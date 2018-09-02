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全国中小学生同上“开学第一课”

2018-09-02 10:19 来源：中国教育报 余闯
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　　又是一年开学季。9月1日晚上8点，由教育部和中央广播电视总台联合制作的大型公益电视节目——2018年《开学第一课》，在央视综合频道（CCTV-1）和全国的中小学生见面了。

　　2018年《开学第一课》以中国改革开放40周年来的伟大实践探索为背景，以“创造向未来”为主题，在“创造精神”指引下，探讨梦想的崛起、探索的力量、奋斗的重要和未来的美好，在新的时代节点上更好地向未来出发。

　　《开学第一课》分为“梦想、奋斗、探索、未来”4个篇章，“梦想”课堂上，主讲人、被誉为“中国名片”的功夫明星成龙，自述“拼搏精神铸就中国梦”，他告诉孩子们要创造、要有梦想，还要敢拼搏，同时发起了2022年中国冬季奥运会吉祥物的征集。

　　“一次又一次的失败和挫折是命运的‘磨刀石’。”“奋斗”课堂上，教育工作者俞敏洪作为高考改革后“知识改变命运”典型代表，讲述自己高考3次才考上大学、收到录取通知书时他正在地里种菜，创业初期一次次失败，但他坚持不放弃，都成为他一路走来最宝贵的财富。

　　“探索”课堂上，中国工程院院士、C919总设计师吴光辉讲述了“中国创造”背后的探索故事，而曾与吴光辉一起见证中国“飞机梦”的当年大学同窗、曾培养过他的教师亮相，引发了一场跨越40年的“师生情”与改革开放时代背景的震撼碰撞。

　　中国科学院院士、清华大学副校长薛其坤作为中国量子力学界的泰斗，在“未来”课堂上自述大学期间数学和物理都曾考过39分的成绩，物理系研究生3次才考上，而这些经历都没有让他气馁，选择了“笨鸟先飞”，加倍努力，不断前行，在科学道路上一次又一次获得重大突破，为国家与世界贡献杰出成果。

　　这一晚，中小学生与家长共同观看了节目，收获了快乐和心灵上的震撼。清华附小二年级学生余佩卓看了《无壳孵小鸡实验》感受很深，她说：“成功其实并不容易，要靠努力奋斗换来。”

编辑： 柯丹洁

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