《开学第一课》热播 超长广告在朋友圈被“吐槽”

9月3日起起，我国中小学生将重新回到校园，开启新学年。作为每年开学前的固定动作，《开学第一课》一直备受家长和学生推崇。然而作为今年开学季的“头道菜”，节目前一段十几分钟的课外辅导广告，在朋友圈被刷屏“吐槽”。

9月3日起起，我国中小学生将重新回到校园，开启新学年。作为每年开学前的固定动作，《开学第一课》一直备受家长和学生推崇。然而作为今年开学季的“头道菜”，节目前一段十几分钟的课外辅导广告，在朋友圈被刷屏“吐槽”。

通知20点整 节目官网显示晚播12分钟

8月22日教育部办公厅发文，《开学第一课》于9月1日(星期六)20:00播出。要求学校通知到每一位学生及其家长，让其在家与家长共同观看。

接到通知后，各地教育部门层层转发，各个学校也高度重视，或要求观看时拍照上传，或是要求写好观后感。

9月1日恰逢周末，不到晚8点，家长们在家就监督孩子准备按时观看节目。不料，家长和孩子们左等右盼，广告播完一段又一段，节目愣是一直没播出。不少家长首先坐不住了，纷纷发出疑问。

“小孩子早早地就坐在电视机前了。”“从19：55等到20：15，期间孩子数次激动地说开始了开始了！”“孩子还问我是不是时间搞错了？”

记者在该节目官网了解到，《开学第一课》播出时段一栏写着“20：12——21:59”，按照这个时间点，相比家长和学生接到的通知已经晚了12分钟。

关于《开学第一课》播出时间问题，往年也曾遭遇到家长“吐槽”。2017年，根据通知，原定9月4日20:00播出的节目，调整为9月1日21:00播出。当时就有家长表示，由于时间较晚，节目播出时孩子已经睡觉了，最后只能通过重播功能完成作业任务。

先学“广告第一课”？家长吐槽刷屏

节目不仅晚点播出，播出前还强行给中小学生“广告”各种课外辅导教育机构。

记者观看该广告时段内容画面，类似在线辅导机构XX教育、学习APP广告的确在集体播放，并且这些课外教辅广告一个接一个，造成“轮番轰炸”广告效应。这些广告中，不仅有名人黄磊代言的，有的还模仿网红歌曲舞蹈，以求提高品牌知名度和影响力。

这时，回过神的家长们又纷纷在朋友圈吐槽起来。有家长甚至戏称，开学前先学一节“广告第一课”。

“教辅机构究竟是鼓励还是禁止？”“整顿校外教教辅机构，在线辅导如何处理？”“请问减负和课外教育软件，机构宣传不冲突吗？”也有不少家长疑惑，这些广告难道是指导孩子该去哪个辅导中心培训么。

据报道，简单粗暴、重复洗脑的广告并不是首次在该平台发生。2018俄罗斯世界杯虽然过去将近两月，但世界杯期间上演的广告“洗脑三部曲”却让人印象深刻，也因此曾引起了自发性的网络集体吐槽行为。

节目本身获肯定，学生家长收获颇多

翻看《开学第一课》，它是教育部与中央电视台合作的大型公益节目。自2008年起，每年新学年开学之际推出。今年节目邀请成龙、俞敏洪、王源等嘉宾，以“创造向未来”为主题，分别介绍“梦想、奋斗、探索、未来”。

虽然晚点播出且太多课外辅导广告刷屏，但《开学第一课》本身还是收获了好评。学生包括很多家长在观看的过程中，都收获了许多。

节目里，成龙分享儿时梦想：正义感让我立志当一个英雄，撒贝宁分享成龙“勋章”故事，从头到脚一身伤仍为梦想而拼搏；“大眼睛”拍摄者解海龙分享追梦故事，寻梦路上点燃孩子们的希望；俞敏洪回顾高考三次“闯关”，如何从英语33分到被北京大学录取。

另外，《开学第一课》现场，在专业老师的指导下，TFBOYS成员王源从选蛋、打洞、加水、保鲜膜塑形、打蛋等步骤，一点一点尝试进行无壳小鸡孵化实验，经历几次挫折后，终于将无壳的鸡蛋亲手放入孵化器，并取名“小幸运”。

王源在节目里表示：每一次都要恢复重头再来的勇气。主持人撒贝宁调侃：这可能是王源人生打过最艰难的一颗鸡蛋。

也有网友表示，心疼两只已经孵化两天的鸡蛋，“那两个鸡蛋好可怜，已经有了小心脏，却没能来到这个世界。”但有的网友表示：“其实我很怕这种一次又一次失败的感觉，特别是前面还要重复一系列准备工作，真的理解了科研工作者的不容易，肃然起敬。”