冷思考校园“整容热”

学生尚处于世界观、人生观的形成期,树立正确的审美观尤为关键。一味追求“明星脸”,可能失去个性特点与自我认知,陷入疯狂整容的泥潭,给稚嫩的身心造成永久伤害,得不偿失。

学生尚处于世界观、人生观的形成期,树立正确的审美观尤为关键。一味追求“明星脸”,可能失去个性特点与自我认知,陷入疯狂整容的泥潭,给稚嫩的身心造成永久伤害,得不偿失。

据报道,一项面向本科生、研究生、博士生和少量应届毕业生所做的问卷调查显示,911位受访者中,6.81%接受过整容手术,而没有做过整容手术的受访者中,30.74%表示有整容意向。不少70后父母也在为孩子的“求美”行为提供精神和物质支持,还有人把整容当作给孩子的“开学礼物”。

“看脸时代”是快速、浮躁社会的缩影。社会节奏急促,当美丽成为人们受教育、求职、爱情、婚姻等至关重要的砝码时,从“长相好看的人才有青春”到“整容改变命运”,以貌取人“关卡”重重,一些人“畸形”的美丽观催热了整容市场,社会评价标准体系也发生重大偏移而失衡。

实际上,整容是门医疗科学。在一些发达国家,一些临床整形门诊的第一关是和心理医生接触,以判断需要调整的是容貌还是心理,但国内鲜少这道程序,很多人似乎闻所未闻。就拿学生整容来说,很多父母支持子女整容,却没有弄清楚究竟是容貌有暇还是由于对自我不认可而产生的心理问题。此外,整容一定要从自身实际情况出发,按照医学科学规律进行。

学生尚处于世界观、人生观的形成期,树立正确的审美观尤为关键。一味追求“明星脸”,可能失去个性特点与自我认知,陷入疯狂整容的泥潭,给稚嫩的身心造成永久伤害,得不偿失。而无论是“腹有诗书气自华”的古语,还是“明明可以靠颜值,却偏偏要靠才华”的现代流行语,无不说明,内在的素质、学识、才华、能力才是永不凋败的花朵,历久弥香。

针对校园“求美”热,一方面社会各界要积极开展健康美、自然美的宣传引导,消除就业、教育、恋爱等多环节的以貌取人的歧视壁垒,营造公平竞争、积极向上的社会氛围,修正变异走样的美丽观念；另一方面,民众也要端正审美观、价值观、人生观,努力提高自我的才干和学识,力求健康与美丽并存,外在美与内在美和谐统一,这当是校园“求美”热下不可或缺的冷思考。