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促进青少年健康生活的六条建议

2018-09-03 09:24 来源：光明日报
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《“健康中国2030”规划纲要》指出，全社会要增强责任感、使命感，全力推进健康中国建设，为实现中华民族伟大复兴和推动人类文明进步作出更大贡献。

为了促进青少年的健康发展，帮助青少年形成健康的生活方式，需要全社会共同努力。

1.把“健康优先”作为全民共识和行动准则

健康的生活方式要理念先行。青少年的健康成长是健康中国这一宏伟蓝图的基石。全社会首先要树立“健康优先”的理念。以健康优先为理念，就要把培养少年儿童健康成长的重心放到他们的身体健康、心理健康上来，不要把成绩作为评价少年儿童的唯一标准，不要为了高速发展经济而损害儿童的健康生活。考虑青少年的利益、安排青少年活动都要以健康为前提，把健康优先作为设计青少年发展目标的行动准则。只有全社会都把儿童优先、健康优先作为发展理念，才能为青少年形成健康的生活方式营造氛围、创造条件。

2.把“健康家庭”作为家庭建设的核心目标

培养孩子拥有健康的生活方式，是每一位父母的责任。家庭的生活方式对孩子具有“基因式”的影响。父母要特别重视自我的健康素养与健康生活行为，要改变自己的不良生活习惯，和孩子一起养成健康的生活方式。父母熬夜、不爱运动、常去餐馆吃饭、为了省事儿给孩子点外卖……这些行为都是有碍健康家庭建设的。中国青少年研究中心调查发现，有两成父母经常带孩子去餐馆吃饭，有四成父母从来不和孩子一起运动，有三成多父母曾经在餐桌上训斥孩子，还有些父母经常自己上网玩游戏到很晚。这些生活方式上的误区需要父母积极纠正，自觉做健康生活的典范，给孩子积极健康的生活引领。父母要重视健康家庭建设，为孩子营造健康的生活环境，科学饮食，积极运动，合理休闲，给孩子种下健康生活的种子。

3.把“生活教育”作为家庭教育的首要任务

家长要把生活教育作为家庭教育的首要任务，要多关注孩子的生活观念、生活习惯，不要把学习成绩放在第一位，而忽略孩子的生活习惯养成。孩子小时候，父母往往特别在意孩子的各项健康指标，是否缺钙，是否需要补充维生素，身高是否达标……孩子逐渐长大，父母往往忽略孩子的健康，而把学习成绩作为关注的重点。在中国青少年研究中心历次的调查中，当问到“父母最关心你什么”时，成绩总是排在第一位，居于身体健康之前。家长要把家庭教育的重心放在生活教育上，让孩子在父母的积极影响下爱生活、会生活、懂生活。家庭中的生活教育其实很简单，例如，家人围着桌子一起吃饭、互相交流，父母和孩子一起做饭，鼓励孩子参与家庭劳动等，这些都是生活教育。孩子在与父母的共同就餐、共同劳动中，不仅学习到了用餐礼仪和生活知识，还促进了亲子沟通。

4.把“健康素养”作为核心素养教育的重要内容

“核心素养”是新时代教育的重要任务，目标是培养全面发展的人，包括六大素养：人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新。健康生活是必不可少的一大素养，因此学校在大力推行核心素养教育时，要特别重视学生的健康素养培育。教师要摒弃为了成绩忽视学生健康的行为，如拖堂、课间不许出去、占用体育课或课间操、缩短课后运动时间等。这些行为都是忽视学生健康的表现。学校要在课堂教学、课间活动、课外实践中积极加强健康教育以及生活方式养成教育，把健康理念贯穿在教学中、贯穿在陪伴学生成长的所有阶段中。学校还要设计多元化的健康生活教育课程， 把健康生活的教育看作与语文、数学、外语等课程同等重要，把现有学科内容与健康素养教育加以融合，用适合青少年接纳的内容、方式对他们进行健康教育。

5.把“健康文化”融入青少年生活各领域

时代的进步、社会的发展使我们的生活有了很多便利条件，但面对各种新的生活方式的冲击和诱惑，青少年更需要厘清观念。当代少年儿童是网络时代的原住民，融媒体已经走进他们的生活。我们要多渠道、全方位宣传健康文化，门户网站、电视、报纸、手机APP、微信公众号等多种媒体，均可推出各种适合青少年的健康内容，深入宣传健康生活理念、知识、方法、技能、规律等，鼓励青少年在参与、互动中学习健康文化，掌握健康生活技能。

6.把“共建共享”作为服务青少年的资源保障

充分发挥政府、企业、社区的作用，为青少年成长提供资源保障。例如，大众传媒及社会名流应重视健康理念的宣传，引导青少年认识健康生活的价值。近几年来，以瘦为美成为很多青少年的审美观，一些媒体甚至是主流媒体，也把苗条、骨感、大长腿、尖下巴等作为美的代表推到青少年面前，因此，有的青少年过度节食，有的青少年为减肥才锻炼。此外，青少年中还存在肥胖、厌食、吸烟、睡眠不足等显著的健康问题，需要家庭、学校和社会联合起来，形成干预合力，对有显著健康问题的青少年进行心理辅导和教育。一些从事健康保障的行业也可以结合自身优势，为青少年提供一些健康生活的专业化指导，更好地为青少年健康生活服务。

编辑： 唐巧燕

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