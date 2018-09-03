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公共场合该不该教育孩子

2018-09-03 09:24 来源：中国教育报
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公交车上遇到了这样一幕：一名四五岁的男孩在乘车途中想玩手机，爸爸说不能玩，没给他手机，并且也没有向男孩说明原因。过了一会儿，孩子又对爸爸说，只玩一会儿，只看一个短动画片，爸爸还不准。男孩变着法子要了几次手机，但爸爸态度很坚决。最后，男孩情绪爆发，在公交车里哭闹了起来……

类似的案例时不时出现，它涉及在公共场合如何教育孩子的问题。许多时候，家长带孩子在外面，会出现孩子看见什么都想玩、看见什么都要买，也会出现孩子不能被满足愿望时撒泼打滚儿的现象。而且，这种现象在学龄前孩子身上表现得更为突出。出门在外，又在那么多外人面前，到底怎么教育孩子让很多家长犯了难。

避免“怕”而不教

许多时候，“人前教子”被想当然地理解成不顾孩子尊严的粗暴行为，从而被越来越多的家长否定了。他们认为，当着别人的面教育孩子，会令孩子萌生耻辱感或羞愧感，从而有损孩子的心理健康。尤其是对学龄前孩子，他们因年龄较小，很难讲明白道理，在公共场合进行教育，效果往往较差。因此，多数时候，家长都不会选择“人前教子”。无论多生气，家长都会因为“怕”而把孩子带回家再教训。

但我们发现，许多时候，有外人在的场合，学龄前的孩子往往会表现出与平日不同的行为。有的想刻意表现“好孩子”形象，变得比平时更乖；当然也有相反的一面，就是比平时加倍淘气。或许是因为他“尝过甜头”，知道只要外人在，无论做什么，父母都会纵容。

事实上，无论是孩子在外人面前刻意表现得“乖”，还是故意表现得“淘气”，都不是一种好现象。家长一定要明白，或许孩子正是因为抓住了家长在公共场合不会把自己“怎么样”的弱点，才加以利用了。所以，在公共场合，家长不应该因为“怕”而完全放弃教育孩子。只是，不应该严厉地教训或斥责孩子，而是应该用温和而坚定的态度，告诉孩子该做什么，不该做什么，以及为什么。

巧妙利用环境中的教育因素

教育学龄前孩子，环境的因素尤为重要。因为对学龄前孩子而言，他们的学习多是通过观察模仿而发生的。因此，家长要善于利用这些因素，对他们进行随机教育。

比如，在上述公交车事件中，如果爸爸是因为怕孩子玩手机对视力有害而拒绝让他玩，那么，就可以借助乘客对孩子进行教育。比如说车上有人戴眼镜，爸爸就可以让孩子猜猜他为什么戴眼镜，是不是其中一个原因就是经常坐在车上玩手机呢？又比如，如果孩子是因为无聊而想玩手机，那么，爸爸就可以转移孩子的注意力，两个人可以一起观察窗外的环境，并交流各自的发现。同时，家长还可以针对车上乘客的一些不当行为，借机对孩子进行公众礼仪教育。比如在公交车上不可以大声接打电话，不可以大声喧哗等。

环境对孩子有着潜移默化的影响，而且，在公共场合，孩子感受到的都是真实的事件与人物，家长的教导能够在他们内心留下直观印象，教育效果也较好。因此，巧妙利用环境因素，对孩子进行随机教育，是一种不错的方法。

凡事提前立规矩

许多时候，孩子在外没规矩，多是因为家庭内部缺少明确的规矩与原则，而学龄前正是孩子规则意识的建立期。因此，想要让孩子在外表现好，一定的规矩不可或缺。

比如，如果带孩子外出，可提前告知出行计划，并把外出的要求向孩子讲明白，这样，孩子就会按照规则约束自己的行为，哪怕犯了错，也清楚错在哪里。

许多家长带孩子外出时，坐车、吃饭等，都会等待很长时间，孩子经常会坐不住。这时，家长多会拿出手机或者iPad等让孩子打发时间。在这种情况下，家长往往忽略了给孩子立下电子产品使用的规矩，比如使用电子产品的场合、时间等。公交车上那位不让孩子玩手机的爸爸，或许正是因为从来没告诉过孩子，在行驶的公交车上不能玩手机，所以孩子才不依不饶。

无论如何，公共场合都是不可错过的引导学龄前孩子形成好习惯的机会。因此，家长一定要摒弃因“怕”而不教的错误观念，巧妙利用环境中的教育因素，帮助孩子形成良好的行为习惯。

编辑： 唐巧燕

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