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“00后”入学新三样 平衡车、投影机、无人机

2018-09-02 08:52 来源：武汉晚报 张珺
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　　现在，第一批“00后”陆续踏进大学校门了，他们行李箱都装了啥？天猫开学季数据显示，平衡车、无人机、投影仪的“00后”下单比例最高，成为入学装备“新三样”。

　　作为伴随着电子产品与互联网长大的一代，“00后”的大学生活显然不是一部手机加一台电脑就能“打发”的，电动平衡车、便携式投影机、航拍无人机、mini电饭煲等产品，纷纷登上了天猫开学季人气榜。

　　如今，大学里教学楼与宿舍分布较远，“00后”们开始将平衡车列入入学装备。售价2000元上下的电动平衡车登上天猫开学季人气榜。“平衡车容易上手，骑在校园还十分拉风。”一位购买了平衡车的“00后”说。

　　暑期在家追惯了大片，到了学校拿什么来追剧？天猫数据显示，开学季期间便携式投影机冲上了人气榜，热销上万台，成为“00后”们的“宿舍观影神器”。一台手机大小的微型投影仪，连接上WiFi后，可投射出100寸大屏，宿舍立马变身“电影院”。

　　除了为兴趣爱好买单，“00后”们也比较注重“养生”，天猫开学季数据显示，高端mini电炖锅爆卖超6万件，养生壶卖出超13万件。“00后”们对吃也是十分认真，如果校园食堂不足以抚慰年轻的胃，他们也是早有准备。

　　来自湖北宜昌的华中农业大学大一新生牛海瑞在驿站取了七个包裹。她说：“我来武汉时只带了几件换洗衣服，其他用品全部直接网购到学校。”

　　这两天，各高校菜鸟驿站都达到取件高峰，包裹量堪比双11。

　　不少00后提前在网上采购好入学装备“轻装上阵”，以至于有学长戏谑，“帮学妹扛行李都没机会了。”

编辑： 柯丹洁

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