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校外培训乱象成“顽疾” 治本需打“组合拳”

2018-09-03 09:06 来源：新华网
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　　今年上半年，各地开展校外培训机构专项治理行动，河南于8月中旬向社会发布首批校外培训机构黑白名单。记者近日实地走访发现，一纸“黑名单”并未完全管住校外培训乱象，超纲教学、提前教学、强化应试等问题仍旧存在。

　　依旧“任性”的校外培训机构

　　在郑州市新闻大厦，记者咨询一家名为“龙门教育”的培训机构后得知，该机构办有普通班和学霸班。工作人员介绍，学霸班的老师更有经验，入班条件是根据孩子的考试成绩和面试情况综合考量。“不是想上哪个班就能上哪个班，学霸班的设定就是针对小升初能上一个好学校的孩子。”

　　在其微信公众号“龙门辅导学校”上，“龙门教育”推出了“19元学一暑假”“小升初特训课”“中考封闭集训”“高考封闭集训”等课程。记者以家长身份询问“龙门教育”的工作人员，是否了解现在禁止校外培训机构进行提前教学、强化应试，工作人员称：“我们没有收到明确通知。”

　　郑州的张先生为女儿报了7个培训班，却依然感到焦虑：“参加培训班，家长既有经济压力，孩子也有精神压力。女儿成绩虽然还不错，但文化课还是想补一补，就怕她输在起跑线上。” 他认为，在有安全保障的前提下，最重要的是培训机构的老师要教得好，“有没有证不重要。”

　　记者走访发现，在河南省实验中学西门对面的小楼里，十余家大大小小的培训机构挤在一起。“解决一切语文问题”“新高一暑假预科班”“全日制冲刺课盛大启动”……五花八门的广告令人眼花缭乱。记者走进一家名为“方德教育”的培训机构，大厅墙上张贴着“方德教育2018届小升初光荣榜”。接待老师介绍，该机构可以为毕业班学生提供全日制集中培训课程，“毕业年级的学生可以不去学校上课，全天在我们机构上课，集中培训3个月，成绩提升很明显。”该老师强调，春季学期参加全日制集训班的学生比较多，随时报名，很快就能凑成10人班。

　　治理校外培训乱象难在何处？

　　据《中国教育新业态发展报告(2017)——基础教育》显示，全国中小学阶段学生的校外培训总体参与率为48.3%，参与校外培训的学生年均支出约为5616元，家庭选择校外培训主要以学科补习和应试为主。

　　治理校外培训乱象的举措一度引发网友热议。网友“jkfdD”认为：“校内才是关键，里面教好了谁还愿意去外面。”郑州学大教育(经三路校区)的一位老师说：“我们这很多老师是从公办学校出来的，工资是公办学校的两到三倍。”

　　对此，中国教育科学研究院研究员储朝晖说：“一些到培训机构上班的老师都是学校的优秀教师，他们在学校的工资待遇相对低，老师因此处在一个尴尬状态，学校的教学质量也受到影响。”

　　另外，北京师范大学中国教育与社会发展研究院教授薛二勇认为，现在一些中小学放学早，从时间安排上来看，一些家长不得不借助培训机构把孩子“托管”起来。

　　储朝晖认为，校外培训乱象频出的根源在于教育评价模式和标准单一。“一些中小学仍以分数为导向，培训机构就用‘考高分’来吸引学生，这在某种程度上满足了学生和家长的‘刚需’。‘刚需’得不到满足，家长自然就焦虑，有利可图，教育培训机构才能野蛮扩张。”

　　网友“冯铁飞”认为：“培训乱象是表象，应试问题才是本质。”储朝晖对此表示认同：“如果仅仅从规范校外培训机构入手，而不从源头上遏制培训的‘刚需’，家长会继续焦虑，继续为校外培训买单。”

　　政府、学校、家长需形成合力

　　近日，国务院办公厅印发了《关于规范校外培训机构发展的意见》，从明确设置标准、依法审批登记、规范培训行为、强化监督管理等方面提出规范校外培训机构的措施。同时，提出要提高中小学育人能力，提升教学质量，严明入学纪律，做好课后服务，促进家长树立正确的教育观念，从根本上治理校外培训乱象。

　　截至8月20日，全国范围内校外培训机构专项整治行动已摸排培训机构38.2万家，其中发现问题25.9万家，已经整改4.5万家。下半年教育部将会同有关部门加大整改推进和督查督办力度，确保2018年底前完成所有培训机构的整改工作。

　　储朝晖认为，想要从根本上治理校外培训乱象，需改变单一的教育评价模式和评价标准，建立多元、自主、开放、透明的教育评价体系。“在这样的体系里没有单一标准的知识学习需求，为提高考试分数而速生的培训机构就没有市场。”储朝晖说。

　　薛二勇认为，校外培训机构不是“洪水猛兽”，规范化的校外培训机构是教育事业的有益补充。治理校外培训乱象需打出一套“组合拳”，学校、家长、政府相关部门都承担起各自的责任，多方合力才能使校外培训有序开展。

　　“政府部门可以尝试购买义务教育阶段学校老师的课后服务，这样老师以额外的劳动获取额外的报酬，学生也得到了课后辅导。家长们也要通过家长委员会等组织联合起来，树立正确的教育观念，杜绝相互之间在成绩上或其他方面盲目攀比，形成良好的教育氛围。”薛二勇说。

 

编辑： 唐巧燕

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