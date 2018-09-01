开学前小学生扎堆看近视

医生表示，儿童近视成因较复杂，但10年前不少孩子因为看电视、玩电脑太多，导致近视；随着手机和移动互联网的飞速发展，手机逐渐取代过去的“电子保姆”，成为引发孩子近视的重要原因。

暑假每天刷抖音，眼睛不堪重负，前两天到学校报到，四年级学生小新（化名）突然发现看不清黑板了。29日，妈妈带他到医院查视力，被诊断为真性近视，需要配眼镜。

近日，记者走访市内多家医院发现，暑假眼科门诊量较此前增加五成以上，一半孩子都是来看近视；开学前，不少小学生突击查视力、配眼镜。

这印证了大样本调查结论。2017年世界卫生组织调查数据表明，我国近视眼人数多达6亿，青少年近视率约70%，不同年龄段的发病率约为：小学生30%，中学生60%，高中生85%。

医生表示，儿童近视成因较复杂，但10年前不少孩子因为看电视、玩电脑太多，导致近视；随着手机和移动互联网的飞速发展，手机逐渐取代过去的“电子保姆”，成为引发孩子近视的重要原因。

小学生刷抖音刷出近视

小新的妈妈从小受近视之苦，因此对小新的眼睛格外爱护。今年暑假，小新做作业有时需要上网查资料，妈妈特意给他一个大屏手机，认为相对“不伤眼”。写作业之余，小新在手机上下载了抖音，玩得不亦乐乎，爸爸妈妈也没多想。直到前两天，小新到学校报到，发现坐在倒数第三排，看黑板有点模糊。妈妈顿时着急了，29日带小新到医院查视力，结果出来，左眼近视100度，右眼近视150度，都是真性近视，需要配镜了。

和小新一样，沉迷抖音的三年级学生小月（化名）开学前到汉阳爱尔眼科复查，近视度数已从上学期的150度增长到250度。

“二年级学生打王者荣耀，三年级学生满口‘吃鸡’术语，有些孩子玩抖音比大人还溜。”医生们感慨：手机简直帮孩子们打开“新世界大门”，可也令他们眼睛很受伤。

“手机保姆”带出低龄近视儿

来自武汉儿童医院眼科的数据显示，平时眼科门诊量每天约300~400人次，暑假暴增到每天700人次左右，其中一半以上是近视的孩子。

该科主任李世莲介绍，每年寒暑假都是儿童看近视的高峰，与前几年相比，不仅人数增多了，近视发生的年龄也越来越小，不少孩子8岁左右就视物不清。

儿童近视的原因很复杂，理论上，两三岁甚至1岁多就出现近视的孩子，大多受先天遗传因素影响；

但7~12岁开始近视的孩子，则与长时间近距离用眼、阅读书写姿势不当、阅读光线过强或过暗、电子产品使用过多等原因有关。

十多年前，到医院看近视的多是高年级学生，因为学习压力大、用眼过度、读写姿势不当，导致眼睛近视；前几年，趁着放假，在家无节制地看电视、玩电脑游戏，结果导致近视的孩子逐渐增多；近几年，随着手机和移动网络的飞速发展，手机逐渐取代电视、电脑的“电子保姆”地位，成为引发儿童近视的原因之一。

手机屏幕更小、玩起来更方便，孩子们更容易沉迷。而且，长时间盯着手机屏幕，或是躺在床上玩手机，因为用眼习惯不好，孩子们近视度数增长得更快了。

汉阳爱尔眼科斜弱视与小儿科主任医师石明华感慨，现在很多孩子从两三岁开始大量接触电视、手机、平板电脑，导致门诊常常遇到四五岁就近视100多度的小朋友。

这一点，记者在多家医院门诊部也感受到了：带孩子来看病的家长们，为了哄孩子安静地候诊，不得不掏出手机播放动画片。