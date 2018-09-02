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全国多地“试水”聘任制公务员

2018-09-02 09:00 来源：中国新闻网 阚枫
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　　日前，陕西西安以“年薪不少于20万或25万”的条件，首次面向全国公开招聘6名聘任制公务员，消息一出，就引发网友热议。近年来，全国多地“试水”聘任制公务员，那么，招聘公务员的薪资待遇如何确定？聘任制公务员如何杜绝“萝卜招聘”？

　　多地试水聘任制公务员

　　——“铁饭碗”的公务员，也有“合同工”

　　西安此次招聘涉及该市市政府金融办、市商务局和市审计局等部门的6个职位。招聘将分为报名、资格审查、考试测评、体检、考察、公示、审批和办理聘任手续等8个环节进行。

　　为何要公开招聘，而不是在常规的公务员招考中招录或者内部调动？

　　西安市人社局表示，招聘的6个职位，均是专业性强、工作急需、不可替代的职位，是通过公务员招录、调配不能满足的职位。

　　此次西安招聘的6个职位聘期分别为3年和5年，聘任机关将与应聘者签订聘任合同，确定聘任关系，明确聘任期内的岗位职责、工作目标、工作任务以及相应待遇等。

　　一向被视作捧着“铁饭碗”的公务员，也要变成“合同工”？

　　其实，“公务员聘任制”并不是什么新鲜词汇，2006年施行的《公务员法》明确了选任制、委任制和聘任制，作为公职取得的三种基本类型。

　　去年9月，中办、国办还印发了《聘任制公务员管理规定(试行)》，“聘任制公务员”，是指以合同形式聘任、依法履行公职、纳入国家行政编制、由国家财政负担工资福利的工作人员。

　　近年来，“试水”探索聘任制公务员的地区越来越多。有媒体统计，截至去年，全国范围内就已有超过20个省份在“试水”聘任制公务员。

　　聘任制有啥特点？

　　——岗位要求专业度强，聘用门槛高

　　按照上述聘任制公务员的管理规定，机关聘任公务员，主要面向专业性较强的职位，确有特殊需要的，也可以面向辅助性职位。聘任为领导职务的，应当是专业性较强的职位。

　　也就是说，相对于用过大家熟悉的公务员“国考”“省考”岗位，聘任制的公务员岗位的最大特征就是：专业度更强，门槛更高！

　　这一点从西安市此次招聘的岗位要求中即可看到，可以说，此次招聘的岗位均有较强专业性。

　　例如，西安市政府金融办招聘的岗位为“自贸金融高级职员”，要求金融学类硕士研究生及以上学历、学位，具有3年以上金融监管部门或金融机构贸易金融相关工作经验等。

　　西安审计局招聘的“固定资产投资审计高级职员”，要求具有施工企业、建设单位项目管理、工程造价审计中介机构8年以上工作经历，具有造价工程师资格，并担任过工程造价审计项目经理(部门经理)。

　　薪资待遇

　　——聘任制公务员的薪酬如何确定？

　　这次招聘中，最受网友关注的要数这6个职位的薪酬待遇，按照西安公布的职位表，6个职位中有5个职位年协议工资定为“不少于25万”，还有1个定为“不少于20万”。

　　据西安市人社局的介绍，聘任制公务员薪酬按照《陕西省聘任制公务员工资待遇管理实施办法(试行)》执行，遵从一职一薪、一人一薪、待遇从优、有效激励的原则，签订《协议工资意向书》。此次招聘职位年协议工资起薪分别为20万和25万，具体可面议。

　　其实，从全国其他地区来看，聘任制公务员的薪酬因岗位不同，差异较大。例如，今年1月，贵州省贵安新区规划建设管理局将面向全国公开招聘2名聘任制公务员，2名聘任制公务员实行年薪制，年薪为35万/人/年(税前)，享受住房补贴、医疗补助等。

　　在国家颁布的《聘任制公务员管理规定(试行)》中，聘任制公务员的薪酬待遇表述为“聘任机关应当根据聘任职位，综合考虑市场同类人员和本单位其他公务员工资水平等因素，提出聘任职位所需的工资额度，报同级人力资源社会保障、财政部门核定。”

　　国家行政学院教授汪玉凯表示，聘任制公务员的薪酬也是由国家财政来承担，薪酬应该综合考虑本地区、本单位其他公务员薪酬水平，不能太悬殊，要保证公务员队伍的稳定。

　　“此外还得考虑本地区经济发展水平，经济发达地区和欠发达地区，肯定要有区别，虽然国家层面没有严格的标准规定，但是，地方在确定聘任制公务员的薪酬时，必须慎之又慎，综合衡量决策。”汪玉凯说。

　　追问

　　——聘任制公务员如何杜绝“萝卜招聘”？

　　除了薪资待遇，网友对于各地出现的聘任制公务员还有另一些疑问：会不会是“萝卜招聘”？要求这么高，是不是给一些人“量身定做”？

　　其实，为了保证此次招聘的公正，西安市人社局表示，聘任机关纪律监察部门将对招聘全过程进行跟踪监督，西安市公务员局和各聘任机关还设立了联系咨询与监督电话，接受社会监督，确保此次招聘公平公正公开。

　　“聘任制公务员的招聘需要更严格的监管制度，从招聘岗位设置到最终的人员确定，都需要有科学严密的监督机制。”汪玉凯说。

　　在《聘任制公务员管理规定(试行)》中，对于聘任的纪律监督也有严格要求。例如，泄露试题或者其他招聘秘密信息的，弄虚作假进行聘任的，利用工作便利，协助应聘人员作弊的等等，从事聘任工作的人员，按照管理职能和权限，视情节轻重，给予批评教育、组织处理或者纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

编辑： 柯丹洁

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