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致新学年：定下目标，出发！

2018-09-03 09:06 来源：新华网
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　　阳光，从金色的树叶上掠过，投向低垂的果实；雏燕，唱响嘹亮自由的歌，飞向广阔的天空。九月，是收获的季节，也是新学年的起始。经过一个夏天的蓬勃生长，汲取了足够的能量，出发，是否已经变得迫不及待？

　　新起点，总是令人兴奋。抬眼环顾世界，“杂交水稻之父”实现了“滩涂变良田”的“小目标”、马斯克用spaceX把跑车送上了天。互联网+将生活飞速折叠，就连孩子手头的玩具都可以“人工智能”……你将如何把握转瞬即逝的每一秒？

　　幼儿园的孩子们，期待你顺利渡过“分离焦虑”。如同刚离开父母羽翼的雏鸟，你的眼神里充满好奇也充满胆怯不安。不妨从忍住离别的泪水开始，学着自己吃饭穿衣、学会讲究卫生认真洗手、学会分享玩具。孩子是天生的学习者，在与小朋友和老师的互动中，每天进步一点点就是成长的意义。

　　小学生们，不妨多些体育锻炼。“小眼镜”、小胖墩儿日渐增多的今天，健康比什么都重要。生命在于运动，除了认真读书，我更乐意见到操场上、田野间你纵情奔跑的身影、临门一脚的英姿。有了健康，将来跋山涉水时才会更有后劲儿，梦想的翅膀才会更强劲有力。

　　中学生们，不妨培养独立思考的能力。亚里士多德说过“人生最终的价值在于觉醒和思考的能力。”当掌握了一定数量的知识，思辨能力就成了拉开差距的关键。对于学到的知识，囫囵吞枣、人云亦云、浅尝辄止只会限制你的思想深度，深入钻研、独立思考才有可能脱颖而出，在关键问题上取得突破。

　　大学生们，不妨让自己肩头有更多担当。担当是一个成年人应有的品质，它不仅体现在对某一领域有较为深入的认知，更是在社会需要时能独当一面；体现在遇事时以责任心去面对解决，靠得住拿得下；体现在爱与被爱的能力，是否能给身边的人安全感。不推脱、不拖延、不轻易放弃、敢于迎难而上，眼中有远方、心中有阳光、脚下有力量，成功和幸福定会与你不期而遇。

　　君志所向，一往如前，愈挫愈奋，再接再厉。你的目标里有自己人生的酸甜苦辣，你的目标里也有着国家民族的未来和远方。新学期，无论年长年少，请定下目标，出发！

编辑： 唐巧燕

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