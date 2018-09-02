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海外侨胞关注青年一代培养:新生代要发挥新作用

2018-09-02 10:45 来源：中国新闻网 马秀秀 冉文娟
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　 “华侨华人要融入主流社会、提高自身地位和话语权，需要务实培养下一代。”法国华侨华人会主席任俐敏强调，这为海外华社可持续发展打下基础。

　　第十次全国归侨侨眷代表大会(简称“侨代会”)正在北京举行，来自110多个国家的近700名海外侨胞作为特邀嘉宾出席此次会议。期间，多位海外侨胞对华裔新生代的培养表示了极大关注。

　　巴西中国和平统一促进会荣誉会长尹楚平认为，华裔青少年在当地出生，熟知当地语言文化，在向当地社会传递中国和平统一理念方面，可以发挥重要作用。

　　“然而，年轻一代由于受教育背景不同、生活环境不一样，对祖(籍)国的认同会与祖辈产生一定差异。”马来西亚中华大会堂总会永久名誉会长林玉唐指出，当下科技发展、信息多元，培育华裔新生代刻不容缓。

　　秘鲁中华通惠总局主席梁顺说，吸引华裔新生代传承中华文化、增强民族感情的意义，不仅仅是为他们自己的成功，“他们与祖(籍)国的感情，应该而且也能够成为推动中国与世界各国友好的桥梁。”

　　如何培养华裔新生代对祖(籍)国的感情？对此，多位海外侨胞直言语言文化的传承是关键。

　　“不懂母语就很难传承文化，对乡情、国情就容易淡漠。”巴西里约华人联谊会秘书长上官建峰指出，加强中文教育对华裔新生代增强对祖(籍)国的认同至关重要。

　　“引导新生代融入回馈当地社会的同时，要注重传承中华文化。”加拿大华商发展基金会主席庞燕说，要让他们懂得中华文化是民族的血脉。

　　缅甸缅北中华商会秘书长、缅甸曼德勒福庆学校校长李祖清介绍，学校通过引进外派教师“输血”和培养本土教师“造血”，来解决华文教育师资问题。“‘造血’更重要，因为本土教师是华文教育在当地更有力的传承者。”

　　法国华侨华人会中文学校是法国侨界规模最大的中文学校。任俐敏介绍，学校常年与祖(籍)国相关部门对接，与时俱进调整教材，以此帮助华裔子弟更好地提高中文水平。

　　泰国华人青年商会会长李桂雄指出，多年来，商会积极引导泰国华裔新生代回祖(籍)国学习中国语言和文化，通过各种渠道传承、弘扬中华优秀传统文化。

　　“父母的言传身教很重要”，尹楚平以自身为例称，女儿在巴西出生，以前不喜欢参加华社活动，但尹楚平以身作则、耐心引导，“现在每次活动，她几乎都会跟随。”

　　守得云开，终见月明。

　　博茨瓦纳中国和平统一促进会会长南庚戌介绍，如今，越来越多青年人才在非洲、在博茨瓦纳开创事业，他们时刻关注着祖(籍)国的发展，用不同方式为中国发展和两国合作而努力。

　　“如今年轻一代慢慢成长起来，在新兴领域大展拳脚。”任俐敏说，相信华裔新生代一定能够发挥新作用，成为连接中国与世界的友好使者。

编辑： 柯丹洁

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