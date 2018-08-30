让“推普”成为脱贫攻坚助推器

日前，受教育部语言文字应用管理司委托，语文出版社组织编写的《普通话1000句》一书与广大读者见面。该书也是落实日前印发的《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》中“加大贫困地区推广普及国家通用语言文字工作力度，开展民族地区学前儿童学习普通话行动”要求的实际举措。

扶贫先扶智，扶智先通语。语言是人类最基本的生存要素之一，学习国家通用语言文字，是人们进行沟通和交流的基本前提。对于扶贫工作而言，推广普通话是教育扶贫的重要举措。

日前，受教育部语言文字应用管理司委托，语文出版社组织编写的《普通话1000句》一书与广大读者见面。该书也是落实日前印发的《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》中“加大贫困地区推广普及国家通用语言文字工作力度，开展民族地区学前儿童学习普通话行动”要求的实际举措。

为提升贫困地区“造血”能力打好语言基础

我国幅员辽阔，人口众多，具有多民族、多语言、多方言、多文种等特点。推广普及国家通用语言文字，是增进民族间、地区间交往，促进经济文化等各项事业发展的必要条件。

为充分发挥普通话在提高劳动力基本素质、促进职业技能提升、增强就业能力等方面的重要作用，今年2月发布的《推普脱贫攻坚行动计划（2018—2020年）》明确提出，“到2020年，贫困家庭新增劳动力人口应全部具有国家通用语言文字沟通交流和应用能力，现有贫困地区青壮年劳动力具备基本的普通话交流能力，当地普通话普及率明显提升，初步具备普通话交流的语言环境，为提升‘造血’能力打好语言基础。”

“在我国直接由原始社会跨越至当代社会的民族和人口较少民族地区，语言障碍制约着人们的认知水平、生产能力和当地的经济发展，扶贫先扶智，扶智先通语已经成为共识。推广普及普通话，就是以普通话为黏合剂，加强各民族交往、交流、交融，促进各民族‘像石榴籽一样紧紧抱在一起’。就是以普通话为桥梁，激发贫困人口的内生动力，帮助他们稳步走出大山，走向外界，追求和创造美好的生活。”语文出版社社长谷新矿介绍。

部分农村和民族地区的普通话普及率有待提高

虽然国家“推普”工作已经取得了相当大的进展，但部分农村和民族地区的普通话普及率仍较低，交流上的障碍仍在一定程度制约着扶贫工作的开展。据了解，现在，我国已有大约73%的国民具备普通话应用能力，95%以上的识字人口使用规范汉字，68%的国民掌握了汉语拼音。但东西部之间、城乡之间发展仍不平衡，西部与东部有20个百分点的差距。

为有效促进贫困地区普通话推广，助力推普脱贫攻坚工作，一系列推普脱贫攻坚行动陆续展开。今年暑假，教育部语言文字应用管理司联合共青团中央学校部启动 “推普脱贫攻坚”全国大学生暑期社会实践专项活动。全国语言类院校、师范类院校和综合类院校的语言文学类相关专业学生组成的社会实践团队依照“返乡开展、就近施教”的实践原则，深入中西部地区、少数民族聚居区和欠发达地区，结合乡村振兴战略和精准扶贫战略需要，深入开展推普脱贫攻坚活动。通过开展普通话口语培训、普通话标准宣讲、阅读写作训练、语言文字游戏设计等活动，提高贫困落后地区人民群众特别是青壮年劳动者和青少年儿童的普通话水平。

据《普通话1000句》编写组介绍，这本书同步研发了多终端配套数字化资源和服务系统，读者扫一下封底的二维码，就可以跟随中央人民广播电台知名播音员一起学习书中的千句普通话。下一步，出版社还将推出少数民族语对照版等系列图书，更好地为推广普及国家通用语言文字服务，助力推普脱贫攻坚。