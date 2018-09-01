00后迈入大学校门 各种神器常伴身

打开抖音小视频，分享日常生活；出行太远，改用快车拼车；减肥健身，一张健身卡就搞定。不知不觉间，那个戴着耳机随身听，骑着自行车逛校园的大学时代已经成为记忆。近两年，移动支付大为普及，走进日新月异的各大高校，年轻学子们的衣食住行都发生着许多新潮的变化。

打开抖音小视频，分享日常生活；出行太远，改用快车拼车；减肥健身，一张健身卡就搞定。不知不觉间，那个戴着耳机随身听，骑着自行车逛校园的大学时代已经成为记忆。近两年，移动支付大为普及，走进日新月异的各大高校，年轻学子们的衣食住行都发生着许多新潮的变化。

记者昨日走访长沙各大高校了解到，又是一年开学季，当90后作为年轻一代的个性标签还没有撕去时，在大家不经意间，00后这批“世纪宝宝”已经开始迈入大学校门了。生活在科技化信息化时代的90年代末和00年代初的这批年轻大学生们，有着和往年不同的消费习惯和爱用神器。

宿舍“神器”装点生活

新生衣食住行都有新变化

对于在湖南上大学的学生来说，变化多端、终年湿度大的气候让他们不太适应，有些高校寝室没有风扇空调，各种避暑神器就在学生宿舍中流行开了。夏季天气炎热，很多学生进校时会网购“水床”，灌满水后铺在床上，既舒适又清凉。没有空调风扇的宿舍，学生们会自行购买小型电扇，经济条件好一点的，还会在床头配备便携式小空调，炎热的夏天就能安然度过。

新生入校时，很多学长会前来支招，在他们推荐的生活好物里，不乏各式各样的收纳装备和新潮电子设备。手机、电脑是每年新生必备的电子产品，近两年，kindle阅读器、iPad平板电脑成了一些新生的新宠。湖南科技大学的大一新生田思琪告诉记者：“iPad的体验感比手机要好很多，很多功能也能替代手机，我经常用它来追剧和玩游戏。”kindle阅读器也成了年轻一代学习“充电”的新选择。

00年前后出生的这批大学生，生活在一个移动支付高度普及的时代。记者采访时了解到，有些学生在校的一年间几乎不曾使用现金，而是采用支付宝和微信支付。外卖平台兴起，大多数学生们不想出门，或是吃腻了学校食堂的大锅菜，在“饿了么”“美团”等APP上订外卖已经成为校园的常态现象。

出行方面，各种代步“神器”也在高校校园中风靡开来，学生们出行的方式新意多多。共享单车在校内普及，造福了赶时间去上课的学生，也省去了购买自行车的钱。由于教学楼和宿舍距离较远，有的学生甚至会集体拼车去上课。放学期间，脚踩平衡车的学生也会不时映入大家的眼帘，平衡车容易上手，在偌大的校园中出行较为方便，还十分拉风，满足了学生追逐新潮好玩的心理，有些技术好的学生还会选择滑板车和轮滑鞋。

人手必备自拍杆

拍视频分享生活成热潮

网络时代到来后，人们记录和分享生活的方式从一开始的文字博客，逐渐变成后来的图片晒照。而如今，抖音、美拍等许多视频拍摄软件走进年轻一代的生活。如今的大学生们，无论是同学聚会，出去游玩，还是生活琐事，都喜欢拍个视频，分享到网络上。轻博客时代，文字记录逐渐让位给了声色俱全的视频分享方式。

要想拍出好视频，就要有好设备。湘潭大学刚上大二的学生陈思淼告诉记者，在她们的宿舍区，很多寝室都有人购买自拍杆，拍合照和单人拍全身照都很方便。主播行业在近年来十分火热，许多高颜值有才华的年轻人成为主力军。在大学校园，也有很多好看的“小哥哥”“小姐姐”做起了主播，湖南科技大学外国语学院的郑香迎就是一个。据她分享，做主播需要用到电容麦克风、美颜摄像头、声卡、手机支架等设备，虽然买设备需要投入一定的资金，但直播打赏的收入也很可观，在直播平台上她也收获了不少粉丝。

照相机对大学生来说依然算是奢侈品，但如今高校学生中不乏摄影发烧友。记者采访湖南几家高校学生，发现很多喜欢摄影的同学是通过自己打工赚钱和家长补助一部分资金来购买照相机的。同时，能够即时出相的拍立得价格较便宜，滤镜好看，也在大学生中拥有一定的市场。

“爱豆经济”影响大

追星一族也要多才多艺

追星行为从上个世纪末起就开始了，年轻一代的追星行为，比起当年长辈们买歌手唱片磁带更是毫不逊色。长沙前段时间被评为世界媒体艺术之都，湖南高校的学生在追星方面更是有着近水楼台先得月的优势。对于湖南大学、湖南师范大学、长沙理工大学等位于长沙的高校学子来说，不仅可以就近看到自己喜欢的明星来湖南广电参加综艺节目，还有机会近距离接触许多媒体外采录制节目。这两年，《偶像练习生》《创造101》等“养成”式的偶像团体选拔节目大热，为喜欢的爱豆们“打榜”“应援”，让他们“C位出道”等更是许多大学生们热衷的行为。

偶像团体给粉丝带来了巨大影响力，如今许多追星一族也因为追“爱豆”爱上了唱歌跳舞。湖南科技大学的迎新群里，许多新生们也是颇有实力的唱跳能手，他们喜欢录制自己模仿男团、女团的跳舞视频，发布在像“B站”之类的弹幕视频网站上。

在年轻粉丝看来，“爱豆”们光鲜亮丽的外在条件也是他们看齐的方向，给了他们减肥健身的动力。近两年，健身热也在高校学生中兴起。以往新生入学会办新的校园电话卡和银行卡，现在很多学生还会加一张健身卡，约一些同学到健身房里健身锻炼。记者采访时，许多学生表示，健身给他们的生活带来了更多活力。