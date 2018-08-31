广东2018年成人高考招生录取要求公布

《广东省2018年成人高等学校招生工作规定》已明确，2018年广东省成人高校招生录取工作将于12月上旬进行，实行计算机远程网上录取。具体有哪些要求？一起往下看！

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤考宣） 广东省教育考试院日前公布《广东省2018年成人高等学校招生工作规定》，通知已明确，2018年广东省成人高校招生录取工作将于12月上旬进行，实行计算机远程网上录取。

“学校负责、招办监督”的录取管理体制

录取工作实行“学校负责、招办监督”的录取管理体制，即在符合成人高校招生报名条件、考试成绩达到录取分数线的考生中，由招生院校根据“从高分到低分择优录取”的原则，决定考生录取与否和录取的专业，同时负责对遗留问题的处理。广东省招生办公室在录取时根据国家招生政策对招生院校录取名单进行审核，对其录取工作予以监督，对不符合招生政策规定的行为责令高校予以纠正。各招生院校要发挥校内纪检、监察部门的作用，加强自我监督，建立自我约束机制。

共分3批进行录取

招生录取批次设为第一批专科起点本科，第一批高中起点本科，第二批专科脱产班，第三批专科函授、业余班。

由省招委会划定分数线

成人高校招生录取的最低分数线由广东省招生委员会根据教育部相关要求、考生统考科目成绩和招生院校招生计划数分招生层次和类别划定。

按照志愿优先原则投档

录取时，广东省招生办公室在各批次最低分数线上，依据考生院校志愿顺序（即志愿优先原则）和学校招生计划，按照考生成绩总分从高到低，以一定比例将考生电子档案投给学校，由学校择优录取。

按成绩择优录取

考生一般按统考科目的总分录取。对加试科目的要求和使用等，由各成人高校确定，并在招生章程和专业目录上向社会公布。体育类和艺术类须加试的专业，录取时，广东省招生办公室根据院校招生计划，依照考生志愿顺序和统考科目成绩总分及术科成绩合格情况向招生院校投档，高校按考生统考科目成绩和加试科目成绩择优录取，加试科目成绩不合格者不能录取。

根据计划和生源情况调整分数线征集志愿

在录取阶段，省招生办公室根据学校计划和生源情况，适当调整录取分数线。调整录取分数线后未完成计划的高校，省招生办公室统一公开剩余招生专业和计划，向符合条件未被录取的考生征集志愿，进行二次录取。

多项录取照顾政策

1.获得“全国劳动模范”、“全国先进工作者”称号和“全国‘五一’劳动奖章”获得者，由本人申请并出具相关证书或证明，经广东省招生办公室审核，招生院校同意，可免试入学。

2.具备下列条件之一的优秀运动员在出具省级体育行政部门审核的《优秀运动员申请免试进入成人高等学校学习推荐表》后，经广东省招生办公室审核，招生院校同意，可免试入学。

奥运会、世界杯赛和世界锦标赛的奥运会项目前八名获得者，非奥运会项目前六名获得者；亚运会、亚洲杯赛和亚洲锦标赛的奥运会项目前六名获得者，非奥运会项目前三名获得者；全运会、全国锦标赛和全国冠军赛的奥运会项目前三名获得者，非奥运会项目冠军获得者。

3.普通高职（专科）毕业生服义务兵役退役和“下基层”服务期满并考核合格后，由本人申请并出具相关证书或证明，经广东省招生办公室审核，招生院校同意，可免试接受成人本科教育。下基层项目包括“选聘高校毕业生到村任职”、“三支一扶”（支教、支农、支医和扶贫）、“大学生志愿服务西部计划”、“广东省大学生志愿服务山区计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”。

4.运动健将和武术项目武英级运动员称号获得者，在出具经省体育局人事部门审核后的运动成绩证明后，录取时可在考生考试成绩基础上增加50分投档（一级运动员称号获得者为30分），是否录取由招生学校确定。

5.符合下列条件之一的考生，录取时可在考试成绩基础上增加20分投档，是否录取由招生院校确定：

（1）获得地市级以上（含地市级）人民政府，国务院各部委及各省（自治区、直辖市）厅、局系统，国家特大型企业授予的劳动模范、先进生产（工作）者及科技进步（成果）奖获得者；

（2）获得省级工、青、妇等组织授予“五一劳动奖章”、“新长征突击手”、“三八红旗手”称号；

（3）解放军、武警部队、公安干警荣立三等功以上者；

（4）归侨、归侨子女、华侨子女、台湾省籍考生；

（5）烈士子女、烈士配偶；

（6）省委、省政府确定的原扶贫开发重点县和山区县考生及少数民族聚居地区的少数民族考生；

（7）年满25周岁以上人员（1993年12月31日以前出生）。

（8）其他符合教育部规定照顾对象的考生。

6.自主就业的退役士兵，录取时可在考试成绩基础上增加10分投档，是否录取由招生学校确定。

符合两项以上照顾政策的考生，其照顾分数不得累计。

录取新生名册是正式录取的依据

录取新生名册由广东省招生办公室统一打印、审核，并加盖广东省招生办公室录取专用章，以此作为被正式录取的依据。任何人不得擅自更改录取名册内考生的姓名、身份证号、毕业学校等信息。

录取通知书由高校印制并寄送给录取考生

《新生录取通知书》由各校自行印制，招生院校必须根据广东省招生办公室核准的录取新生名册填写《新生录取通知书》，学校必须对《新生录取通知书》的真实性负责，由校长签章并加盖本校招生办公章后由招生院校直接寄送至被录取的考生。