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当心“开学综合征” 家长陪娃一起“收心”

2018-09-01 08:59 来源：北京晚报
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　　终于熬到快开学了，很多家长松了口气，但有的孩子却不开心，在“还没做完作业”的惊恐和持续性“不想做作业”的负罪感之中忧心忡忡。有的孩子则担心新的人际关系，担心手机电脑又要被“收走”。让孩子恐惧开学的理由有一万个。北京儿童医院顺义妇儿医院精神心理科主任崔永华说，当孩子的这些“担心”不能缓解反而进一步加重的时候，就要警惕孩子出现“开学综合征”。

　　崔永华介绍，在心理学上，开学综合征其实就是对开学表现出的一系列“焦虑”症状。如果孩子出现开学综合征，家长应该保持平心静气，“孩子处于焦虑状态的时候，父母如果比孩子还焦虑，会让孩子更加焦虑。父母保持心平气和、波澜不惊的状态，会让孩子安全感倍增。这时候父母需要用行动和表现向孩子传递这样的信息：这不是什么大不了的事儿。”此外，家长还要陪孩子一起“收心”，调整作息时间，每天按照平时上学时间正常就寝、起床、饮食，以免开学后生物钟错乱，影响学习；父母最好和孩子一起协商拟定切实、可行的新学期学习计划，让孩子心中有数，有“底”，从而有助于减轻对未来不确定因素的焦虑情绪；做好开学前的“物质”准备，低年级学生可以在家长的陪同下准备学习和生活用品，高年级学生要自己将衣服、鞋帽等洗刷干净，做好开学前的各项准备。

　　心理学上有个“皮革马利翁效应”，也称“期待效应”。崔永华说，“皮革马利翁效应”是指人们基于对某种情境的知觉而形成的期望，会使该情境产生适应这一期望的效应。简单地说，“皮格马利翁效应”启发家长，赞美、信任和期待具有一种能量，它能改变人的行为， 当一个人获得另一个人的信任、赞美时，他便感觉获得了社会支持，从而增强了自我价值，变得自信、自尊，获得一种积极向上的动力，并尽力达到对方的期待，以避免对方失望，从而维持这种社会支持的连续性。

　　家长们应该经常不失时机地向孩子传递这样一种信息：无论任何时候，父母都会坚定地相信“你能行”。多给孩子积极的心理暗示，比如开学了又可以见到久违的好朋友了，可以学更多新东西，可以得到老师的表扬，可以让自己更加厉害等，让他们对学校有所憧憬。

　　对于孩子来说，崔永华建议要抓紧完成暑假作业，这有助于减轻开学前焦虑；合理使用手机和电脑，主动克制自己，把注意力转移到学习上来。作业完成后，要安排时间“温故知新”，提前预习新学期知识；适当运动，运动是对付情绪低迷的好方法。孩子们还可以给好朋友打打电话，聊聊新学期的打算；多和父母沟通，父母有丰富的生活经验和阅历，可以从父母那里获得支持和指导。

编辑： 唐巧燕

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