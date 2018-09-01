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直播行业降火 网红的青春饭能吃多久

2018-09-01 09:39 来源：中国青年报
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　　一方面是年轻人持续高涨的参与意愿，一方面则是网络直播的新生红利逐渐消尽，主播行业的专业化、精品化已成必然趋势。

　　近日，一项声称54%的95后想选的新兴职业是网红主播的调查引起热议。而根据某浏览器发布的《2016高校毕业生毕业去向的大数据报告》，当年应届高校毕业生从事的新兴行业第一名便是网红主播。看样子，网络直播的“野火”，确实烧出了一片可以燎原的态势。

　　网红直播行业走红，是95后新兴职业观的折射。当下，“体面”“稳定”不再是年轻人求职的唯一考虑，“自我”“个性”成了重要的参考指标。像网红直播行业，除去似乎光鲜的收入吸引了一众参与者外，自由的职业状态和表达空间同样诱人。拥有一只麦克风，一台联网设备，注册一个直播平台的账号，就能开播。万事皆可直播，唱歌、聊天、打游戏、吃东西……只要观众买账，你甚至可以素颜上阵。

　　比起一身正装、仪容精致的职业状态，当一名主播看上去要轻松不少。怎样聚集粉丝，怎样流量变现，恰恰是主播展现自我的绝佳机遇。直播像是一种面对面的交流，在提供给观众一对一的参与感的同时，主播也能收获被倾听、被关注的满足感。

　　社会对直播的接受度也越来越高。截至2017年12月底，秀场直播、游戏直播、泛娱乐直播平台的覆盖人群继续扩大，用户规模分别达到3.12亿、2.47亿、3.6亿。在今年4月，甚至有网红主播走进军营，揭秘“神州第一舰”，直播播出仅10分钟，就有近8万网友在线观看。

　　主播职业在带给年轻人新鲜感的同时，焦虑相伴而生。粉丝的热情退去，再加上新主播的涌入，一个网红能火多久是个未知数。统计数据也证明，大部分主播的职业生涯并不长久。有报告显示，有两年以上直播经历的主播仅占17%左右，对这个行业“吃青春饭”的忧虑，仍影响着网络直播的职业化发展。

　　剥去拥有上百万粉丝的顶尖从业者光鲜亮丽的表皮，大部分主播相对于直播平台，处于非常劣势的地位。纵身跃入这一行业逐梦淘金的年轻人，难免被行业里的“深水”伤害。目前，主播选择与一家经纪公司签约，由公司对其包装和推广是行业主流操作方式。然而，经纪公司仍处于相对的强势地位，年轻主播的权益难以得到维护。

　　一些小公司打着网红直播的噱头，欺骗年轻人加入，但直播内容却十分低俗，劳动报酬也暗中大打折扣。前些时候曝光的大学生暑期兼职直播反被骗的新闻，就是一个明证。此外，此前在流量驱使下，为求更高收入，一些主播打着擦边球，走向猎奇、低俗的道路，譬如“大胃王”疯狂吃再催吐、快手平台上的少女妈妈等，且不谈对观众、对平台、对行业未来发展的影响，这些行为本身对主播就是巨大的伤害。

　　当然，年轻主播也得培养自己的职业素养和契约精神。这份职业看似自由，却也不容人罔顾合约，任性而为，无论是坐拥千万粉丝的大主播，还是新入职的小主播，都不能例外。如果违约，一样要付出法律的代价。例如，拥有海量粉丝的游戏主播王涛涛（直播昵称“会长”）便因在协议外平台进行直播，被法院判决其行为违反合同约定，应当赔偿合约平台经济损失936万余元。

　　如今，比起最初“直播睡觉都能挣钱”的状态，直播行业已经“降了火”。据报道，截至去年11月，已有近百家网络直播平台关闭。一方面是年轻人持续高涨的参与意愿，一方面则是网络直播的新生红利逐渐消尽，主播行业的专业化、精品化已成必然趋势。在直播间里浮浮沉沉的追梦人，也该让这团旺盛的火，变成可持续的前进燃料，而不能被短暂利益迷了眼，到最后引火烧身。

编辑： 唐巧燕

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