现实社会发生联系。“10年来，我们寒暑假从不给孩子留大量的作业。我们的作业，都是实践、体验项目，而且是家庭亲子项目，引导家长陪伴孩子一起做有意义的事情。”

“我们学校总结归纳出了PDC理念。这是英文project（项目）drive（驱动）create（生成）的简写，强调通过项目驱动方式，达成育人目标。”马骏解释说，“这样的理念，就是希望学生从课堂走进生活，重在培养孩子的实践能力和创新精神，学以致用；希望学生从学校走进社会，重在培养孩子的生活能力和社会适应力。”

比如，为了让垃圾“华丽变身”，“垃圾去哪儿”项目组的同学们为垃圾设计出了多种出路：制作创意垃圾桶，用破铜烂铁做乐器、做饰品，转化成再生纸、酵素……还有的项目组，研究汽车咋安家，旨在解决停车难问题；或开办超市，了解商业运行逻辑等。通过这些实践项目的引导，同学们便很难沉迷于游戏。

马骏还表示，现在的孩子都是网络原住民，防沉迷不能因噎废食、把他们与互联网的联系彻底屏蔽。“我们正在共同做一个项目——‘互联网+我的阅读之旅’，引导孩子们更多地发布阅读任务，展示学习成果、创作文学作品，同时可以建立书友圈、交朋友。通过这些，来提升孩子们的阅读素养、人文素养。”她说，“网络并不都是风险，它还可以让孩子们学到很多东西。”