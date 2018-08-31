《广东省职业教育条例》9月1日起实施

今年9月1日起，全省第十三届人民代表大会常务委员会第三次会议于5月31日通过的《广东省职业教育条例》（下称《条例》）将正式实施，为我省职业教育发展再添法治保障。《条例》对我省职业教育办学层次上延伸至研究生和职业教育产教融合型企业可享优惠等作了明确规定，这在我省职业教育发展史上具有“里程碑”意义。

就业有优势、升学有通道，我省职业教育的吸引力将持续增强。

今年9月1日起，全省第十三届人民代表大会常务委员会第三次会议于5月31日通过的《广东省职业教育条例》（下称《条例》）将正式实施，为我省职业教育发展再添法治保障。

《条例》对我省职业教育办学层次上延伸至研究生和职业教育产教融合型企业可享优惠等作了明确规定，这在我省职业教育发展史上具有“里程碑”意义。

职业教育延伸到本科研究生层次

“一方面普工喊着‘就业难’，另一方面‘技工荒’又在各个行业普遍存在。”广州市交通运输职业学校校长刘建平表示，广东经济发展需要大量的高素质劳动者和技术技能人才，如果没有职业教育培养的专业人才作为支撑，广东省经济社会发展将会受到影响。

如何激发人才内生动力？《条例》搭建中职高职本科贯通“立交桥”，将职业教育延伸到了本科、研究生层次，打破了职业教育天花板，让更多的职业学校学生有机会选择接受更高层次的学历教育，为拓宽职业教育上升通道提供了法律依据。

作为创新创业教育的重要主体，高职院校必须扎实推进双创教育的转型升级，这是支撑广东创新驱动发展的内在需要。

《条例》从多个方面支持、鼓励职业院校学生创新创业，并且给予了创业学生缩短或者延长修业年限的自由，获得的奖项、取得的成果还可以折算为课程学分，为职业院校学生创业提供了坚实后盾。

有了创新创业的沃土，许多高职学生“转身”当起了老板，这样的故事在广东轻工职业技术学院创业学院学生叶建诚身上真实上演。大学还未毕业的他，已经是两家公司的“掌门人”，其中一家成立不到一年，就已拿下两个技术性专利。他的专利在光通讯领域应用后，可以精准定位地下作业者的方位，并在地面坍塌等特殊情况下仍能保持信息畅通。“学校给予了我充分的支持，除了配备校外导师外，学校还为创业学生量身定制人才培养方案及课程体系。”叶建诚说。

《条例》还从签订协议、购买保险、实习报酬等方面明确了对实习学生权益的保障，顶岗实习学生报酬不低于本单位相同岗位试用期工资标准的80%，实习报酬应当以货币形式按月直接发放给学生本人，这给职业院校学生吃下了“定心丸”。

“有了《条例》的保驾护航，广东可以建立起更为全面、完善的人才培养生态，培养出更多优秀的创新型、技能型人才。”华为技术有限公司企业业务培训与认证部专家闫建刚表示。

“产教融合型企业”服务产业转型升级

学校和企业缔造“亲密关系”，职业教育感知行业脉搏，为广东产业转型升级提供坚实支撑。

早在2011年，广东在全国率先开启了由政府主导的现代学徒制试点探索，实践并推广现代学徒制已经成为构建广东特色现代职业教育体系的重要抓手。

如何激发行业企业参与职业教育的内生动力，解决企业参与校企合作积极性不高、参与程度不深、“一头热”“两张皮”等问题？

《条例》界定了政府、行业、企业和职业学校等多方主体的权利与义务。校企合作企业应当建立相应制度，可以依法享受税收优惠，成效显著的可以被认定为职业教育产教融合型的企业，依法享受更多优惠。深圳职业技术学院党委书记陈秋明认为，“产教融合型企业”制度，深入贯彻完善职业教育和培训体系、深化产教融合、校企合作的精神，可操作性强，解决长期以来“有政策无操作”问题，力促教育改革和产业变革同频、学校发展与行业发展同步，是精准推动职业教育关键性改革的创新之举。

广东拥有全国最大规模的职业教育体系，对于职业教育而言，校企合作是职业教育从质量上与产业发展紧密捆绑、双赢互惠的必要形式。而“产教融合型企业”制度首次以法律形式提出，确立了企业职业教育主体地位，在职业教育发展史上具有“里程碑”意义。