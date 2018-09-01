目前公认“近距离长时间用眼”和“缺乏户外活动”是近视主要诱因，而近距离长时间用眼，被公认为主要诱因，与近视的发展呈正相关。无论是工作、学习，近距离的阅读纸质书或者使用电子产品，所有造成眼睛近距离负荷增加的因素都是近视的主要原因。值得注意的是这里关键词是“近距离”，而非阅读介质是否为电子产品。

2017年世界卫生组织调查数据表明，我国近视眼人数多达6亿，青少年近视率约70%，比例已经相当高。青少年近视问题已经刻不容缓。

目前公认“近距离长时间用眼”和“缺乏户外活动”是近视主要诱因，而近距离长时间用眼，被公认为主要诱因，与近视的发展呈正相关。无论是工作、学习，近距离的阅读纸质书或者使用电子产品，所有造成眼睛近距离负荷增加的因素都是近视的主要原因。值得注意的是这里关键词是“近距离”，而非阅读介质是否为电子产品。

学生电子产品使用调查：游戏娱乐占大头

抛开先天遗传因素等客观不可控因素，后天科学引导防止近距离超负荷用眼是防止青少年近视的关键，专业医学机构建议学生每日累计使用电子产品时长不超过1小时。

根据统计，目前大部分学生使用电子产品时长超过1小时，部分还超过2小时，已经超过了医学专家意见。那么学生使用电子产品都干什么了？是不是因为课业负担过重导致的？K12在线教育平台一起教育科技大数据显示80%的学生可以在30分钟内完成在线作业，并且大部分学生作业一周为2-3次，应该说单纯使用在线作业完全无需担心近视问题。

调研同时显示整个使用时长里电子游戏、在线视频、社交是学生的主要三大使用场景。而考虑到部分学生会在家长不知情时候玩游戏的客观情况，实际情况可能会更加突出。游戏、娱乐类应用的大量使用已经超过了专业医疗机构建议的每日用眼安全时限。就目前统计数据而言，电子游戏等娱乐应用更值得警惕。

电子游戏危害不仅是近视

电子游戏的危害从诞生以来不绝于耳，青少年处于成长期，本身从游戏本身获益不多，还很有可能把青春最好的时光在游戏中消磨，意志消沉。如果任其发展下去的话 我们年轻的一代将真的不堪设想。在目前游戏市场鱼龙混杂，质量参差不齐的情况下，含有暴力、血腥等不利于青少年成长的游戏内容正在侵蚀在校学生的课余时间，成为近视的帮凶。

沉迷游戏、荒废学业，超长时间使用电子产品娱乐，预防近视自然成为一纸空谈。在青少年成长阶段，自控力、价值观、道德观等尚在形成阶段，电子游戏带来的危害会影响孩子一生。权威部门也表示对电子游戏的担忧。在一起教育科技发起的针对家长调研中我们也看到家长的态度，相比超过90%的家长支持电子作业，60%的理性家长认为虽然部分支持游戏，但要严格控制游戏内容和时长，而超过30%的家长反对任何形式的游戏。

综上，预防近视需要严格控制电子产品使用时间，但最需要限制的是电子游戏等对青少年的侵害，而不是对学生有帮助的电子作业。

预防近视不可“因噎废食”

相比纸质作业，在线作业在互动方式、题目更新、语言类口语、发音方面更是有得天独厚的模式，对于英语等与语言为主的学科，纸质作业根本无法满足正常教学需求。同时在教育信息化2.0计划中“三全两高一大”发展目标当中要求学习应用覆盖全体适龄学生，这主要通过在线作业为所有学生建立一个完整的学习数据库，方便查漏补缺，巩固提高，对于学生提效减负，减轻老师负担有重要意义。

对于这方面社会各界都要认识到在线作业对教育的积极作用，客观、科学对待在线作业。 如果因为有近视风险就不去使用就是“因噎废食”，只要家长、老师、社会加强引导学生用眼规范，近视问题完全可以避免。

对于电子产品，我们既要看到以在线作业这种对教育有积极意义的产品，也要关注到电子游戏等娱乐产品对青少年的不良影响。对待电子产品我们更要采取“取其精华、去其糟粕”的态度。随着人工智能、大数据、深度学习技术的快速发展，科技正在帮助教育逐步实现“因材施教”、“寓教于乐”的目标。但科技再发达，再先进，它仍然只是一个工具，最终产生结果的仍然是使用工具的人。

因此预防近视不能简单的一刀切，害怕、拒绝使用电子产品，而是要客观、科学对待在线作业这种新教育方式，引导学生用眼知识，充分发挥学校、家长、老师这些角色的监督作用，增加户外活动时间，帮助学生科学用眼，正确用眼，如此才能有效降低青少年近视率，健康成长。