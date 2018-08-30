艺术培训不能“速成”

当下，少儿艺术培训市场十分“火爆”，钢琴班、声乐班、舞蹈班、播音主持班等排满了孩子们的“课程表”，这一状况在暑假期间更是有增无减。有调查数据显示，2017年，我国少儿艺术培训机构数量为6995家，市场规模接近629亿元。

当下，少儿艺术培训市场十分“火爆”，钢琴班、声乐班、舞蹈班、播音主持班等排满了孩子们的“课程表”，这一状况在暑假期间更是有增无减。有调查数据显示，2017年，我国少儿艺术培训机构数量为6995家，市场规模接近629亿元。

孩子和家长有对艺术的追求固然值得肯定，不过盲目跟风、互相攀比、追求考级、想走捷径等问题也随之出现，社会培训机构看准“商机”，种种“套路”层出不穷。理性对待艺术热情、规范艺术培训市场，迫在眉睫。

艺术是兴趣与素养的摇篮，与美育息息相关，重在引导青少年发现美、认识美、创造美，与考级、考试加分等功利目的本是截然不同。急功近利非但无法让孩子领略艺术之美，还会滋生孩子的功利思想——考级就是为了升学，学艺术就是为加分等等。眼见打着“零基础高成就”“考级速成”等广告的艺术培训机构门庭若市，让人心痛。

实际上，艺术学习也是一门科学，“速成”“高效”明显违背了艺术培养规律，也不符合人体发育规律——小则容易练得“四不像”，就像有专家指出的“孩子学的不是舞蹈，学的是技巧、是怎么考级，学会了却不会跳舞”；大则容易给身体造成各种伤害，如盲目的压腿、下腰、翻跟斗，一味地扯嗓子等，违背教育规律，也伤了身体。

美育关乎孩子心理，关乎人的基本素养。如何让孩子们接受更好的美育？首先，需要规范少儿艺术培训市场，严厉打击没有资质的培训机构，规范良莠不齐的培训市场环境。其次，应大力倡导发挥艺术的美育功能，普及科学知识，让家长们认识到将美育功利化的危害，对“速成”说“不”，引导孩子一步一个脚印，塑身的同时做到塑心。当然，更需要鼓励和引导更多专业力量从事少儿艺术培训，毕竟，专业课堂开得越多，专业理念传播越广，优质的美育种子才有更多生根发芽的健康土壤。