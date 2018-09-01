广东省2018年成人高考报名常见问答

2018年全国成人高考考试将于10月27日-28日举行，网上报名将于明日开始。小编为您梳理了报名常见的问题，快来看看省考试院负责人的解答吧～

2018年全国成人高考考试将于10月27日-28日举行，网上报名将于明日开始。小编为您梳理了报名常见的问题，快来看看省考试院负责人的解答吧～

问：今年我省成人高考何时开始报名？

答：今年我省成人高考报名9月1日开始。报名时间分两个时段，其中网上报名时间：9月1日-5日，现场信息确认时间：9月6日-10日。省教育考试院相关负责人提醒广大考生一定要在规定的时间报名，逾期者将无法办理报名手续。

问：我省成人高考报考条件有哪些？

答：1.高中起点升本科（下称高起本）或高中起点升专科（下称高起专）的报考条件：具有高中毕业文化程度。考生凭高级、中等教育学校毕业证或同等学力证明报考，高级、中等教育学校在校学生包括应届毕业班学生不得报考。

2.专科升本科（下称专升本）报考条件：已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书（以下统称专科毕业证书）。

经广东省招生委员会核准录取的成人高等学校应届专科毕业生（指2019年3月31日前可取得专科毕业证书的考生）可报考我省成人高等学校（不含外省高校在我省设立的函授站）。报名时需交验经广东省招生委员会核准的高等学校新生录取名册复印件及学校出具的各科成绩（每科具体分数）合格证明材料；参加自学考试且已获得专业考试计划规定的全部课程合格成绩，符合毕业条件，但未领取毕业证书的自学考试毕业生可以报考成人高等学校专升本，报名时须交验省自考办出具的各科成绩合格、毕业审核工作正在进行中的证明。

问：2018年成人高考报名的具体流程是怎么样的？

答：2018年成人高考报名继续采取网上报名和现场确认方式。具体报名操作如下：

一是考生须在9月1日-5日自行上网登录广东省教育考试院成人高考报名网址（http://www.ecogd.edu.cn/cr），阅读报考须知，点击“我第一次注册”，成功注册后在报名系统录入基本信息。

二是报名系统录入基本信息，包括：姓名、性别、出生年月、身份证号码、报考类别、考生类别、考试科类(科目组)、通讯地址、邮政编码、手机号码、个人密码，选择考试的县（区）地点和院校及专业志愿等。

三是绑定手机和生成网上报名号。基本信息录入完成后，点击“保存报名资料”，提交后考生进行手机绑定，绑定成功后系统会自动生成网上报名号。每名考生须绑定一个手机号，作为接收考试成绩、录取结果等信息和志愿信息确认的工具，考生务必确保绑定本人手机。绑定非本人手机的考生，造成的一切后果由其本人承担。

四是电子摄像。考生用网上报名号和个人密码登录广东省教育考试院官微小程序考生端，进行电子摄像。电子摄像完成后，管理端会校验考生相片是否符合要求，相片上传不成功或不符合要求的考生，可以到报名确认现场进行补摄像。

五是报考专升本考生学历验证。“学历验证”是验证学历信息是否存在是否正确，专科应届毕业生是学籍查验，高职（专科）学历教育毕业是学历验证。报考专升本考生，须进行在线验证，其学历在线验证结果分为“通过”、“不通过”两种。学历在线验证结果为“通过”的，考生可以参加专升本考试。学历在线验证结果为“不通过”的，考生须及早在教育部学信网（https://www.chsi.com.cn/xlrz/index.jsp）上申请专科学历认证，并凭其出具的“中国高等教育学历认证报告”，于10月17日前向地级市招生办公室提交验证结果。学历验证“不通过”的且未能按时向地级市招生办公室出具“中国高等教育学历认证报告”的考生，不予发放准考证，不安排考试。特别提醒，报考专升本考生在线验证结果为“不通过”的，考生在申请专科学历验证的同时，也须在规定时间（9月6-10日）内，到报名点现场采集指纹信息并确认报名，逾期不予报考。交纳了报考费的考生可保留报考资格至10月17日。在考生现场确认报名时，须向报名点交验专科毕业证书原件及复印件。

六是网上交费。考生在报名系统上点击“网上交费”，按每门考试科目37元的标准交纳考试费。交费完成后可以在系统查询交费是否成功。

七是现场确认。网上交费完成后，考生可在报名规定的时间内到县（区）招生办公室指定报名点办理现场确认手续，包括读取考生身份证信息校对、指纹采集、上交有关照顾加分资格材料、校对信息并签名等事项。考生报名信息一经签名确认，所有信息任何人不得更改。