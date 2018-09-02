全国高中2019年秋季起分步实施新课程使用新教材

从2019年秋季学期起，全国各省区市分步实施新课程、使用新教材；2022年秋季开学，全国各省区市均启动实施新课程新教材。各地要加强对新课程实施的领导和管理，确保开齐国家规定的各类课程，特别是综合实践活动、技术（含信息技术和通用技术）、艺术（或音乐、美术）、体育与健康等课程，并开足规定的课时。

记者从教育部获悉：从2019年秋季学期起，全国各省区市分步实施新课程、使用新教材；2022年秋季开学，全国各省区市均启动实施新课程新教材。各地要加强对新课程实施的领导和管理，确保开齐国家规定的各类课程，特别是综合实践活动、技术（含信息技术和通用技术）、艺术（或音乐、美术）、体育与健康等课程，并开足规定的课时。

根据安排，高考综合改革试点省份，可以于2019年秋季学期高一年级起实施新课程、使用新教材；2018年启动高考综合改革的省份，可以于2019年或2020年秋季学期高一年级起实施新课程、使用新教材；2019年启动高考综合改革的省份，可以于2019年或2021年秋季学期高一年级起实施新课程、使用新教材；2020年启动高考综合改革的省份，可以于2020年或2022年秋季学期高一年级起实施新课程、使用新教材。

据悉，教育部组织修订并颁布了《普通高中课程方案和语文等学科课程标准（2017年版）》，目前正在组织编写修订普通高中各学科教材。

普通高等学校招生全国统一考试、普通高中学业水平考试、校内评价或考试要以课程方案和课程标准为依据。省级教育行政部门要建立学业水平考试命题质量保障机制，确保考试命题方向与课程标准要求一致，学业水平考试合格性考试的内容和难度要符合课程标准要求；地方教育行政部门要指导学校认真实施学生综合素质评价，完善实施细则，综合实践活动课程和选修课程的修习情况应纳入评价内容，要做到客观真实。